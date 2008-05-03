Биткойн и Litecoin достигли новых рекордных максимумов - Новости криптовалют | MMGP

Обе криптовалюты достигли новых рекордных максимумов. Сегодня биткойн достиг $12 478, а пара LTC/USD превысила уровень $105,30 три дня назад.
Биткойн пробивает уровень $14 000
После нескольких дней попыток пробить уровень $10 000 биткойну наконец это удалось, и криптовалюта ушла выше. Сегодня BTC достиг максимума $14 158 и на данный момент котируется по цене $13 942.
Ралли, начавшееся три недели назад, все еще в силе. Чтобы его завершить, необходим пробой ниже уровня 8 650 долларов. Чуть выше находится сильная поддержка на уровне 8 811 долларов США, за которой следует круглая фигура $10 000. Учитывая, что пара BTC/USD находится у рекордных максимумов, в верхней части графика не так много значимых уровней сопротивления. Выше следует рассматривать круглую фигуру $15 000 в качестве сопротивления. «Менее значимые» фигуры $13 000 и $14 000 также могут выступить в качестве сопротивления. На долгосрочных графиках (недельных и месячных) Bitcoin продолжает оставаться на бычьем рынке.
Биткойн вырос на фоне цикла позитивных новостей в эти выходные. Чикагская биржа опционов CBOE объявилао запуске фьючерсов на биткойн 10 декабря, что на 8 дней раньше того, как это сделает CME Group. Внезапное решение запустить фьючерсы раньше остальных объясняется стремлением стать первыми в этом новом виде активов. Торговля начнется в воскресенье в 18:00 по EST (UTC -5). В течение декабря торговые комиссии будут отменены. Фьючерсы CBOE будут запущены под тикером XBT, при этом контракты будут основываться на аукционной цене биткойна на бирже Gemini.
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