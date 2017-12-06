BITMEGA TRADE - bitmega-trade.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BITMEGA TRADE - bitmega-trade.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Инвестирую в: HYIP
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BITMEGA TRADE - bitmega-trade.com
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 07.12.2017 PerfectMoney Payeer Bitcoin AdvCash

Открытая информации по счету PerfectMoney U15070545 (Bitmega Trade)
Создан 19.10.2017
Рейтинг Trust Score 0.8 point(s)
Верификация аккаунта Верифицирован

языки: EN



Описание:

Цитата:
Мы являемся компанией, которая занимается профессиональным инвестированием в криптовалютные биржи, предлагая различные инвестиционные планы и реальную гарантию получения средств в кратчайшие сроки. Опыт наших брокеров на разных биржах - от торговли акциями, фьючерсами и другими ценными бумагами и заканчивая Forex и криптовалютами - позволяет нам найти наиболее выгодные области для инвестиций, лучшие из которых, безусловно, должны работать с цифровыми валютами.
Инвест планы:

6.5% в день 20 дней [5-1000$]
или 6.8% в день 30 дней [1001-10 000$]
или 7.1% в день 40 дней [10 001-100 000$]

депозит:

12.07.17 11:40 Account Transfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U15070545 from U1294xxx. Batch: 197620370. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 97, all-hyips.info.

подробности:

Минимальный вклад: 5$
Максимальный вклад: 100000$
Реферальские: 5%
Выплаты: вручную
Скрипт: H-Script
Особенности: SSL +

Updated Date: 2017-12-06T02:15:02.00Z
Creation Date: 2017-11-28T02:18:59.00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2018-11-28T02:18:59.00Z
Registrar: NAMECHEAP INC

Name Server: tim.ns.cloudflare.com
Name Server: lia.ns.cloudflare.com

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