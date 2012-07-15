Инвестирование в химчистку - Стартап-песочница | MMGP

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Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 15.07.2012 Сообщений: 276 Благодарностей: 62 УГ: 0 КП: 0.000 Инвестирование в химчистку



Чистка мебели и ковров – выезд к заказчику. Обувь – пункт приема.



Направление и задачи деятельности компании

В список услуг предлагаемых химчисткой включается выездная химическая чистка мягкой мебели и ковров на дому у заказчика, а так же стационарная чистка обуви и аксессуаров. Целью организации химчистки является получение прибыли за счет оказания услуг населению.

Основными услугами химчистки является качественная чистка всех видов мебели, матрасов, ковров, обуви. Для оказания данного вида услуг будет использоваться оборудование итальянской фирмы Santoemma, которая уже есть в наличии, в дальнейшем по мере развития, перейдем скорее всего на Керхер.

Услуги химчистки будут включать:

1. Чистку мягкой мебели, а именно диванов, матрасов, кресла, стулья и тд;

2. Чистку ковровых покрытий ;

3. Чистку и покраску обуви из абсолютно любых материалов;

4. Чистку аксессуаров, сумки и тд, а так же коляски и детские автокресла;



Из которых на дому у заказчика будет чиститься мебель и ковры, стационарный пункт приема будет осуществлять прием обуви и аксессуаров.



Упаковка продукта.



Приемные пункты 6-8 кв.м в стиле лофт. Стойка лицевая – деревянные доски. Стенка задняя – декоративный кирпич. Стойка по продаже акссесуаров для обуви. Только в проходимом месте, на данный момент первая в ТЦ метро кэш энд керри Калининград. Точка приема будет полностью отличной от привычных пунктов приема химчистки, выполнена в стильной, уютной и спокойной атмосфере. Помимо этого, качество услуг и работа с клиентом будет оказываться на самом высоком уровне. По обуви мы разработаем стилистику и сделаем фирменные пакеты. Внедрим наборы по уходу за обувью и мебелью.



Реклама.



Крутая и стильная стационарная точка приема в проходном месте. Реклама в инстаграмм, вконтакте, яндексе и гугле. Так как мы делаем очень крутой продукт, мы экономим людям деньги, мы делаем вещи чистыми и дарим людям радость – то сарафанное радио ждать себя долго не заставит. Розыгрыши с репостами в соц сетях. Визитки. Программа лояльности, 10% скидки и тд.



Затраты



Пункт приема



1. Аренда за 2 месяца ~ 20000-32000р

2. Стойка приемщика ~ 20000р

3. Стены ~ 10000р

4. Стойка для обуви ~ 3000р

5. Ноутбук б/у и принтер ~ 10000р

6. Рекламная вывеска на стойке либо стене ~ 10000р

7. Не предведенные расходы ~ 10000р

Итог: 95000р



Оборудование и расходные материалы.



1. Ковровый экстрактор – есть.

2. Порошок Керхер – 5500р

3. Для чистки и покраски обуви ~30000р

4. Для стойки продаж профессиональной обувной косметики – 50000р

Итог: 85500р



Реклама на месяц.



1. ВК – 10000р

2. Инстаграмм – 10000р

гугл и яндекс – сначала нужна доработка сайта.



Оплата труда



1. Зарплата 2х приемщиков в месяц – 30000р

2. Мастер на выезд по чистке ковров/мебели – 20% от чека + оплата ГСМ.

3. Мастер по чистке обуви – 20%



Ожидаемые прогнозы по прибыли.

Стоимость химчистки углового дивана – 2500р

Оплата работы мастера – 500р, ГСМ – 100р, Расходники – 100р

Время работы и цена зависит от степени загрязнения дивана. Предположительно это 2 часа. За день мастер может сделать 4 подобных заказа. Тоесть 10000р чек. По факту, пока точка не раскрутилась. Я думаю что средний дневной чек будет около 6000р, это 2-3 заказа в день.



Месячная прибыль на коврах и мебели составит 180000р

По обуви средний чек ~700р, в раскрученном варианте, точка по химчистке обуви обрабатывает в месяц – 2000 пар обуви. Я планирую, что в день у нас будет около 4 пар обуви, тоесть 100-120 пар в месяц или 70000-84000р прибыли. Не считая прибыли от обувной косметики, накрутка на которую составит 150-300%



Итог: 250000р

Налоги – 15000р

Зарплата мастера – 36000р

Зарплата 2х приемщиков – 30000р

Зарплата мастера по обуви ~20000р

ГСМ – 4000р

Химия – 5500р

Аренда – 16000р

Реклама – 20000р

Незапланированые расходы – 3500р

Итог – 100000р чистой прибыли в первый месяц работы.



Соответственно срок окупаемости точки – 2-3 месяца. Но по факту, есть цель выйти на 10 заказов в химчистке в день уже на 3 месяц работы.



Развитие.

Тут идет у нас сначала обкатка модели бизнеса с одной точкой приемного пункта. Что нам нужно для автоматизации и оперативного учета работы? Единая CRM система. На ее написание потребуется порядка 1 млн. Руб. Оборудованное помещение под чистку обуви, ибо объемы работы с каждым месяцем будут только расти. Соответственно, цена на услугу будет тоже расти и подниматься по мере заказов раз в 4 месяца. Следующим этапом будет масштабирование пунктов приема в одном городе. Мы посмотрим как работает данная модель, какие у нас возникают трудности и сколько все это дело приносит прибыли. Тоесть полноценная раскрученная химчистка должна приносить не менее 5 млн выручки в месяц. Следующим этапом будет масштабирование по франчайзингу либо будем открывать все от себя.



Итог:

Сумма к сбору – 200000р.

Условия – первым этапом у нас идет 100% возврат инвестиций партнерам. Это 70% от чистой прибыли в месяц, 30% - мои. По моим подсчетам 100% возврат средств наступит на 2-3 месяц работы. После окупаемости дивиденты распределятся следующим образом 50% - партнеры. 50% - мои. Выкуп ваших долей возможен мной беспрепятственно по схеме 1*3, тоесть вы вложили 5000р – вашу долю я могу выкупить за 15000р. С дальнейшим развитием и привлечением средств определимся дальше, это будут либо доли, а если сумма будет исчисляться миллионами, то там уже будем декларировать и прописовать это все в договоре.



Всего будет 100 долей, одна доля = 2000р. Сбор средств – только на карту сбербанка либо лично, если в из Калининграда. Вебманей и прочей херни у меня нет и регистрировать ее я не планирую.



Что касается меня, и того, чем я занимаюсь.



Рабочая группа ВКонтакте -

Рабочая группа Инстаграмм -



Кстати из опытов, инстаграмм по спросу куда популярнее, но правильно раскрученая группа в вк и поисковая выдача тоже дают крутой результат.

Мой аккаунт -



Для заинтересованых людей – добавляйтесь в группу ВК, Химчистка мягкой мебели, ковров и обуви.Чистка мебели и ковров – выезд к заказчику. Обувь – пункт приема.Направление и задачи деятельности компанииВ список услуг предлагаемых химчисткой включается выездная химическая чистка мягкой мебели и ковров на дому у заказчика, а так же стационарная чистка обуви и аксессуаров. Целью организации химчистки является получение прибыли за счет оказания услуг населению.Основными услугами химчистки является качественная чистка всех видов мебели, матрасов, ковров, обуви. Для оказания данного вида услуг будет использоваться оборудование итальянской фирмы Santoemma, которая уже есть в наличии, в дальнейшем по мере развития, перейдем скорее всего на Керхер.Услуги химчистки будут включать:1. Чистку мягкой мебели, а именно диванов, матрасов, кресла, стулья и тд;2. Чистку ковровых покрытий ;3. Чистку и покраску обуви из абсолютно любых материалов;4. Чистку аксессуаров, сумки и тд, а так же коляски и детские автокресла;Из которых на дому у заказчика будет чиститься мебель и ковры, стационарный пункт приема будет осуществлять прием обуви и аксессуаров.Упаковка продукта.Приемные пункты 6-8 кв.м в стиле лофт. Стойка лицевая – деревянные доски. Стенка задняя – декоративный кирпич. Стойка по продаже акссесуаров для обуви. Только в проходимом месте, на данный момент первая в ТЦ метро кэш энд керри Калининград. Точка приема будет полностью отличной от привычных пунктов приема химчистки, выполнена в стильной, уютной и спокойной атмосфере. Помимо этого, качество услуг и работа с клиентом будет оказываться на самом высоком уровне. По обуви мы разработаем стилистику и сделаем фирменные пакеты. Внедрим наборы по уходу за обувью и мебелью.Реклама.Крутая и стильная стационарная точка приема в проходном месте. Реклама в инстаграмм, вконтакте, яндексе и гугле. Так как мы делаем очень крутой продукт, мы экономим людям деньги, мы делаем вещи чистыми и дарим людям радость – то сарафанное радио ждать себя долго не заставит. Розыгрыши с репостами в соц сетях. Визитки. Программа лояльности, 10% скидки и тд.ЗатратыПункт приема1. Аренда за 2 месяца ~ 20000-32000р2. Стойка приемщика ~ 20000р3. Стены ~ 10000р4. Стойка для обуви ~ 3000р5. Ноутбук б/у и принтер ~ 10000р6. Рекламная вывеска на стойке либо стене ~ 10000р7. Не предведенные расходы ~ 10000рИтог: 95000рОборудование и расходные материалы.1. Ковровый экстрактор – есть.2. Порошок Керхер – 5500р3. Для чистки и покраски обуви ~30000р4. Для стойки продаж профессиональной обувной косметики – 50000рИтог: 85500рРеклама на месяц.1. ВК – 10000р2. Инстаграмм – 10000ргугл и яндекс – сначала нужна доработка сайта.Оплата труда1. Зарплата 2х приемщиков в месяц – 30000р2. Мастер на выезд по чистке ковров/мебели – 20% от чека + оплата ГСМ.3. Мастер по чистке обуви – 20%Ожидаемые прогнозы по прибыли.Стоимость химчистки углового дивана – 2500рОплата работы мастера – 500р, ГСМ – 100р, Расходники – 100рВремя работы и цена зависит от степени загрязнения дивана. Предположительно это 2 часа. За день мастер может сделать 4 подобных заказа. Тоесть 10000р чек. По факту, пока точка не раскрутилась. Я думаю что средний дневной чек будет около 6000р, это 2-3 заказа в день.Месячная прибыль на коврах и мебели составит 180000рПо обуви средний чек ~700р, в раскрученном варианте, точка по химчистке обуви обрабатывает в месяц – 2000 пар обуви. Я планирую, что в день у нас будет около 4 пар обуви, тоесть 100-120 пар в месяц или 70000-84000р прибыли. Не считая прибыли от обувной косметики, накрутка на которую составит 150-300%Итог: 250000рНалоги – 15000рЗарплата мастера – 36000рЗарплата 2х приемщиков – 30000рЗарплата мастера по обуви ~20000рГСМ – 4000рХимия – 5500рАренда – 16000рРеклама – 20000рНезапланированые расходы – 3500рИтог – 100000р чистой прибыли в первый месяц работы.Соответственно срок окупаемости точки – 2-3 месяца. Но по факту, есть цель выйти на 10 заказов в химчистке в день уже на 3 месяц работы.Развитие.Тут идет у нас сначала обкатка модели бизнеса с одной точкой приемного пункта. Что нам нужно для автоматизации и оперативного учета работы? Единая CRM система. На ее написание потребуется порядка 1 млн. Руб. Оборудованное помещение под чистку обуви, ибо объемы работы с каждым месяцем будут только расти. Соответственно, цена на услугу будет тоже расти и подниматься по мере заказов раз в 4 месяца. Следующим этапом будет масштабирование пунктов приема в одном городе. Мы посмотрим как работает данная модель, какие у нас возникают трудности и сколько все это дело приносит прибыли. Тоесть полноценная раскрученная химчистка должна приносить не менее 5 млн выручки в месяц. Следующим этапом будет масштабирование по франчайзингу либо будем открывать все от себя.Итог:Сумма к сбору – 200000р.Условия – первым этапом у нас идет 100% возврат инвестиций партнерам. Это 70% от чистой прибыли в месяц, 30% - мои. По моим подсчетам 100% возврат средств наступит на 2-3 месяц работы. После окупаемости дивиденты распределятся следующим образом 50% - партнеры. 50% - мои. Выкуп ваших долей возможен мной беспрепятственно по схеме 1*3, тоесть вы вложили 5000р – вашу долю я могу выкупить за 15000р. С дальнейшим развитием и привлечением средств определимся дальше, это будут либо доли, а если сумма будет исчисляться миллионами, то там уже будем декларировать и прописовать это все в договоре.Всего будет 100 долей, одна доля = 2000р. Сбор средств – только на карту сбербанка либо лично, если в из Калининграда. Вебманей и прочей херни у меня нет и регистрировать ее я не планирую.Что касается меня, и того, чем я занимаюсь.Рабочая группа ВКонтакте - https://vk.com/krutayachistka Рабочая группа Инстаграмм - https://www.instagram.com/krutayachistka/ Кстати из опытов, инстаграмм по спросу куда популярнее, но правильно раскрученая группа в вк и поисковая выдача тоже дают крутой результат.Мой аккаунт - https://www.instagram.com/vladislavyumatov/ Для заинтересованых людей – добавляйтесь в группу ВК, https://vk.com/club158014978

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