BigForexTrade - bigforextrade.biz - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Старт:
5.12.2017
Легена в переводе от aka Google
Цитата:
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Bigforextrade Limited - ваш надежный партнер в мире инвестиций. Мы регулярно проводим исследования в этой области, внедряем новейшие технологии, работаем только с опытными трейдерами. Благодаря этому наш рейтинг всегда высок. Мы стараемся не только идти в ногу со временем, но и опережать его, разрабатывая новые инвестиционные стратегии. Наши сотрудники тщательно следят за изменениями на валютном рынке и всегда готовы действовать при малейшем колебании обменного курса. Мы работаем круглосуточно, как мы понимаем, деньги всегда должны работать, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы капитал только умножился. Инвестирование в Форекс, проведение сделок и получение постоянной прибыли способствует развитию и расширению нашего проекта.
Инвестиционное предложение
Тариф 1
Срок работы депозита: 19 календарных дней
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 5 000$
Начисления: 7.92% в сутки
Ваш депозит входит в выплаты и отбивается за 13 календарных дней
Общий доход по итогу: +50%
Тариф 2
Срок работы депозита: 19 календарных дней
Минимальный депозит: 5 001$
Максимальный депозит: 25 000$
Начисления: 8.64% в сутки
Ваш депозит входит в выплаты и отбивается за 12 календарных дней
Общий доход по итогу: +64%
Тариф 3
Срок работы депозита: 19 календарных дней
Минимальный депозит: 25 001$
Максимальный депозит: 50 000$
Начисления: 9.6% в сутки
Ваш депозит входит в выплаты и отбивается за 11 календарных дней
Общий доход по итогу: +82%
Тариф 4
Срок работы депозита: 19 календарных дней
Минимальный депозит: 50 001$
Максимальный депозит: 500 000$
Начисления: 12% в сутки
Ваш депозит входит в выплаты и отбивается за 9 календарных дней
Общий доход по итогу: +128%
Выплаты:
Инстант
Минимально:
0.5 или 0.0005 BTC
Платёжные системы:
PerfectMoney, AdvCash, Payeer, BitCoin (без конвертации)
Партнерская программа:
8% - 2% - 1% от депозита реферала
8% от депозита реферала 1го уровня
2% от депозита реферала 2го уровня
1% от депозита реферала 3го уровня
Техническая сторона проекта
Проект сделан на лицензионном скрипте GoldCoders
Дизайн уникальный, локализация только английская
SSL шифрование от Comodo
Контакты
Почта админа: admin@bigforextrade.biz
Почта саппорта: support@bigforextrade.biz
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