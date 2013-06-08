Сложность добычи Bitcoin вот вот увеличится! - Новости криптовалют | MMGP
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Сложность добычи Bitcoin вот вот увеличится!

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Старый Сегодня, 16:21
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 28.11.2017
Сообщений: 11
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УГ: 0
КП: 0.000
Сложность добычи Bitcoin вот вот увеличится!
Сложность добычи Bitcoin увеличится на 18% на днях.
На сколько станет не выгодным майнерство Битка или совсем ни чего не изменится?
Будет ли падение цены в связи с этим?

Источник:https://freedman.club/slozhnost-doby...ya-na-18-na-d/
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Метки
bitcoin, биткойн, криптовалюта
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