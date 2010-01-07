Словарь криптовалютных терминов - Тимон | MMGP

Тимон Инвестирую в ICE FX



Пол: Мужской Адрес: Север Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.03.2011 Сообщений: 4,226 Благодарностей: 1,050 Записей в блоге: 2 УГ: 2 Записей в FX -блоге: 788 Записей в CT -блоге: 212 Подписок FX: 6 Подписок CT: 9 КП: 0.266 подарки

Словарь криптовалютных терминов Небольшой словарь основных криптовалютных терминов А

Альткойн (altcoin) - Общее название для всех криптовалют, предлагаемых в качестве альтернативы биткойну.

- Общее название для всех криптовалют, предлагаемых в качестве альтернативы биткойну. Асик - специальное компьютерное оборудование для майнинга криптовалют. Для каждого криптоалгоритма используется свой АСИК.

- специальное компьютерное оборудование для майнинга криптовалют. Для каждого криптоалгоритма используется свой АСИК. Айрдроп, Щедрость (AirDrop) -бесплатные раздачи криптовалюты. Airdrop — может быть на очень разных условиях — тут уж зависит от организаторов



Б

-бесплатные раздачи криптовалюты. Airdrop — может быть на очень разных условиях — тут уж зависит от организаторов Баунти — это специальные кампании, организуемые различными ICO с целью продвижения и популяризации своего бренда. Bounty переводится как «награда», «подарок», «поощрение». Это награда, выделяемая криптовалютным проектом для тех людей, кто готов выполнять определенные действия для его продвижения. Вознаграждение, как правило, выплачивается в тех монетах, которые и продаются на данном ICO.

— это специальные кампании, организуемые различными ICO с целью продвижения и популяризации своего бренда. Bounty переводится как «награда», «подарок», «поощрение». Это награда, выделяемая криптовалютным проектом для тех людей, кто готов выполнять определенные действия для его продвижения. Вознаграждение, как правило, выплачивается в тех монетах, которые и продаются на данном ICO. Блокчейн (blockchain) - общедоступный реестр/база данных или "журнал" транзакций.

- общедоступный реестр/база данных или "журнал" транзакций. Биток, бит, биткоин, биткойн (bitcoin) - первая в мире децентрализованная криптовалюта.

- первая в мире децентрализованная криптовалюта. Боковик, боковое движение рынка, боковой тренд - это относительно ровное движение рынка в некоторых узких рамках, без сильного роста или падения. Отсутствие выраженного роста не позволяет получить доход долгосрочным инвесторам. Отсутствие выраженного падения не позволяет рынку "остыть" и пойти уверенно вверх. На боковом рынке зарабатывают только спекулянты, продающие и покупающие ценные бумаги несколько раз в день, пользуясь малейшими изменениями цены, в том числе её падением - с помощью коротких продаж.

- это относительно ровное движение рынка в некоторых узких рамках, без сильного роста или падения. Отсутствие выраженного роста не позволяет получить доход долгосрочным инвесторам. Отсутствие выраженного падения не позволяет рынку "остыть" и пойти уверенно вверх. На боковом рынке зарабатывают только спекулянты, продающие и покупающие ценные бумаги несколько раз в день, пользуясь малейшими изменениями цены, в том числе её падением - с помощью коротких продаж. Быки играют на повышение, медведи на понижение, а боковой держит ровное направление.

играют на повышение, на понижение, а боковой держит ровное направление. Быки - понятие в трейдинге, обозначающее крупных торговцев, которые закупают валюты, тем самым поднимая курс.



В



- понятие в трейдинге, обозначающее крупных торговцев, которые закупают валюты, тем самым поднимая курс. Ванговать, вангование - предсказывать. Произошло от имени прорицательницы Ванга.

- предсказывать. Произошло от имени прорицательницы Ванга. Ведро — ордер на покупку криптовалюты выставленный намного ниже рыночной цены. При сильном падении курса криптовалюта как бы наполняет ведро, отсюда и название.

— ордер на покупку криптовалюты выставленный намного ниже рыночной цены. При сильном падении курса криптовалюта как бы наполняет ведро, отсюда и название. Волатильность - нестабильный курс, резкие скачки котировок с большой амплитудой.



Г



- нестабильный курс, резкие скачки котировок с большой амплитудой. Генезис блок (genesis block) или просто Генезис — самый первый блок в блокчейне, нулевой блок, формирующийся при создании криптовалюты и от которого последовательно формируется вся цепочка блоков.

Д

— самый первый блок в блокчейне, нулевой блок, формирующийся при создании криптовалюты и от которого последовательно формируется вся цепочка блоков. Дамп — намеренная продажа активов в огромных количествах, нацеленная на искусственное понижение курса в краткосрочной перспективе.

— намеренная продажа активов в огромных количествах, нацеленная на искусственное понижение курса в краткосрочной перспективе. Депо - депозит

- депозит Девелопер (Developer) или дев — разработчик криптовалюты

— разработчик криптовалюты Дэв, дев (developer, dev.) - разработчик криптовалюты или программного обеспечения.



- разработчик криптовалюты или программного обеспечения. К



Качели — краткосрочные скачки курса криптовалюты, вверх и вниз, которые в итоге оставляют курс на том же уровне.

— краткосрочные скачки курса криптовалюты, вверх и вниз, которые в итоге оставляют курс на том же уровне. Кефир, эфир, зефир, ETH - криптовалюта Эфириум/Ethereum

- криптовалюта Эфириум/Ethereum Кит - крупный, опытный игрок. Часто имеет влияющий на курс пакет товара (валюты).

- крупный, опытный игрок. Часто имеет влияющий на курс пакет товара (валюты). Котлета - Пачка денег, обычно большая.

- Пачка денег, обычно большая. Кран, краник, вентиль, он же фаусет - сайт раздачи криптовалют за небольшое задание.

- сайт раздачи криптовалют за небольшое задание. Криптовалюта, крипта (cryptocurrency ) - валюта выпускаемая в результате решения математических задач, основанных на криптографии.

) - валюта выпускаемая в результате решения математических задач, основанных на криптографии. Криптография - Использование математики для создания кодов и шифров с целью скрыть информацию. Используется как основа для математических задач, используемых для подтверждения и обеспечения транзакций биткойнов.

- Использование математики для создания кодов и шифров с целью скрыть информацию. Используется как основа для математических задач, используемых для подтверждения и обеспечения транзакций биткойнов. Краудсейл — аукцион с помощью которого происходит предпродажа токенов и тем самым привлечение инвесторов до проведения ICO. Инвесторы которые участвовали в краудсейле в дальнейшем получают прибыль от доходов стартапа (ICO) или изначально приобретают криптовалюту по заниженным ценам.

— аукцион с помощью которого происходит предпродажа токенов и тем самым привлечение инвесторов до проведения ICO. Инвесторы которые участвовали в краудсейле в дальнейшем получают прибыль от доходов стартапа (ICO) или изначально приобретают криптовалюту по заниженным ценам. Комса, комиссия — комиссия за отправку или обмен криптовалюты, существует как на биржах, так и в криптокошельках.

— комиссия за отправку или обмен криптовалюты, существует как на биржах, так и в криптокошельках. Крипта — любая криптовалюта из ряда биткоин, лайткоин, неймкоин и так далее.



Л



— любая криптовалюта из ряда биткоин, лайткоин, неймкоин и так далее. Ликвидность (востребованность) — способность криптовалюты быть быстро поданной по рыночной цене.

— способность криптовалюты быть быстро поданной по рыночной цене. Лонг — покупка активов для долгосрочного статичного вложения денежных средств. Нередко в лонг уходят игроки купившие криптовалюту на ценовом пике и не успевшие ее вовремя продать.

— покупка активов для долгосрочного статичного вложения денежных средств. Нередко в лонг уходят игроки купившие криптовалюту на ценовом пике и не успевшие ее вовремя продать. Льют — крупные и мелкие игроки продают имеющиеся активы за валюту в кратчайшие сроки и по любой доступной цене.



М



— крупные и мелкие игроки продают имеющиеся активы за валюту в кратчайшие сроки и по любой доступной цене. Майнинг — добыча криптовалюты, на оборудованных для этого компьютерах или на специльном оборудовании.

— добыча криптовалюты, на оборудованных для этого компьютерах или на специльном оборудовании. Майнер - человек, занимающийся добычей криптовалюты. Tак же называют и устройство, которое майнит и ПО

- человек, занимающийся добычей криптовалюты. Tак же называют и устройство, которое майнит и ПО Награда за блок (block reward) -награда которую получает майнер когда находит новый блок.

-награда которую получает майнер когда находит новый блок. Манихолд — задержка на возможность использования, ввода или вывода денежных средств на бирже.

— задержка на возможность использования, ввода или вывода денежных средств на бирже. Маржа - является отношение прибыли к рыночной цене продукта. Наценка представляет собой соотношение прибыли товара к его себестоимости.

- является отношение прибыли к рыночной цене продукта. Наценка представляет собой соотношение прибыли товара к его себестоимости. Медведи - понятие в трейдинге, обозначающее крупных торговцев, которые продают валюту, тем самым валят курс вниз.



Н



- понятие в трейдинге, обозначающее крупных торговцев, которые продают валюту, тем самым валят курс вниз. Награда за блок (block reward) — награда за нахождение нового блока, в криптовалюте которую майнят.

— награда за нахождение нового блока, в криптовалюте которую майнят. Ноды (node) — узлы, в данном случае сети. Любой компьютер подключенный к сети, и запустивший официальный клиент какой-либо криптовалюты, является нодом. Ноды хранят последнюю копию блокчейна, поддерживают безопасность сети и осуществляют транзакции.



О



— узлы, в данном случае сети. Любой компьютер подключенный к сети, и запустивший официальный клиент какой-либо криптовалюты, является нодом. Ноды хранят последнюю копию блокчейна, поддерживают безопасность сети и осуществляют транзакции. Облачный майнинг (Cloud mining) — осуществляется майнинговой организацией на своих мощностях с помощью средств инвесторов. Инвесторы вкладывают деньги, компания закупает оборудование и майнит криптовалюту, а участники получают дивиденды от майнинга.

— осуществляется майнинговой организацией на своих мощностях с помощью средств инвесторов. Инвесторы вкладывают деньги, компания закупает оборудование и майнит криптовалюту, а участники получают дивиденды от майнинга. Ордер — выставленный, автоматически исполняющийся заказ, на покупку или продажу криптовалюты на бирже.



П



— выставленный, автоматически исполняющийся заказ, на покупку или продажу криптовалюты на бирже. Памп — намеренная массовая скупка валюты валюты, нацеленная на искусственное повышение курса до максимально возможных значений.

— намеренная массовая скупка валюты валюты, нацеленная на искусственное повышение курса до максимально возможных значений. Полынь - биржа полониекс - poloniex.

- биржа полониекс - poloniex. Приватный ключ — это ключ к вашему кошельку, никому никогда не сообщайте его иначе вы можете потерять всю вашу криптовалюту. Советую распечатать все приватные ключи и хранить их на бумаге, лишним не будет.

— это ключ к вашему кошельку, никому никогда не сообщайте его иначе вы можете потерять всю вашу криптовалюту. Советую распечатать все приватные ключи и хранить их на бумаге, лишним не будет. Пендинг (висеть в пендинге) — неподтвержденная транзакция.

— неподтвержденная транзакция. Премайн (premined) — часть монет которые не нужно добывать, они закладываются в генезис блок на уровне алгоритма. Эти монеты могут идти в качестве вознаграждения разработчикам, на рекламу и баунти компанию.

— часть монет которые не нужно добывать, они закладываются в генезис блок на уровне алгоритма. Эти монеты могут идти в качестве вознаграждения разработчикам, на рекламу и баунти компанию. Публичный ключ (Public key) — в криптовалюте это адрес кошелька.

— в криптовалюте это адрес кошелька. Пул - интернет-сервис, позволяющий майнерам объединять усилия для совместной добычи криптовалют.

- Собрание майнеров, который коллективно добывают блок, а затем делят полученное вознаграждение. Майнинг-пулы — хороший способ увеличить свою доходность в то время, как сложность майнинга растёт.

- интернет-сервис, позволяющий майнерам объединять усилия для совместной добычи криптовалют. - Собрание майнеров, который коллективно добывают блок, а затем делят полученное вознаграждение. — хороший способ увеличить свою доходность в то время, как сложность майнинга растёт. Пузырь - конкретно работающая схема любой инновации, способной быть капитализированной и приносить прибыль. Самые известные пузыри в экономике на данный момент - Золото, Доллар. Менее надутый пузырь - Нефть.



Р



- конкретно работающая схема любой инновации, способной быть капитализированной и приносить прибыль. Самые известные пузыри в экономике на данный момент - Золото, Доллар. Менее надутый пузырь - Нефть. Разворот - смена тренда в ту или иную сторону (разворачиваться).

- смена тренда в ту или иную сторону (разворачиваться). Райзер — удлинитель-переходник для соединения видеокарты с материнской платой.

— удлинитель-переходник для соединения видеокарты с материнской платой. Рост - рост цены, курса криптовалюты.



С



- рост цены, курса криптовалюты. Сатоши - мельчайшая неделимая частица биткойн, биткойн-копейка. Названа так по имени создателя биткойнов Сатоши Накамото. В одном биткойне 100 000 000 сатоши.

- мельчайшая неделимая частица биткойн, биткойн-копейка. Названа так по имени создателя биткойнов Сатоши Накамото. В одном биткойне 100 000 000 сатоши. Сжигание монет - их доказанное уничтожение. В ПоС системах обычно осуществляется отправкой монет в генезис (первоначальный) блок.

- их доказанное уничтожение. В ПоС системах обычно осуществляется отправкой монет в генезис (первоначальный) блок. Скам - мошенничество, проект, который перестал платить, не хотел платить вообще.

- мошенничество, проект, который перестал платить, не хотел платить вообще. Слив - падение курса более, чем на 10-12% - спровоцированное медведем, повлиявшее на "паник юзера".

- падение курса более, чем на 10-12% - спровоцированное медведем, повлиявшее на "паник юзера". Стенка - крупный ордер или несколько (много ордеров) на закуп или продажу, мешающие движению курса вниз или вверх соответственно (создаёт уровень поддержки/сопротивления)

- крупный ордер или несколько (много ордеров) на закуп или продажу, мешающие движению курса вниз или вверх соответственно (создаёт уровень поддержки/сопротивления) Стакан - имеется в виду биржевой стакан, то же самое "глубина рынка" - окно/таблица заявок. Можно посмотреть на какой цене какой объём ставок. Это соотношение может быть сигналом для игры на шортах. да и не только. Стоит туда посматривать.

- имеется в виду биржевой стакан, то же самое "глубина рынка" - окно/таблица заявок. Можно посмотреть на какой цене какой объём ставок. Это соотношение может быть сигналом для игры на шортах. да и не только. Стоит туда посматривать. Стрижка - процесс перекачивания денег от хомяков к более опытным пользователям и трейдерам. То есть намеренная иллюзия роста курса для его обвала (чтобы продать по высокой цене). Или намеренный обвал, для перезакупа, для следующего обвала, для следующего перезакупа.

- процесс перекачивания денег от хомяков к более опытным пользователям и трейдерам. То есть намеренная иллюзия роста курса для его обвала (чтобы продать по высокой цене). Или намеренный обвал, для перезакупа, для следующего обвала, для следующего перезакупа. Суп, нова - пул для манинга различных криптовалют.



T



- пул для манинга различных криптовалют. Траст ( TRUST ) — применяется для оценки доверия и чести личности на форуме.

( TRUST ) — применяется для оценки доверия и чести личности на форуме. Транзакция — перевод средств от одного счета на другой.

— перевод средств от одного счета на другой. Тренд - общее направление, настроение рынка. Бывает Медвежим (Нисходящий) или Бычьим (Восходящим). Так же тренд бывает уравновешенным. Равные силы называют флэт, или боковина (отсутсвие резких скачков курса)

- общее направление, настроение рынка. Бывает Медвежим (Нисходящий) или Бычьим (Восходящим). Так же тренд бывает уравновешенным. Равные силы называют флэт, или боковина (отсутсвие резких скачков курса) Токен, монета, коин — это единица измерения крипты. Токены являются своего рода акциями новых компаний и криптосистем. Их можно получить при проведении баунти компаний, купить во время ICO или при выходе на биржи. Например Эфириум нельзя назвать криптовалютой, это система смарт контрактов со своими токенами ETH, которые чаще всего используются для проведения ICO.



!!! Токены разделяются на 3 типа:



1. Токены пользователей (User tokens) — это форма валюты для получения услуг (биткоин и эфириум)

2. Токены капитала (Equity tokens) — держатели токенов как бы «финансируют» развитие сети, получая за это дивиденды (Siacoin).

3. Долговые токены (Debet tokens) — выдача краткосрочного кредита сети с последующим получением % по займу (при покупке Steem Dollar начисляются 10%).



Ф



— это единица измерения крипты. Токены являются своего рода акциями новых компаний и криптосистем. Их можно получить при проведении баунти компаний, купить во время ICO или при выходе на биржи. Например Эфириум нельзя назвать криптовалютой, это система смарт контрактов со своими токенами ETH, которые чаще всего используются для проведения ICO. — это форма валюты для получения услуг (биткоин и эфириум) — держатели токенов как бы «финансируют» развитие сети, получая за это дивиденды (Siacoin). — выдача краткосрочного кредита сети с последующим получением % по займу (при покупке Steem Dollar начисляются 10%). Ферма — устройство, предназначенное для добычи/майнинга криптовалюты, в основном базирующееся на персональном компьютере с большим количеством видеокарт.

— устройство, предназначенное для добычи/майнинга криптовалюты, в основном базирующееся на персональном компьютере с большим количеством видеокарт. Форк — появившаяся позднее биткоина (или другого альткоина) криптовалюта, являющаяся ее частичным аналогом.

— появившаяся позднее биткоина (или другого альткоина) криптовалюта, являющаяся ее частичным аналогом. Фиат — реальные деньги. Термин применяется, при употреблении с криптовалютами и не только.



Х



— реальные деньги. Термин применяется, при употреблении с криптовалютами и не только. Хайп - понятие, которому подменили давно истинное значение, так как есть 2 варианта слова на англ. языке:

- 1. HYIP (High Yield Investment Program) - высокоприбыльный инвестицонный проект.

- 2. HYPE - обман, надувательство.

- понятие, которому подменили давно истинное значение, так как есть 2 варианта слова на англ. языке: - - высокоприбыльный инвестицонный проект. - - обман, надувательство. Хардфорк – это изменение протокола биткойн, которое приводит в действие ранее недопустимые блоки биткойн. Любое изменение, которое меняет блочную структуру биткойн (в том числе блок хэша), правила сложности, и проч.

– это изменение протокола биткойн, которое приводит в действие ранее недопустимые блоки биткойн. Любое изменение, которое меняет блочную структуру биткойн (в том числе блок хэша), правила сложности, и проч. Хомяк - новоприбывший пользователь системы, который абсолютно не понимает закономерностей, или понимает достаточно поверхностно Не анализируя, не думая, спрашивает совета у других. При малейших колебаниях курса вниз - продаёт, при малейших колебаниях вверх, ожидая роста - скупает. Именно на таких пользователях делается весь профит. Самый верный признак хомяка - купить на пике, продать на дне.



Ш



- новоприбывший пользователь системы, который абсолютно не понимает закономерностей, или понимает достаточно поверхностно Не анализируя, не думая, спрашивает совета у других. При малейших колебаниях курса вниз - продаёт, при малейших колебаниях вверх, ожидая роста - скупает. Именно на таких пользователях делается весь профит. Самый верный признак хомяка - купить на пике, продать на дне. Шорт - игра на коротких дистанциях. Вплоть до минуты. Купить дешевле, продать дороже.



Я



- игра на коротких дистанциях. Вплоть до минуты. Купить дешевле, продать дороже. Японская свеча - это самый популярный способ представления движения цены за определенный период времени. Японские свечи дают полезную информацию, например, о настроении рынка или возможных разворотах на рынке, представляя движение цены особым графическим образом.

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