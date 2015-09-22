Nissan в марте начнет тестировать в Японии беспилотные такси - Горячие новости | MMGP

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Nissan в марте начнет тестировать в Японии беспилотные такси
Nissan Motor Co. сообщила, что в марте начнет тестировать на улицах Японии беспилотные такси.
В январе Nissan заявляла, что займется строительством парка самоуправляемых автомобилей вместе с японской технологической фирмой DeNA Co. Сегодня компания впервые изложила конкретный план их испытания, сообщает Dow Jones.
Сначала на улицы Йокогамы, рядом со штаб-квартирой Nissan, будут выпущены два электромобиля Leaf, оборудованные множеством камер и датчиков. На случай внештатной ситуации на переднем сидении будет находиться водитель. Отслеживать передвижение автомобиля будут в информационном центре. Подать заявку на участие в пилотных испытаниях могут все желающие.
Nissan надеется, что ее самоуправляемые автомобили Leaf начнут развозить пассажиров в начале 2020-х годов. Они должны стать основой службы беспилотных такси Easy Ride.
Она будет работать по другому принципу нежели сервис Waymo LLC в Фениксе, где поездки на беспилотных минивэнах Chrysler Pacifica доступны с февраля.
В Японии заказчики смогут вызвать автомобиль из заранее определенного места через приложение на смартфоне. Им будет предложено на выбор несколько конечных точек. Кроме того, пассажир сможет указать не конкретное место, а интересующие его занятия. Тогда такси составит список подходящих заведений в зоне проведения испытаний.
Источник/ТОКИО, 5 дек - ПРАЙМ.