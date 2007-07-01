Investor - build-invest.xyz - Экономические игры | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 18:39
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 2,599
Благодарностей: 44
УГ: 2
КП: 0.001
Investor - build-invest.xyz

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 06.12.2017



Регистрация


Экономический проект "Investor"


Об игре:

Цитата:
«Investor» - симулятор финансовой корпорации, полный приключений и захватывающей экономикой, построй свою стратегию и зарабатывай реальные деньги в лучшем проекте 2017 года! Если Вы попали на эту страницу не случайно - значит Вас интересует как можно заработать в интернете. У нас есть для Вас хорошая новость. В нашей игре сразу после регистрации Вы сможете начинать зарабатывать и выводить Ваши деньги на кошелек. У нас нет и никогда НЕ БУДЕТ ПЛАТЕЖНЫХ БАЛЛОВ.
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Мой вклад

Дата операции: 06 Дек 2017 17:38
ID операции: 439385978
Тип операции: перевод
Магазин: build-invest.xyz
Статус: выполнен
Сумма списания: 605.76 p
Сумма получения: 605.76 p

Описание счета: Popolnene balasa
Номер счета в магазине: 18




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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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