BetterPay - betterpay.biz - HYIP с почасовыми планами | MMGP

Планы nvestment: 1,6% -1,7% ЧАСЫ НА 72 ЧАСА, 2,3% -2,4% ЧАСЫ НА 48 ЧАСОВ, 4,4% -4,6% ЧАСЫ НА 24 ЧАСА
Минимальный вклад $10
Рефские до 3 Уровни: 5% -1% -1%
Вывод типаМгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от GeniusGuard
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Цитата:
Better Pay Int Limited - ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ ИЗ КОРПОРАТИВНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА
Сегодня Better Pay Int Limited находится в процессе непрерывного роста на международном рынке криптовалютной торговли. Несомненно, наши успехи в высокодоходном и ультрасовременном бизнесе выделяют нашу компанию и делают наше предложение для инвесторов не только более прибыльным, но и более безопасным. Стратегия развития, которую мы используем, позволяет нам зарабатывать деньги без ущерба для основных финансовых фондов. С 2015 года компания Better Pay Int Limited участвует в прибыльной торговле популярными типами криптовалюты, такими как Bitcoin, Litecoin, Ethereum и т. Д. На начальном этапе своей деятельности компания выбрала способ привлечения инвестиционного капитала и теперь демонстрирует солидную представление.