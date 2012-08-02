Нью-Йорк — самый дорогой город для бизнес-поездок в мире - Горячие новости | MMGP

Нью-Йорк опередил Токио и Лондон в списке самых дорогих городов мира для бизнес-поездок.
Компания Expert Marker собрала цифры из индекса деловых поездок Business tyravel News за 2017 года и рассчитала среднюю суточную стоимость отправки сотрудников в 100 американских и других городов для деловых поездок. Результаты показали, что только 4 из 10 самых дорогих деловых поездок приходятся на Европу. Остальные места гордо занимают американские города.
Нью-Йорк вышел на первое место. Главным образом, это случилось благодаря ценам на отели — в среднем $ 385/ночь за сотрудника. Лондон также можно обвинить в дорогих транспортных расходах и гостиничных номерах от $ 235/ночь за сотрудника.
Самый дешевый крупный город в мире для бизнес-путешествий — Йоханнесбург в Южной Африке. Средняя дневная стоимость такой поездки обойдется в $ 174.
Перевод специально для mmgp.ru
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