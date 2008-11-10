BigForexTrade - bigforextrade.biz - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BigForexTrade - bigforextrade.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:54
#1
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 8,204
Благодарностей: 3,636
УГ: 12
КП: 0.351
подарки
награды Волшебный горшочек 
BigForexTrade - bigforextrade.biz
Старт: 5.12.2017
Легена в переводе от aka Google
Цитата:
Bigforextrade Limited - ваш надежный партнер в мире инвестиций. Мы регулярно проводим исследования в этой области, внедряем новейшие технологии, работаем только с опытными трейдерами. Благодаря этому наш рейтинг всегда высок. Мы стараемся не только идти в ногу со временем, но и опережать его, разрабатывая новые инвестиционные стратегии. Наши сотрудники тщательно следят за изменениями на валютном рынке и всегда готовы действовать при малейшем колебании обменного курса. Мы работаем круглосуточно, как мы понимаем, деньги всегда должны работать, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы капитал только умножился. Инвестирование в Форекс, проведение сделок и получение постоянной прибыли способствует развитию и расширению нашего проекта.
Инвестиционное предложение

Тариф 1
Срок работы депозита: 19 календарных дней
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 5 000$
Начисления: 7.92% в сутки
Ваш депозит входит в выплаты и отбивается за 13 календарных дней
Общий доход по итогу: +50%

Тариф 2
Срок работы депозита: 19 календарных дней
Минимальный депозит: 5 001$
Максимальный депозит: 25 000$
Начисления: 8.64% в сутки
Ваш депозит входит в выплаты и отбивается за 12 календарных дней
Общий доход по итогу: +64%

Тариф 3
Срок работы депозита: 19 календарных дней
Минимальный депозит: 25 001$
Максимальный депозит: 50 000$
Начисления: 9.6% в сутки
Ваш депозит входит в выплаты и отбивается за 11 календарных дней
Общий доход по итогу: +82%

Тариф 4
Срок работы депозита: 19 календарных дней
Минимальный депозит: 50 001$
Максимальный депозит: 500 000$
Начисления: 12% в сутки
Ваш депозит входит в выплаты и отбивается за 9 календарных дней
Общий доход по итогу: +128%

Выплаты: Инстант
Минимально: 0.5 или 0.0005 BTC
Платёжные системы: PerfectMoney, AdvCash, Payeer, BitCoin (без конвертации)
Партнерская программа: 8% - 2% - 1% от депозита реферала
8% от депозита реферала 1го уровня
2% от депозита реферала 2го уровня
1% от депозита реферала 3го уровня

Техническая сторона проекта
Проект сделан на лицензионном скрипте GoldCoders
Дизайн уникальный, локализация только английская
SSL шифрование от Comodo

Контакты
Почта админа: admin@bigforextrade.biz
Почта саппорта: support@bigforextrade.biz
Обратная форма связи

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Старый Сегодня, 13:17
#2
Интересующийся
 
Имя: slavka-ognev
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 333
Благодарностей: 7
УГ: 1
КП: 0.000
Re: BigForexTrade - bigforextrade.biz
Платеж успешно осуществлён!
Номер транзакции c3222186-c039-4199-ba5e-4d4f41024214
Дата и время 05.12.2017 09:16
Магазин BIGFOREXTRADE LIMITED
Сумма платежа $10.00
__________________
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slavka-ognev на форуме  
Старый Сегодня, 13:38
#3
Профессионал
 
Имя: Жорж
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.09.2016
Сообщений: 1,577
Благодарностей: 399
УГ: 7
КП: 0.000
Re: BigForexTrade - bigforextrade.biz
Инстаграмм прикрутил)
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spyfox на форуме  
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