Ecovill nature limited - eco-vill.ltd - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Новый проект / я не админ
Старт проекта:
06/12/2017
Легенда проекта:
Цитата:
|
Деятельность компании ECOVill
Динамично развивающаяся компания «EcoVill», специализирующаяся на производстве органических продуктов как растительного, так и животного происхождения, стремится усовершенствовать производство и выйти на новый уровень удовлетворения спроса потребителя, заинтересованного в здоровом питании своей семьи.
Маркетинг:
NatureSpirit :
2.7% ежедневно
Инвестиционный период 60 дней
Мин. сумма вклад:
10 USD
Макс. сумма вклада:
1000 USD
Доходность за период:
162 %
Тип выплат:
инстант
NatureHarmony :
3.2% ежедневно
Инвестиционный период 60 дней
Мин. сумма вклад:
1001 USD
Макс. сумма вклада:
3000 USD
Доходность за период:
192 %
Тип выплат:
инстант
NatureLife :
3.7% ежедневно
Инвестиционный период 60 дней
Мин. сумма вклад:
3001 USD
Макс. сумма вклада:
10000 USD
Доходность за период:
222 %
Тип выплат:
инстант
Платежные системы:
AdvCash, PerfectMoney, Payeer, BTC
Язык:
English / Русский
Выплаты:
Инстант
мин. вклад:
10$
Мин. вывод:
0.1$
Скрипт:
H-script (Лицензия)
Партнерская программа:
7-3-2
Ранги:
Оборот структуры 3001-6000$ 9-3-2%
оборот структуры от 6000-12000$ 11-3-2%
оборот структуры от 12001-24000$ 13-3-2%
оборот структуры от 24001-100000$ 15-3-2%