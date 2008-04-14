BitcoinCashtra - bitcoincashtra.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
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BitcoinCashtra - bitcoincashtra.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 12:53
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 47,210
Благодарностей: 3,012
Записей в блоге: 1
УГ: 30
КП: 0.067
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
BitcoinCashtra - bitcoincashtra.com
Я не админ!

Старт 2017-12-06



Принимает:BTC,Payeer,​PerfectMoney,AdvCash

Новый проект:Bitcoin Cashtra Company

Планы nvestment: 9% - 10% ЧАСЫ ЗА 12 ЧАСОВ, 4% - 5% ЧАСОВ НА 30 ЧАСОВ, 200% - 350% ПОСЛЕ 5 ДНЕЙ, 420% - 800% ПОСЛЕ 10 ДНЕЙ, 1000% - 2000% ПОСЛЕ 25 ДНЕЙ

Минимальный вклад $1

Рефские до 5%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от OVH Hosting, Inc

Перевод с Google:

Цитата:
Использование капитала

Bitcoin Cashtra Company - это интернет-инвестиционная компания, специализирующаяся на торговле криптовалютами. Компания построена и управляется командой профессионалов криптографической торговли. Если вы ищете выгодный способ заработать деньги, нет лучшего варианта, чем торговля криптовалютами. Мы приглашаем вас присоединиться к нашей компании и воспользоваться преимуществами торговли с нами. Приоритетом InstaNation является достижение максимальной отдачи от рынка и распределение прибыли с нашими членами. В век скорости, время драгоценное, и потому что мы ценим время нашего клиента, мы предлагаем мгновенные изъятия. Наши участники оплачиваются в течение миллисекунд после запроса.

Мы приглашаем всех, кто заинтересован в надежном онлайн-заработке и кто ищет надежный пассивный доход, чтобы присоединиться к bitcoincashtra.com.
+ Информация о компании

Цитата:
+Address: 25 Saint George Street, London W1S 1FS
+ Company​ Phone:+44 1632 960976
+ Email: support@bitcoincashtra.com
Инвестиционные планы:

Цитата:
9% - 10% ЧАСЫ ЗА 12 ЧАСОВ
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 1,00 - $ 350,00 9,00
План 2 351,00 долл. США - 1000,00 долл. США 9,20
План 3 1001,00 долл. США - 2500,00 долл. США 9.50
План 4 $ 2501,00 - $ 10000,00 10,00


4% - 5% ЧАСЫ НА 30 ЧАСОВ
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 1,00 - $ 1000,00 4,00
План 2 $ 1001,00 - $ 2500,00 4,20
План 3 $ 2501,00 - $ 5000,00 4,50
План 4 $ 5001,00 - $ 25000,00 5,00


200% - 350% ПОСЛЕ 5 ДНЕЙ
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 1,00 - $ 2500,00 200,00
План 2 $ 2501,00 - $ 5000,00 250,00
План 3 5001,00 долл. США - 50000,00 долл. США 350,00


420% - 800% ПОСЛЕ 10 ДНЕЙ
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 1,00 - $ 10000,00 420,00
План 2 $ 10001,00 - $ 25000,00 550,00
План 3 $ 25001,00 - $ 75 000,00 800,00


1000% - 2000% ПОСЛЕ 25 ДНЕЙ
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 1,00 - $ 10000,00 1000,00
План 2 10001,00 долл. США - 100 000,00 долл. США 2000,00


2500% - 5000% ПОСЛЕ 60 ДНЕЙ
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 1,00 - $ 25000,00 2500,00
План 2 $ 25001,00 - $ 150000,00 5000,00

+Whois Info:

Цитата:
Registrar:
NameCheap Inc.
Registration Date:
2017-12-01
Expiration Date:
2018-12-01
Updated Date:
2017-12-04
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
dns1.registrar-servers.com
dns2.registrar-servers.com
Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 197490433
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U16236864 (bitcoincashtra.com)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to bitcoincashtra.com User naale
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 13:03
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: в реальности
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2012
Сообщений: 22,369
Благодарностей: 11,523
УГ: 20
КП: 0.604
подарки
награды Нострадамус 
Re: BitcoinCashtra - bitcoincashtra.com
Цитата:
Сообщение от Naale Посмотреть сообщение
ЗА 12 ЧАСОВ
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 1,00 - $ 350,00 9,00
Это много. Причем до неприличия.
Цитата:
Сообщение от Naale Посмотреть сообщение
Принимает:BTC,Payeer,​PerfectMoney,AdvCash
Тем более, что используя обычные платежки, тут не вытянуть такие проценты.
НЕреально, имхо.
__________________
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cotzp вне форума  
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