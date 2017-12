Японец запустил своё Avito для "ленивых" и заработал в 2017 году свои $62 млн - Горячие новости | MMGP

OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 4,820 Благодарностей: 1,876 УГ: 31 КП: 0.223 подарки

Японец запустил своё Avito для "ленивых" и заработал в 2017 году свои $62 млн

Одного японца по имени Юсуке Мицумото с некоторого времени мучила одна бизнес-идея: - а что если, предложить людям приобрести у них сразу поддержанные вещи и причём с предоплатой, то сколько из них действительно вышлет ему оплаченное?



И тогда 36-летний бизнесмен занимающийся электронной коммерцией в июне этого года разработал и запустил для всех желающих своё мобильное приложение, чтобы проверить эту бизнес-идею так сказать в жизни. И она "выстрелила" даже лучше как он себе представлял; после первых 16 часов работы этого мобильного приложения он был просто потрясен большим успехом - его пользователи понапродавали друг другу вещей на сумму 360 млн иен (3,2 млн долл. США) и Юсуке на всякий случай приостановил эти закупки. И буквально на следующий день к его офису стали прибывать грузовики заполненные одеждой и электронными гаджетами, а сотрудники его стартапа занялись перемещением содержимого всех этих мешков в небольшой офис этой компании расположенный в Токио.



На поверку оказалось, что только менее чем 1 продавец своего секонд-хэнда из 10 не отгружал свой товар, как и обещал. И это было достаточно хорошо для г-на Мицумото, который в августе этого года перезапустил эту услугу, в качестве нового способа по сбору "беушных" вещей для онлайн-барахолки, дав ему название "Cash". Ежедневные продажи на этом сервисе суммарно ограниченны суммой в 10 млн иен (~ 88 500 долл. США) и с помощью этого сервиса можно приобрести в своё пользование смартфоны, сумочки класса лакшери, часы, одежду и другие конкретные вещи из перечня, который включает несколько тысяч наименований разных товаров. Клиенты этого сервиса просто делают фото своей вещи на продажу и введя их в систему в ответ получают не обсуждаемую ценовую оферту. Цены здесь устанавливаются автоматически на основе данных полученных с рынков секонд-хэнда, ну а сам "Cash" зарабатывает на комиссиях при перепродаже товаров.







"Это был своего рода такой социальный эксперимент", заявил г-н Мицумото, который начинал торговать товарами в Интернете ещё в 1996 году. А позднее он запустил свой сайт Stores.jp, японскую версию известной интернет-компании Shopify, от которого сначала он избавился путем продажи, а затем приобрел заново. "Конечно, я верил, что число хороших людей превосходит число плохих, но вопрос стоял, что на насколько это именно так. Здесь без реальной практики, вы не узнаете как на самом деле обстоят дела в этой сфере".



Как данным издания "Reuse Business Journal" торговля секонд-хэндом является крупным бизнесом в Японии и объемы этого рынка приближаются к 1,6 трлн иен. Так, к примеру японская корпорация "Bookoff Corp." владеет сотнями магазинов по всей стране, которые приобретают и сбывают всё, от ставших ненужных вам книжек до видеоигр и электронных гаджетов. А та же "Yahoo Japan Corp." контроллирует ведущий в стране ресурс онлайн-аукционов вещей. Компания "Mercari Inc." превратилась в первый японский стартап-единорог стоимостью более 1 млрд долл. США благодаря выпущенному ими мобильному приложению для смартфонов, которое позволило людям в упрощенном порядке торговать друг c другом вещами б/у.



Такой своей деятельностью г-н Мицумото фактически открыл способ позволяющий продавцам избавится от сомнений в продаже тех вещей, которые при иных обстоятельствах, они просто выбросили бы в мусорный бак в своём туалете. Ему удалось замотивировать тех людей, у которых не хватало времени или терпения, чтобы делать красивые фотографии вещей выставляемых на продажу, а потом ещё и писать описания этих вещей и плюс торговаться с покупателями.



Ну и ко всему прочему, он понимал, что это был вопрос только времени, когда крупные конкуренты начнут в точности повторять его шаги. И поэтому когда 4 октября с.г. в 01:58 ночи г-н Мицумото получил в своем аккаунте в Фейсбуке следующее извещение: "Привет! Это Камэяма! Отдай мне твой "Cash"! Нет?", то он увидел в этом предложении отличный способ опередить соперников.



Дело в том, что Кэиси Камэяма является одним из богатейших людей в Японии и плюс он основатель "DMM.com", медиа и технологической империи с доходом в 1,6 млрд долл. США. Камэяма стартовал когда-то с порнофильмов, но сумел взрастить свою корпорацию до размеров империи, которая представляет собой площадку по торговле валютами, занимается выпуском видеоигр, помогает всем желающим учить английский язык с помощью своей онлайн-школы, а также производит солнечные панели. Мицумото согласился продать в пользу "DMM" свой сервис "Cash" за 7 млрд иен (62 млн долл. США) и продолжил заниматься бизнесом.



Эту продажу г-н Мицумото прокомментировал следующими словами: "Для людей, занимающихся интернет-бизнесом в Японии, "DMM" - это просто страшный сон. Вы никогда не понимаете, когда они могут запустить свой подобный собственный бизнес и стать вашим жестким конкурентом. Вот поэтому я подумал, что будет лучше хотя бы встретиться с ними".



И действительно, через неделю после объявления этой сделки, японская компания "Mercari" запустила у себя идентичное предложение. Прыжок наверх сервиса "Cash" показал, что на рынке существует потребность в таком сервисе, заявил г-н Такео Ийо, вице-президент, отвечающий за подразделение "Mercari Now".



В свою очередь 56-летний г-н Камэяма прокомментировал, что его специалисты подтвердили большие возможности рынка раскрытого г-ном Мицумото и по его словам: "Вести бизнес в Интернете - это не только вкладывать одни финансовые активы и запускать в действие технические средства, а здесь вам требуется определённая интуиция, чувство планирования и способность запустить реальную услугу. И я лишь могу дать высокую оценку такой отважной игре. В этом мире не так много подобных смелых людей как г-н Мицумото".



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a26a572f0e03 Одного японца по имени Юсуке Мицумото с некоторого времени мучила одна бизнес-идея: - а что если, предложить людям приобрести у них сразу поддержанные вещи и причём с предоплатой, то сколько из них действительно вышлет ему оплаченное?И тогда 36-летний бизнесмен занимающийся электронной коммерцией в июне этого года разработал и запустил для всех желающих своё мобильное приложение, чтобы проверить эту бизнес-идею так сказать в жизни. И она "выстрелила" даже лучше как он себе представлял; после первых 16 часов работы этого мобильного приложения он был просто потрясен большим успехом - его пользователи понапродавали друг другу вещей на сумму 360 млн иен (3,2 млн долл. США) и Юсуке на всякий случай приостановил эти закупки. И буквально на следующий день к его офису стали прибывать грузовики заполненные одеждой и электронными гаджетами, а сотрудники его стартапа занялись перемещением содержимого всех этих мешков в небольшой офис этой компании расположенный в Токио.На поверку оказалось, что только менее чем 1 продавец своего секонд-хэнда из 10 не отгружал свой товар, как и обещал. И это было достаточно хорошо для г-на Мицумото, который в августе этого года перезапустил эту услугу, в качестве нового способа по сбору "беушных" вещей для онлайн-барахолки, дав ему название "Cash". Ежедневные продажи на этом сервисе суммарно ограниченны суммой в 10 млн иен (~ 88 500 долл. США) и с помощью этого сервиса можно приобрести в своё пользование смартфоны, сумочки класса лакшери, часы, одежду и другие конкретные вещи из перечня, который включает несколько тысяч наименований разных товаров. Клиенты этого сервиса просто делают фото своей вещи на продажу и введя их в систему в ответ получают не обсуждаемую ценовую оферту. Цены здесь устанавливаются автоматически на основе данных полученных с рынков секонд-хэнда, ну а сам "Cash" зарабатывает на комиссиях при перепродаже товаров."Это был своего рода такой социальный эксперимент", заявил г-н Мицумото, который начинал торговать товарами в Интернете ещё в 1996 году. А позднее он запустил свой сайт Stores.jp, японскую версию известной интернет-компании Shopify, от которого сначала он избавился путем продажи, а затем приобрел заново. "Конечно, я верил, что число хороших людей превосходит число плохих, но вопрос стоял, что на насколько это именно так. Здесь без реальной практики, вы не узнаете как на самом деле обстоят дела в этой сфере".Как данным издания "Reuse Business Journal" торговля секонд-хэндом является крупным бизнесом в Японии и объемы этого рынка приближаются к 1,6 трлн иен. Так, к примеру японская корпорация "Bookoff Corp." владеет сотнями магазинов по всей стране, которые приобретают и сбывают всё, от ставших ненужных вам книжек до видеоигр и электронных гаджетов. А та же "Yahoo Japan Corp." контроллирует ведущий в стране ресурс онлайн-аукционов вещей. Компания "Mercari Inc." превратилась в первый японский стартап-единорог стоимостью более 1 млрд долл. США благодаря выпущенному ими мобильному приложению для смартфонов, которое позволило людям в упрощенном порядке торговать друг c другом вещами б/у.Такой своей деятельностью г-н Мицумото фактически открыл способ позволяющий продавцам избавится от сомнений в продаже тех вещей, которые при иных обстоятельствах, они просто выбросили бы в мусорный бак в своём туалете. Ему удалось замотивировать тех людей, у которых не хватало времени или терпения, чтобы делать красивые фотографии вещей выставляемых на продажу, а потом ещё и писать описания этих вещей и плюс торговаться с покупателями.Ну и ко всему прочему, он понимал, что это был вопрос только времени, когда крупные конкуренты начнут в точности повторять его шаги. И поэтому когда 4 октября с.г. в 01:58 ночи г-н Мицумото получил в своем аккаунте в Фейсбуке следующее извещение: "Привет! Это Камэяма! Отдай мне твой "Cash"! Нет?", то он увидел в этом предложении отличный способ опередить соперников.Дело в том, что Кэиси Камэяма является одним из богатейших людей в Японии и плюс он основатель "DMM.com", медиа и технологической империи с доходом в 1,6 млрд долл. США. Камэяма стартовал когда-то с порнофильмов, но сумел взрастить свою корпорацию до размеров империи, которая представляет собой площадку по торговле валютами, занимается выпуском видеоигр, помогает всем желающим учить английский язык с помощью своей онлайн-школы, а также производит солнечные панели. Мицумото согласился продать в пользу "DMM" свой сервис "Cash" за 7 млрд иен (62 млн долл. США) и продолжил заниматься бизнесом.Эту продажу г-н Мицумото прокомментировал следующими словами: "Для людей, занимающихся интернет-бизнесом в Японии, "DMM" - это просто страшный сон. Вы никогда не понимаете, когда они могут запустить свой подобный собственный бизнес и стать вашим жестким конкурентом. Вот поэтому я подумал, что будет лучше хотя бы встретиться с ними".И действительно, через неделю после объявления этой сделки, японская компания "Mercari" запустила у себя идентичное предложение. Прыжок наверх сервиса "Cash" показал, что на рынке существует потребность в таком сервисе, заявил г-н Такео Ийо, вице-президент, отвечающий за подразделение "Mercari Now".В свою очередь 56-летний г-н Камэяма прокомментировал, что его специалисты подтвердили большие возможности рынка раскрытого г-ном Мицумото и по его словам: "Вести бизнес в Интернете - это не только вкладывать одни финансовые активы и запускать в действие технические средства, а здесь вам требуется определённая интуиция, чувство планирования и способность запустить реальную услугу. И я лишь могу дать высокую оценку такой отважной игре. В этом мире не так много подобных смелых людей как г-н Мицумото".Перевод специально для mmgp.ru источник

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!

Крипта на Халяву! Тут __________________