BITMEGA TRADE - bitmega-trade.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP

BITMEGA TRADE - bitmega-trade.com



старт 07.12.2017 PerfectMoney Payeer Bitcoin AdvCash



Открытая информации по счету PerfectMoney U15070545 (Bitmega Trade)

Создан 19.10.2017

Рейтинг Trust Score 0.8 point(s)

Верификация аккаунта Верифицирован



языки: EN







Описание:



Цитата: Мы являемся компанией, которая занимается профессиональным инвестированием в криптовалютные биржи, предлагая различные инвестиционные планы и реальную гарантию получения средств в кратчайшие сроки. Опыт наших брокеров на разных биржах - от торговли акциями, фьючерсами и другими ценными бумагами и заканчивая Forex и криптовалютами - позволяет нам найти наиболее выгодные области для инвестиций, лучшие из которых, безусловно, должны работать с цифровыми валютами. Инвест планы:



6.5% в день 20 дней [5-1000$]

или 6.8% в день 30 дней [1001-10 000$]

или 7.1% в день 40 дней [10 001-100 000$]







депозит:



12.07.17 11:40 Account Transfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U15070545 from U1294xxx. Batch: 197620370. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 97, all-hyips.info.



подробности:



Минимальный вклад: 5$

Максимальный вклад: 100000$

Реферальские: 5%

Выплаты: вручную

Скрипт: H-Script

Особенности: SSL +



Updated Date: 2017-12-06T02:15:02.00Z

Creation Date: 2017-11-28T02:18:59.00Z

Registrar Registration Expiration Date: 2018-11-28T02:18:59.00Z

Registrar: NAMECHEAP INC



Name Server: tim.ns.cloudflare.com

Name Server: lia.ns.cloudflare.com



