Shares online limited - sharesonlinelimited.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP

TheGOLDskull Топ Мастер

Shares online limited - sharesonlinelimited.com Shares online limited





Старт 06.12.2017

Я не владелец / не админ проекта.



Легенда (машинный перевод):

Цитата: акции онлайн оцениваются в соответствии с различными принципами на разных рынках, но основная предпосылка заключается в том, что доля стоит той цены, по которой сделка могла бы произойти, - это акции, которые будут проданы. ликвидность рынков является важным соображением относительно того, можно ли продать акции в любой момент времени. фактическая сделка по продаже акций между покупателем и продавцом, как правило, считается лучшим индикатором рыночной цены prima facie в отношении «истинной стоимости» акций в это конкретное время. Доходом, полученным от владения акциями, является дивиденд. процесс покупки и продажи акций. Наша команда состоит из профессионалов, которые доверяют клиентов и партнеров и только лучшие консалтинговые и финансовые услуги. присоединиться к нашей компании и использовать большой шанс завоевать торговый рынок и быть одним из тех, кто стремится возглавить и внедрить инновации в финансовую отрасль. На финансовых рынках доля является подразделением учета различных инвестиций. Это часто означает запас корпорации, но также используется для коллективных инвестиций, таких как паевые инвестиционные фонды Планы :



Цитата: 125% after 1 day

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $5.00 - $300.00 105.00

Plan 2 $301.00 - $500.00 108.00

Plan 3 $501.00 - $1000.00 115.00

Plan 4 $1001.00 - $50000.00 125.00



155% after 2 days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $300.00 120.00

Plan 2 $301.00 - $500.00 130.00

Plan 3 $501.00 - $1000.00 140.00

Plan 4 $1001.00 - $50000.00 155.00



200% after 3 days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $300.00 150.00

Plan 2 $301.00 - $500.00 170.00

Plan 3 $501.00 - $1000.00 180.00

Plan 4 $1001.00 - $50000.00 200.00



300% after 5 days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $300.00 200.00

Plan 2 $301.00 - $500.00 240.00

Plan 3 $501.00 - $1000.00 270.00

Plan 4 $1001.00 - $50000.00 300.00



500% after 7 days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $300.00 300.00

Plan 2 $301.00 - $500.00 350.00

Plan 3 $501.00 - $1000.00 400.00

Plan 4 $1001.00 - $50000.00 500.00



18% hourly for 10 hours

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $300.00 - $500.00 12.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 14.00

Plan 3 $1001.00 - $2000.00 16.00

Plan 4 $2001.00 - $50000.00 18.00

Принимает : PerfectMoney , Bitcoin и Payeer .

Скрипт : Check GoldCoders' HYIP Manager License

sharesonlinelimited.com - Licensed

Реферальная система : 5%

Минимальный вклад : $5

Выплаты : Ручные

SSL : COMODO CA Limited





Whois Record

Цитата: Email is associated with ~1,119,133 domains







Registrant Org See PrivacyGuardian.org was found in ~913,345 other domains



Registrar NameSilo, LLC

Registrar Status clientTransferProhibited

Dates Created on 2017-11-29 - Expires on 2018-11-29 - Updated on 2017-12-05



Name Server(s) NS1.EASY-GEO-DNS.COM (has 2,240 domains)

NS2.EASY-GEO-DNS.COM (has 2,240 domains)

NS3.EASY-GEO-DNS.COM (has 2,240 domains)

NS4.EASY-GEO-DNS.COM (has 2,240 domains)



Name Server: ns1.easy-geo-dns.com

Name Server: ns2.easy-geo-dns.com

Name Server: ns3.easy-geo-dns.com

Name Server: ns4.easy-geo-dns.com >>> Ссылка для регистрации <<<



Наш вклад :



12.06.17 12:47 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U6166089 from U1825364. Batch: 197512360. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to User gsmonitor.

