Investor - build-invest.xyz - Экономические игры | MMGP

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 06.12.2017
Регистрация
Экономический проект "Investor"
Об игре:
Маркетинг:
Бонусы:
- За регистрацию "Мастерская" в подарок!
_____________________________________________
Цитата:
|
«Investor» - симулятор финансовой корпорации, полный приключений и захватывающей экономикой, построй свою стратегию и зарабатывай реальные деньги в лучшем проекте 2017 года! Если Вы попали на эту страницу не случайно - значит Вас интересует как можно заработать в интернете. У нас есть для Вас хорошая новость. В нашей игре сразу после регистрации Вы сможете начинать зарабатывать и выводить Ваши деньги на кошелек. У нас нет и никогда НЕ БУДЕТ ПЛАТЕЖНЫХ БАЛЛОВ.
Мы не будем обещать Вам баснословных прибылей через 5-10-15 дней! Ваша доходность в нашем проекте на прямую зависит от суммы Ваших пополнений и составляет в среднем от 30% до 60% в месяц. Мы обещаем Вам стабильный доход, бесперебойные выплаты и честные условия работы - присоединяйтесь к нам!
Партнерка:
5% на Вывод и 10% на Покупки
_____________________________________________
Платежные системы:
Payeer
Выплаты в автоматическом режиме
_____________________________________________
Разное:
Конкурсы
Бонусы
_____________________________________________
Мой вклад
Дата операции: 06 Дек 2017 17:38
ID операции: 439385978
Тип операции: перевод
Магазин: build-invest.xyz
Статус: выполнен
Сумма списания: 605.76 p
Сумма получения: 605.76 p
Описание счета: Popolnene balasa
Номер счета в магазине: 18