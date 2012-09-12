Amazon Web Services добавил поддержку блокчейн-платформы R3 Corda - Новости криптовалют | MMGP

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Amazon Web Services добавил поддержку блокчейн-платформы R3 Corda

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Amazon Web Services добавил поддержку блокчейн-платформы R3 Corda
Децентрализованная платформа Corda теперь доступна в маркетплейсе облачного сервиса Amazon Web Services (AWS), сообщается в блоге блокчейн-консорциума R3.

«Главное преимущество Corda — развитая экосистема совместимых приложений. Благодаря тому, что в число потенциальных разработчиков теперь входят все участники огромной сети Amazon Web Services, мы ожидаем всплеска инноваций среди компаний, разрабатывающих финансовые и коммерческие приложения на основе технологии распределенного реестра», — уверен генеральный директор R3 Дэвид Раттнер.

Также в блоге отмечается, что теперь пользователи AWS могут разрабатывать собственные приложения CorDapps, а также скачивать готовые примеры непосредственно в маркетплейсе.

Напомним, в начале октября консорциум представил Corda v.1.0, а уже спустя полтора месяца появилась новая версия платформы (v. 2.0). На сегодня партнерами R3 являются более 60 компаний-разработчиков CorDapps, в том числе Hewlett Packard Enterprise, Intel и Microsoft.

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