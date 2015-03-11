Между ПИФом и депозитом. Россияне резко увеличили инвестиции в фондовый рынок - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Пол: Женский Инвестирую в: Форекс Регистрация: 02.08.2017 Сообщений: 228 Благодарностей: 206 УГ: 0 КП: 0.899 Между ПИФом и депозитом. Россияне резко увеличили инвестиции в фондовый рынок

С 2015 года наблюдается увеличение интереса физических лиц к инструментам фондового рынка, свидетельствуют данные нового исследования АКРА. Открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды (ОПИФ и ИПИФ), а также доверительное управление (ДУ) стали самыми быстрорастущими сегментами рынка коллективных инвестиций, хотя ставки по рублевым депозитам сейчас опережают инфляцию, отмечается в обзоре.



По данным АКРА, приток средств россиян в инструменты коллективных инвестиций усилился в этом году. В частности, инвестиции в ОПИФ и ИПИФ, которые в основном состоят из средств розничных инвесторов, выросли в период с начала 2015 года по второй квартал 2017 года почти на 90% — с 91 млрд до 172 млрд рублей. При этом если в 2015 году объем вложений в фонды увеличился на 29%, а в 2016 году — на 17%, то только за первое полугодие 2017 года прирост составил 25,5%.



Похожую тенденцию эксперты АКРА зафиксировали и в сегменте доверительного управления. С начала 2015 года по второй квартал 2017 года объем средств, переданных россиянами в ДУ, вырос на 112% — со 147 млрд до 313 млрд рублей. Однако если в 2015 году прирост составил 50%, а в 2016 году — 14%, то за первую половину 2017 года этот показатель составил 25,2%. Это значит, что при сохранении текущей динамики средства инвесторов в ДУ по итогам года могут показать такой же взрывной рост, что и в 2015 году.



В чем причина



Рост интереса россиян к инвестициям в финансовые рынки аналитики АКРА объясняют падением доходности банковских депозитов. С начала этого года Центробанка снижал ключевую ставку пять раз — в результате она опустилась с 10% до 8,25% годовых. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков по объему привлечения средств физлиц уменьшилась за этот период с 8,4% до 7,4%. Впрочем, инфляция в России также замедлилась: по итогам 2016 года Росстат оценил ее в 5,4%, а за десять месяцев 2017 года — в 1,9%.



Среди прочих причин аналитики АКРА называют распространение продуктов и налоговых льгот для россиян, приходящих на фондовый рынок. Речь идет о запуске индивидуальных инвестиционных счетов, по которым предусмотрены налоговые льготы, в январе 2015 года, а также об освобождении от уплаты НДФЛ на купонный доход по облигациям, выпущенным с января 2017 года.



Тем не менее российские инвесторы-новички пока не готовы брать на себя высокий риск, вкладываясь в акции или иные инструменты с повышенной доходностью. Наибольшей популярностью среди них пользуются ОПИФы облигаций, подчеркивается в обзоре. «При этом население не желает довольствоваться ставками банковских депозитов», — заключают аналитики АКРА.



Управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов соглашается с выводами исследования. По его наблюдениям, уже несколько кварталов клиенты банков по мере снижения доходности депозитов смотрят в сторону доверительного управления или паевых фондов. Интерес к этим инструментам зачастую подстегивается самими банками.



«Сейчас в банковском секторе наблюдается профицит ликвидности, следовательно, депозитные ресурсы не так привлекательны для банков. Ставки по кредитам сейчас невысокие, но банки готовы кредитовать только высококлассных заемщиков, которых не так много. Поэтому кредитным организациям проще зарабатывать на комиссиях от продаж финансовых продуктов — страховок, паев и так далее, чем на кредитно-депозитных операциях», — объясняет Митрофанов.



Банки и инвесткомпании обратили внимание на растущий интерес клиентов к фондовому рынку и начали активнее предлагать соответствующие продукты, а также выпускать собственные «народные» облигации, как это сейчас делает ВТБ, добавляет аналитик S&P Роман Рыбалкин.



Доля чистого комиссионного дохода в совокупных чистых доходах банков за третий квартал 2017 года составила 25%, тогда как в аналогичный период 2016 года она была на уровне 24%, а в этом же квартале 2015 года — 20%, следует из данных, предоставленных «Эксперт РА».



Кто инвестирует



Несмотря на то, что интерес населения к инвестициям растет, он по-прежнему сконцентрирован среди более состоятельных граждан, обладающих большей финансовой грамотностью и возможностью принимать высокий риск, говорит Роман Рыбалкин. Так, согласно исследованию АКРА, индивидуальное доверительное управление вызывает интерес в основном у инвесторов с большим чеком — первоначальная сумма, передаваемая в ДУ, составляет примерно 5 млн рублей, а средний счет оценивается в 50 млн рублей.



«Обычно клиенты, которые выбирают альтернативные депозитам инвестиции, склонны к принятию большего риска для получения большей доходности», — отмечает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев.



Большая же часть розничных инвесторов ввиду ограниченных сбережений по-прежнему вкладывается в консервативные продукты — депозиты, подчеркивает Рыбалкин.



Тем не менее переток средств клиентов из банковских вкладов в инструменты фондового рынок есть, признает Владимир Веденеев. Доля таких клиентов, правда, крайне невелика по сравнению с теми, кто хранит деньги на депозитах. Согласно данным ЦБ, на 1 октября 2017 года средства населения на депозитах составили 24,7 трлн рублей против 16,9 трлн рублей на начало 2014 года.



Однако темпы прироста вкладов в банковском секторе в 2016 году показали минимальное значение за последние 10 лет — 4,2% до 24,2 трлн рублей, тогда как в предыдущие годы они был свыше 20%, за исключением 2014 года, когда этот показатель составил 9,4%. Последние месяцы в банковском секторе и вовсе наблюдались отрицательные темпы прироста вкладов населения — в сентябре минус 0,1%, в августе — минус 0,3%, в июле — минус 0,1%, свидетельствуют данные ЦБ.



Все это свидетельствуют в пользу того, что доля инвесторов в фондовый рынок будет постепенно увеличиваться, считают опрошенные финансисты. «Мы всего 12-15 месяцев живем в условиях однозначных ставок по депозитам, поэтому стоит ожидать роста желающих инвестировать в альтернативные депозиту инструменты», — прогнозирует Веденеев.



По словам финансиста, инфляционные ожидания населения пока остаются высокими, и лишь недавно их значение опустилось на планку ниже 10%.



«Обычно инфляционные ожидания сопоставимы с тем уровнем дохода, который хотят граждане видеть от своих инвестиций, поэтому клиенты постепенно склоняются к рынку облигаций. Но если сейчас они еще могут получить от таких инвестиций 10-11%, то в следующем году доход не будет превышать 7-8%, поэтому для получения двухзначной доходности клиентам придется переходить на рынок акций», — говорит он.



Динамика индустрии индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) косвенно подтверждает растущий интерес населения к фондовому рынку. С начала 2015 года по январь 2017 года число ИИС превысило 200 000. В 2015 году граждане открыли 89900 счетов, по итогам 2016 года количество ИИС выросло до 195 200. За первые 10 месяцев текущего года число инвестсчетов выросло на 46% до 280 400.



Источник Снижение ставок по депозитам побуждает россиян инвестировать в фондовый рынок, отмечается в обзоре АКРА. При этом банки, у которых сейчас избыток денег, сами подогревают интерес клиентов к ценным бумагамС 2015 года наблюдается увеличение интереса физических лиц к инструментам фондового рынка, свидетельствуют данные нового исследования АКРА. Открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды (ОПИФ и ИПИФ), а также доверительное управление (ДУ) стали самыми быстрорастущими сегментами рынка коллективных инвестиций, хотя ставки по рублевым депозитам сейчас опережают инфляцию, отмечается в обзоре.По данным АКРА, приток средств россиян в инструменты коллективных инвестиций усилился в этом году. В частности, инвестиции в ОПИФ и ИПИФ, которые в основном состоят из средств розничных инвесторов, выросли в период с начала 2015 года по второй квартал 2017 года почти на 90% — с 91 млрд до 172 млрд рублей. При этом если в 2015 году объем вложений в фонды увеличился на 29%, а в 2016 году — на 17%, то только за первое полугодие 2017 года прирост составил 25,5%.Похожую тенденцию эксперты АКРА зафиксировали и в сегменте доверительного управления. С начала 2015 года по второй квартал 2017 года объем средств, переданных россиянами в ДУ, вырос на 112% — со 147 млрд до 313 млрд рублей. Однако если в 2015 году прирост составил 50%, а в 2016 году — 14%, то за первую половину 2017 года этот показатель составил 25,2%. Это значит, что при сохранении текущей динамики средства инвесторов в ДУ по итогам года могут показать такой же взрывной рост, что и в 2015 году.Рост интереса россиян к инвестициям в финансовые рынки аналитики АКРА объясняют падением доходности банковских депозитов. С начала этого года Центробанка снижал ключевую ставку пять раз — в результате она опустилась с 10% до 8,25% годовых. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков по объему привлечения средств физлиц уменьшилась за этот период с 8,4% до 7,4%. Впрочем, инфляция в России также замедлилась: по итогам 2016 года Росстат оценил ее в 5,4%, а за десять месяцев 2017 года — в 1,9%.Среди прочих причин аналитики АКРА называют распространение продуктов и налоговых льгот для россиян, приходящих на фондовый рынок. Речь идет о запуске индивидуальных инвестиционных счетов, по которым предусмотрены налоговые льготы, в январе 2015 года, а также об освобождении от уплаты НДФЛ на купонный доход по облигациям, выпущенным с января 2017 года.Тем не менее российские инвесторы-новички пока не готовы брать на себя высокий риск, вкладываясь в акции или иные инструменты с повышенной доходностью. Наибольшей популярностью среди них пользуются ОПИФы облигаций, подчеркивается в обзоре. «При этом население не желает довольствоваться ставками банковских депозитов», — заключают аналитики АКРА.Управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов соглашается с выводами исследования. По его наблюдениям, уже несколько кварталов клиенты банков по мере снижения доходности депозитов смотрят в сторону доверительного управления или паевых фондов. Интерес к этим инструментам зачастую подстегивается самими банками.«Сейчас в банковском секторе наблюдается профицит ликвидности, следовательно, депозитные ресурсы не так привлекательны для банков. Ставки по кредитам сейчас невысокие, но банки готовы кредитовать только высококлассных заемщиков, которых не так много. Поэтому кредитным организациям проще зарабатывать на комиссиях от продаж финансовых продуктов — страховок, паев и так далее, чем на кредитно-депозитных операциях», — объясняет Митрофанов.Банки и инвесткомпании обратили внимание на растущий интерес клиентов к фондовому рынку и начали активнее предлагать соответствующие продукты, а также выпускать собственные «народные» облигации, как это сейчас делает ВТБ, добавляет аналитик S&P Роман Рыбалкин.Доля чистого комиссионного дохода в совокупных чистых доходах банков за третий квартал 2017 года составила 25%, тогда как в аналогичный период 2016 года она была на уровне 24%, а в этом же квартале 2015 года — 20%, следует из данных, предоставленных «Эксперт РА».Несмотря на то, что интерес населения к инвестициям растет, он по-прежнему сконцентрирован среди более состоятельных граждан, обладающих большей финансовой грамотностью и возможностью принимать высокий риск, говорит Роман Рыбалкин. Так, согласно исследованию АКРА, индивидуальное доверительное управление вызывает интерес в основном у инвесторов с большим чеком — первоначальная сумма, передаваемая в ДУ, составляет примерно 5 млн рублей, а средний счет оценивается в 50 млн рублей.«Обычно клиенты, которые выбирают альтернативные депозитам инвестиции, склонны к принятию большего риска для получения большей доходности», — отмечает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев.Большая же часть розничных инвесторов ввиду ограниченных сбережений по-прежнему вкладывается в консервативные продукты — депозиты, подчеркивает Рыбалкин.Тем не менее переток средств клиентов из банковских вкладов в инструменты фондового рынок есть, признает Владимир Веденеев. Доля таких клиентов, правда, крайне невелика по сравнению с теми, кто хранит деньги на депозитах. Согласно данным ЦБ, на 1 октября 2017 года средства населения на депозитах составили 24,7 трлн рублей против 16,9 трлн рублей на начало 2014 года.Однако темпы прироста вкладов в банковском секторе в 2016 году показали минимальное значение за последние 10 лет — 4,2% до 24,2 трлн рублей, тогда как в предыдущие годы они был свыше 20%, за исключением 2014 года, когда этот показатель составил 9,4%. Последние месяцы в банковском секторе и вовсе наблюдались отрицательные темпы прироста вкладов населения — в сентябре минус 0,1%, в августе — минус 0,3%, в июле — минус 0,1%, свидетельствуют данные ЦБ.Все это свидетельствуют в пользу того, что доля инвесторов в фондовый рынок будет постепенно увеличиваться, считают опрошенные финансисты. «Мы всего 12-15 месяцев живем в условиях однозначных ставок по депозитам, поэтому стоит ожидать роста желающих инвестировать в альтернативные депозиту инструменты», — прогнозирует Веденеев.По словам финансиста, инфляционные ожидания населения пока остаются высокими, и лишь недавно их значение опустилось на планку ниже 10%.«Обычно инфляционные ожидания сопоставимы с тем уровнем дохода, который хотят граждане видеть от своих инвестиций, поэтому клиенты постепенно склоняются к рынку облигаций. Но если сейчас они еще могут получить от таких инвестиций 10-11%, то в следующем году доход не будет превышать 7-8%, поэтому для получения двухзначной доходности клиентам придется переходить на рынок акций», — говорит он.Динамика индустрии индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) косвенно подтверждает растущий интерес населения к фондовому рынку. С начала 2015 года по январь 2017 года число ИИС превысило 200 000. В 2015 году граждане открыли 89900 счетов, по итогам 2016 года количество ИИС выросло до 195 200. За первые 10 месяцев текущего года число инвестсчетов выросло на 46% до 280 400.

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