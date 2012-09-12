Украинцы получают зарплаты в криптовалюте - Горячие новости | MMGP

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Украинцы получают зарплаты в криптовалюте

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Украинцы получают зарплаты в криптовалюте
Украинские агентства, осуществляющие поддержку в организации ICO (первичное размещение токенов) начали выплачивать своим сотрудникам зарплату в криптовалютах. Причем некоторые из них даже номинируют доходы работников в биткоин.

«Изначально мне предложили выбор, в чем выплачивать зарплату и к чему ее привязывать. Я попросила платить в биткоин, но привязать к доллару. О чем пожалела уже не раз», — рассказала нам сотрудница одного из украинских агентств, которое привлекло уже более 10 тыс. BTC для сопровождаемых проектов, пишет ubr.ua.

По ее словам, проблем с биткоином у нее никаких не возникает. Полученные деньги она продает за гривну на одной из p2p площадок, торгующих биткоин. Желающих приобрести криптомонеты по актуальному курсу хватает, говорит она.

Такая практика ничуть не удивляет основателя криптовалютной биржи KUNA Михаила Чобаняна. По его словам, тысячи подобных компаний получают свои доходы в криптовалюте. Так что вполне логично, что и рассчитываются со своими сотрудниками они в биткоин и других криптоденьгах.

«Я тоже такое практикую, поскольку все доходы получаю исключительно в криптовалюте. Хотя мне чуть проще, поскольку я владею биржей. Другое дело, что с юридической точки зрения никаких сотрудников нет. Я оплачиваю услуги частных предпринимателей – это, к сожалению, единственный законный способ конвертировать криптовалюту и при этом заплатить налоги», — поясняет он.

Между тем, эксперт не смог сказать, как много украинских агентств платят своим сотрудникам зарплаты в криптовалюте, и сколько из них номинированы в монетах. По его словам, подходы работодателей сильно разнятся. Но в целом, в силу простоты конвертации, в чем конкретно выплачивать «зарплаты» — безразлично.

Отметим, что по оценкам Goldman Sachs, с начала 2017 года в мире при помощи ICO было собрано свыше $1 млрд. Причем в июне и июле объем криптоинвестиций превысил сумму инвестиций венчурных фондов на ранней стадии.

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