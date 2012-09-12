Итоги крупнейшей в Северной Европе биткойн-конференции Baltic Honeybadger 2017 - Bitcoin | MMGP
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Итоги крупнейшей в Северной Европе биткойн-конференции Baltic Honeybadger 2017

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Итоги крупнейшей в Северной Европе биткойн-конференции Baltic Honeybadger 2017
25 и 26 ноября в Риге (Латвия) крупный инвестиционный холдинг SDVentures провёл Первую крупнейшую международную биткойн-конференцию Baltic Honeybadger 2017. Это событие, привлекло к себе большой интерес мирового экспертного сообщества и стало весомым вкладом холдинга в развитие криптовалютной отрасли. Мероприятие осветило актуальные вопросы, связанные с Биткойном, майнингом, биржевой торговлей, инвестициями, а также бизнес-решениями и технологиями. Соорганизаторами события выступили децентрализованная криптовалютная биржа Hodl Hodl и коворкинг OraculeTang Space.

Конференция объединила главных игроков сферы и ведущих профессионалов мирового уровня в каждом из сегментов: технических специалистов, экспертов по кибербезопасности, владельцев криптобизнеса и авторов мировых бестселлеров на тему криптовалют.

На конференции собралось более 300 участников из США, Австралии, России, Канады, Великобритании, Германии, Финляндии, Бельгии, Словакии, Италии, Чехии, Эстонии, Литвы, Украины, Латвии и других стран.

С презентациями и докладами выступили такие известные блокчейн-эксперты, как Андреас М. Антонопулос (ведущий биткойн-спикер, специалист по криптобезопастности, бизнесмен, автор бестселлеров Mastering Bitcoin и The Internet of Money), Адам Бэк (CEO Blockstream – одной из крупнейших блокчейн компаний мира), Джакомо Зуко (CEO BHB NETWORK – компании-акселератора блокчейн-проектов), Тур Деместер (экономист и криптоинвестор, главный редактор Adamant Research), Питер Тодд (биткойн-разработчик и консультант по прикладной криптографии), Памела Морган (юрист, бизнесмен и публичный спикер, основательница Third Key Solutions – консалтинговой компании, специализируюшейся на безопасности криптовложений), а также многие другие.

По итогам конференции определились наиболее актуальные проблемы отрасли на ближайшие несколько лет:

Увеличение пропускной способности сети и количества транзакций за счёт создания второго слоя технологий (Lightning Network);
Новые подходы к обеспечению безопасности хранения биткойнов частными лицами и биржами;
Привлечение в отрасль молодых разработчиков и активистов;
Создание более быстрой, удобной и дешёвой единой инфраструктуры для взаимодействия с биткойн-экономикой для решения современных финансовых задач.

Инвестиционный холдинг SDVentures является партнёром ведущих международных венчурных фондов в области IT и одним из первых инвесторов в технологию блокчейн. Холдинг объединяет технологические компании и разработчиков программного обеспечения в Нью-Йорке (США), Гонконге (Китай), Минске (Беларусь) и Москве (Россия).

В 2015 году холдинг открыл офис в Риге, а затем коворкинг OraculeTang Space. Спустя год, коворкинг стал популярной площадкой для проведения конференций, митапов, деловых мероприятий и любимым местом работы для startup-команд.

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