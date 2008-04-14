BetterPay - betterpay.biz - HYIP с почасовыми планами | MMGP

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 47,244
Благодарностей: 3,012
Записей в блоге: 1
УГ: 30
КП: 0.067
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награды Ветеран MMGP.RU 
BetterPay - betterpay.biz
Я не админ!

Старт 2017-12-06



Принимает:BTC,Payeer,​PerfectMoney,AdvCash,Ethereum,LiteCoi n

Новый проект:Better Pay Int Limited

Планы nvestment: 1,6% -1,7% ЧАСЫ НА 72 ЧАСА, 2,3% -2,4% ЧАСЫ НА 48 ЧАСОВ, 4,4% -4,6% ЧАСЫ НА 24 ЧАСА

Минимальный вклад $10

Рефские до 3 Уровни: 5% -1% -1%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от GeniusGuard

Перевод с Google:

Цитата:
Better Pay Int Limited - ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ ИЗ КОРПОРАТИВНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА
Сегодня Better Pay Int Limited находится в процессе непрерывного роста на международном рынке криптовалютной торговли. Несомненно, наши успехи в высокодоходном и ультрасовременном бизнесе выделяют нашу компанию и делают наше предложение для инвесторов не только более прибыльным, но и более безопасным. Стратегия развития, которую мы используем, позволяет нам зарабатывать деньги без ущерба для основных финансовых фондов. С 2015 года компания Better Pay Int Limited участвует в прибыльной торговле популярными типами криптовалюты, такими как Bitcoin, Litecoin, Ethereum и т. Д. На начальном этапе своей деятельности компания выбрала способ привлечения инвестиционного капитала и теперь демонстрирует солидную представление.
+ Информация о компании

Цитата:
+ Social​:TeleGram
+ Email: support@betterpay.biz

Инвестиционные планы:

Цитата:
115% -122% ПРИБЫЛЬ
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
1.6% ЧАСЫ $ 10.00 - $ 500.00 1.60
1,7% ЧАСЫ 501,00 долл. США - 50000,00 долл. США 1,70



110% -115% ПРИБЫЛЬ
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
2.3% ЧАСЫ $ 25.00 - $ 500.00 2.30
2,4% ЧАСЫ 501,00 долл. США - 25 000 долл. США 2,40



105% -110% ПРИБЫЛЬ
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
4,4% ЧАСОВ 50,00 долл. США - 500 долл. США 4,40
4.6% ЧАСЫ $ 501.00 - $ 5000.00 4.60

+Whois Info:

Цитата:
Registrar:
NameCheap, Inc.
Registration Date:
2017-12-05
Expiration Date:
2018-12-05
Updated Date:
2017-12-05
Status:
clientTransferProhibited
addPeriod
Name Servers:
ns3.easy-geo-dns.com
ns1.easy-geo-dns.com
ns2.easy-geo-dns.com
ns4.easy-geo-dns.com
Мой вклад:

Цитата:
The amount of 120 USD has been withdrawn from your account.
Accounts: U1991047->U15441329.
Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to betterpay.biz User naale..
Date: 15:03 06.12.17.
Batch: 197525852.
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale вне форума  
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