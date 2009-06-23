Sony будет использовать Blockchain в образовательных целях - Новости криптовалют | MMGP

Объявление о том, что Sony объединилась с IBM в августе прошлого года, вызвало огромный шум, так как они интегрировали технологию Blockchain в образовательную платформу.
Это показывает, что Blockchain может использоваться не только для криптовалют, но и для важных экономических вопросов. Blockchain будет использоваться для обеспечения записи студентов и создания части системы для обмена этими данными между согласованными сторонами.
Идея состоит в том, чтобы использовать Blockchain как централизованный регистр для хранения образовательной информации, такой как дипломы, результаты тестов и т.д. Sony заявила, что система была разработана для предотвращения мошенничества, обеспечивая при этом доступ к третьим сторонам для собеседования и оценки других целей.
Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) рассмотрело патент и фактически видит улучшение в системе образования посредством данной заявки.
Например, «узлы» в образовательной сети могут управляться учителями, учащимися или другими сторонами, которым может потребоваться доступ к этим записям. Это относится к тому, как «образовательный опыт» будет закреплен в цепочке после подписания соответствующими пользователями.
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