Ecovill nature limited - eco-vill.ltd - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
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Ecovill nature limited - eco-vill.ltd

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 02:38
#1
invest-withstan.club
Премиум
 
Аватар Sonikov
 
Имя: Stan
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
Сообщений: 1,329
Благодарностей: 455
УГ: 268
КП: 0.000
подарки
Ecovill nature limited - eco-vill.ltd
Новый проект / я не админ
Старт проекта: 06/12/2017


Легенда проекта:
Цитата:

Деятельность компании ECOVill
Динамично развивающаяся компания «EcoVill», специализирующаяся на производстве органических продуктов как растительного, так и животного происхождения, стремится усовершенствовать производство и выйти на новый уровень удовлетворения спроса потребителя, заинтересованного в здоровом питании своей семьи.
Маркетинг:


NatureSpirit :

2.7% ежедневно
Инвестиционный период 60 дней
Мин. сумма вклад: 10 USD
Макс. сумма вклада: 1000 USD
Доходность за период: 162 %
Тип выплат: инстант




NatureHarmony :

3.2% ежедневно
Инвестиционный период 60 дней
Мин. сумма вклад: 1001 USD
Макс. сумма вклада: 3000 USD
Доходность за период: 192 %
Тип выплат: инстант



NatureLife :

3.7% ежедневно
Инвестиционный период 60 дней
Мин. сумма вклад: 3001 USD
Макс. сумма вклада: 10000 USD
Доходность за период: 222 %
Тип выплат: инстант





Платежные системы: AdvCash, PerfectMoney, Payeer, BTC

Язык: English / Русский
Выплаты:Инстант
мин. вклад: 10$
Мин. вывод: 0.1$
Скрипт: H-script (Лицензия)

Партнерская программа: 7-3-2

Ранги:

Оборот структуры 3001-6000$ 9-3-2%
оборот структуры от 6000-12000$ 11-3-2%
оборот структуры от 12001-24000$ 13-3-2%
оборот структуры от 24001-100000$ 15-3-2%



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