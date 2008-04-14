BitcoinCashtra - bitcoincashtra.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Планы nvestment: 9% - 10% ЧАСЫ ЗА 12 ЧАСОВ, 4% - 5% ЧАСОВ НА 30 ЧАСОВ, 200% - 350% ПОСЛЕ 5 ДНЕЙ, 420% - 800% ПОСЛЕ 10 ДНЕЙ, 1000% - 2000% ПОСЛЕ 25 ДНЕЙ
Минимальный вклад $1
Рефские до 5%
Вывод типаМгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от OVH Hosting, Inc
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Цитата:
Использование капитала
Bitcoin Cashtra Company - это интернет-инвестиционная компания, специализирующаяся на торговле криптовалютами. Компания построена и управляется командой профессионалов криптографической торговли. Если вы ищете выгодный способ заработать деньги, нет лучшего варианта, чем торговля криптовалютами. Мы приглашаем вас присоединиться к нашей компании и воспользоваться преимуществами торговли с нами. Приоритетом InstaNation является достижение максимальной отдачи от рынка и распределение прибыли с нашими членами. В век скорости, время драгоценное, и потому что мы ценим время нашего клиента, мы предлагаем мгновенные изъятия. Наши участники оплачиваются в течение миллисекунд после запроса.
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9% - 10% ЧАСЫ ЗА 12 ЧАСОВ
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 1,00 - $ 350,00 9,00
План 2 351,00 долл. США - 1000,00 долл. США 9,20
План 3 1001,00 долл. США - 2500,00 долл. США 9.50
План 4 $ 2501,00 - $ 10000,00 10,00
4% - 5% ЧАСЫ НА 30 ЧАСОВ
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 1,00 - $ 1000,00 4,00
План 2 $ 1001,00 - $ 2500,00 4,20
План 3 $ 2501,00 - $ 5000,00 4,50
План 4 $ 5001,00 - $ 25000,00 5,00
200% - 350% ПОСЛЕ 5 ДНЕЙ
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 1,00 - $ 2500,00 200,00
План 2 $ 2501,00 - $ 5000,00 250,00
План 3 5001,00 долл. США - 50000,00 долл. США 350,00
420% - 800% ПОСЛЕ 10 ДНЕЙ
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 1,00 - $ 10000,00 420,00
План 2 $ 10001,00 - $ 25000,00 550,00
План 3 $ 25001,00 - $ 75 000,00 800,00
1000% - 2000% ПОСЛЕ 25 ДНЕЙ
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 1,00 - $ 10000,00 1000,00
План 2 10001,00 долл. США - 100 000,00 долл. США 2000,00
2500% - 5000% ПОСЛЕ 60 ДНЕЙ
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 1,00 - $ 25000,00 2500,00
План 2 $ 25001,00 - $ 150000,00 5000,00