BitcoinCashtra - bitcoincashtra.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP

BitcoinCashtra - bitcoincashtra.com Я не админ !



Старт 2017-12-06







Принимает:BTC,Payeer,​PerfectMoney,AdvCash



Новый проект: Bitcoin Cashtra Company



Планы nvestment: 9% - 10% ЧАСЫ ЗА 12 ЧАСОВ, 4% - 5% ЧАСОВ НА 30 ЧАСОВ, 200% - 350% ПОСЛЕ 5 ДНЕЙ, 420% - 800% ПОСЛЕ 10 ДНЕЙ, 1000% - 2000% ПОСЛЕ 25 ДНЕЙ



Минимальный вклад $1



Рефские до 5%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от OVH Hosting, Inc :BTC,Payeer,​PerfectMoney,AdvCash$15%Comodo CA LimitedOVH Hosting, Inc

Перевод с Google:



Цитата: Использование капитала



Bitcoin Cashtra Company - это интернет-инвестиционная компания, специализирующаяся на торговле криптовалютами. Компания построена и управляется командой профессионалов криптографической торговли. Если вы ищете выгодный способ заработать деньги, нет лучшего варианта, чем торговля криптовалютами. Мы приглашаем вас присоединиться к нашей компании и воспользоваться преимуществами торговли с нами. Приоритетом InstaNation является достижение максимальной отдачи от рынка и распределение прибыли с нашими членами. В век скорости, время драгоценное, и потому что мы ценим время нашего клиента, мы предлагаем мгновенные изъятия. Наши участники оплачиваются в течение миллисекунд после запроса.



Мы приглашаем всех, кто заинтересован в надежном онлайн-заработке и кто ищет надежный пассивный доход, чтобы присоединиться к bitcoincashtra.com. Информация о компании



Цитата: +Address: 25 Saint George Street, London W1S 1FS

+ Company​ Phone:+44 1632 960976

+ Email: support@bitcoincashtra.com Инвестиционные планы:



Цитата: 9% - 10% ЧАСЫ ЗА 12 ЧАСОВ

Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)

План 1 $ 1,00 - $ 350,00 9,00

План 2 351,00 долл. США - 1000,00 долл. США 9,20

План 3 1001,00 долл. США - 2500,00 долл. США 9.50

План 4 $ 2501,00 - $ 10000,00 10,00





4% - 5% ЧАСЫ НА 30 ЧАСОВ

Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)

План 1 $ 1,00 - $ 1000,00 4,00

План 2 $ 1001,00 - $ 2500,00 4,20

План 3 $ 2501,00 - $ 5000,00 4,50

План 4 $ 5001,00 - $ 25000,00 5,00





200% - 350% ПОСЛЕ 5 ДНЕЙ

Платная сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 1,00 - $ 2500,00 200,00

План 2 $ 2501,00 - $ 5000,00 250,00

План 3 5001,00 долл. США - 50000,00 долл. США 350,00





420% - 800% ПОСЛЕ 10 ДНЕЙ

Платная сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 1,00 - $ 10000,00 420,00

План 2 $ 10001,00 - $ 25000,00 550,00

План 3 $ 25001,00 - $ 75 000,00 800,00





1000% - 2000% ПОСЛЕ 25 ДНЕЙ

Платная сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 1,00 - $ 10000,00 1000,00

План 2 10001,00 долл. США - 100 000,00 долл. США 2000,00





2500% - 5000% ПОСЛЕ 60 ДНЕЙ

Платная сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 1,00 - $ 25000,00 2500,00

План 2 $ 25001,00 - $ 150000,00 5000,00 Посмотреть и Зарегистрироваться



+Whois Info:



Цитата: Registrar:

NameCheap Inc.

Registration Date:

2017-12-01

Expiration Date:

2018-12-01

Updated Date:

2017-12-04

Status:

clientTransferProhibited

Name Servers:

dns1.registrar-servers.com

dns2.registrar-servers.com



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 197490433

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U16236864 (bitcoincashtra.com)

Amount: 240.00 USD

Memo: Deposit to bitcoincashtra.com User naale Мой вклад: Перевод с Google:

