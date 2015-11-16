Японец запустил своё Avito для "ленивых" и заработал в 2017 году свои $62 млн - Горячие новости | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,419 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Японец запустил своё Avito для "ленивых" и заработал в 2017 году свои $62 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:05
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,820
Благодарностей: 1,876
УГ: 31
КП: 0.223
подарки
Японец запустил своё Avito для "ленивых" и заработал в 2017 году свои $62 млн

Одного японца по имени Юсуке Мицумото с некоторого времени мучила одна бизнес-идея: - а что если, предложить людям приобрести у них сразу поддержанные вещи и причём с предоплатой, то сколько из них действительно вышлет ему оплаченное?

И тогда 36-летний бизнесмен занимающийся электронной коммерцией в июне этого года разработал и запустил для всех желающих своё мобильное приложение, чтобы проверить эту бизнес-идею так сказать в жизни. И она "выстрелила" даже лучше как он себе представлял; после первых 16 часов работы этого мобильного приложения он был просто потрясен большим успехом - его пользователи понапродавали друг другу вещей на сумму 360 млн иен (3,2 млн долл. США) и Юсуке на всякий случай приостановил эти закупки. И буквально на следующий день к его офису стали прибывать грузовики заполненные одеждой и электронными гаджетами, а сотрудники его стартапа занялись перемещением содержимого всех этих мешков в небольшой офис этой компании расположенный в Токио.

На поверку оказалось, что только менее чем 1 продавец своего секонд-хэнда из 10 не отгружал свой товар, как и обещал. И это было достаточно хорошо для г-на Мицумото, который в августе этого года перезапустил эту услугу, в качестве нового способа по сбору "беушных" вещей для онлайн-барахолки, дав ему название "Cash". Ежедневные продажи на этом сервисе суммарно ограниченны суммой в 10 млн иен (~ 88 500 долл. США) и с помощью этого сервиса можно приобрести в своё пользование смартфоны, сумочки класса лакшери, часы, одежду и другие конкретные вещи из перечня, который включает несколько тысяч наименований разных товаров. Клиенты этого сервиса просто делают фото своей вещи на продажу и введя их в систему в ответ получают не обсуждаемую ценовую оферту. Цены здесь устанавливаются автоматически на основе данных полученных с рынков секонд-хэнда, ну а сам "Cash" зарабатывает на комиссиях при перепродаже товаров.



"Это был своего рода такой социальный эксперимент", заявил г-н Мицумото, который начинал торговать товарами в Интернете ещё в 1996 году. А позднее он запустил свой сайт Stores.jp, японскую версию известной интернет-компании Shopify, от которого сначала он избавился путем продажи, а затем приобрел заново. "Конечно, я верил, что число хороших людей превосходит число плохих, но вопрос стоял, что на насколько это именно так. Здесь без реальной практики, вы не узнаете как на самом деле обстоят дела в этой сфере".

Как данным издания "Reuse Business Journal" торговля секонд-хэндом является крупным бизнесом в Японии и объемы этого рынка приближаются к 1,6 трлн иен. Так, к примеру японская корпорация "Bookoff Corp." владеет сотнями магазинов по всей стране, которые приобретают и сбывают всё, от ставших ненужных вам книжек до видеоигр и электронных гаджетов. А та же "Yahoo Japan Corp." контроллирует ведущий в стране ресурс онлайн-аукционов вещей. Компания "Mercari Inc." превратилась в первый японский стартап-единорог стоимостью более 1 млрд долл. США благодаря выпущенному ими мобильному приложению для смартфонов, которое позволило людям в упрощенном порядке торговать друг c другом вещами б/у.

Такой своей деятельностью г-н Мицумото фактически открыл способ позволяющий продавцам избавится от сомнений в продаже тех вещей, которые при иных обстоятельствах, они просто выбросили бы в мусорный бак в своём туалете. Ему удалось замотивировать тех людей, у которых не хватало времени или терпения, чтобы делать красивые фотографии вещей выставляемых на продажу, а потом ещё и писать описания этих вещей и плюс торговаться с покупателями.

Ну и ко всему прочему, он понимал, что это был вопрос только времени, когда крупные конкуренты начнут в точности повторять его шаги. И поэтому когда 4 октября с.г. в 01:58 ночи г-н Мицумото получил в своем аккаунте в Фейсбуке следующее извещение: "Привет! Это Камэяма! Отдай мне твой "Cash"! Нет?", то он увидел в этом предложении отличный способ опередить соперников.

Дело в том, что Кэиси Камэяма является одним из богатейших людей в Японии и плюс он основатель "DMM.com", медиа и технологической империи с доходом в 1,6 млрд долл. США. Камэяма стартовал когда-то с порнофильмов, но сумел взрастить свою корпорацию до размеров империи, которая представляет собой площадку по торговле валютами, занимается выпуском видеоигр, помогает всем желающим учить английский язык с помощью своей онлайн-школы, а также производит солнечные панели. Мицумото согласился продать в пользу "DMM" свой сервис "Cash" за 7 млрд иен (62 млн долл. США) и продолжил заниматься бизнесом.

Эту продажу г-н Мицумото прокомментировал следующими словами: "Для людей, занимающихся интернет-бизнесом в Японии, "DMM" - это просто страшный сон. Вы никогда не понимаете, когда они могут запустить свой подобный собственный бизнес и стать вашим жестким конкурентом. Вот поэтому я подумал, что будет лучше хотя бы встретиться с ними".

И действительно, через неделю после объявления этой сделки, японская компания "Mercari" запустила у себя идентичное предложение. Прыжок наверх сервиса "Cash" показал, что на рынке существует потребность в таком сервисе, заявил г-н Такео Ийо, вице-президент, отвечающий за подразделение "Mercari Now".

В свою очередь 56-летний г-н Камэяма прокомментировал, что его специалисты подтвердили большие возможности рынка раскрытого г-ном Мицумото и по его словам: "Вести бизнес в Интернете - это не только вкладывать одни финансовые активы и запускать в действие технические средства, а здесь вам требуется определённая интуиция, чувство планирования и способность запустить реальную услугу. И я лишь могу дать высокую оценку такой отважной игре. В этом мире не так много подобных смелых людей как г-н Мицумото".

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/5a26a572f0e03
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конкурс "Весна 2017. Заработал? - Потрать!" (спонсор www.gearbest.com) nlobp Покупки в интернете 60 19.10.2017 00:05
Госпогранслужба рассчитывает потратить на "Стену" в 2017 году 500 млн грн moskva Политика и экономика 0 09.08.2017 11:40
Прогнозы рисков инвестирования в "Биткоин" в 2017 году Граф Инвестирование в криптовалюты 0 02.07.2017 19:12
Что будет с ценами на авто в 2017 году? "Рубль все предрешил?" Mracobec Новости в мире финансов и инвестиций 19 11.11.2016 16:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар LSasha
ИНФОГРАФИКА: Как пиво и кофе действуют на наш мозг
От LSasha в разделе «Курилка»
Аватара нет
ПАММ-счет terpenue: 617039(ForexTrend)
От rellik666 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Где можно быстрее всего заработать без рефералов?
От Andrei397 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Марсель Шарафиев
Тенге обвалился почти на треть к доллару
От Марсель Шарафиев в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар svn1975
Сбербанк может закрыть отделения в сельской местности
От svn1975 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TheLenin
cashfish.ru - Рыбный бизнес
От TheLenin в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
433,419
Тем
502,760
Сообщений
12,617,240

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram