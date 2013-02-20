«Дед Мороз» опроверг информацию о выпуске «криптодедулек» - Горячие новости криптовалют | MMGP

"Дед Мороз" опроверг слухи о планах запустить собственную цифровую валюту «криптодедульки».
"Дед Мороз" резиденция которого расположена в одном из красивейших городов Вологодской области под названием Великий Устюг заявил об опровержении планов выпустить собственные цифровые деньги с названием «криптодедульки». В своем сообщении "Дед Мороз" призывает не доверять слухам о планах установки в его рождественской усадьбе крипто-ферму для добычи криптовалюты.
Слухи были основаны на том, что в процессе конференции организованной для средств массовой информации, ранее проходившей в Нижнем Новгороде, "Дед Мороз", стремясь быть современным сказал, что его знакомые посоветовали ему запустить собственную цифровую валюту и назвать ее «дедулька». Спустя некоторое время появилось опровержение желания выпустить собственную криптовалюту.
Были опровергнуты все слухи относительно планов установки фермы по добыче собственной криптовалюты для обогрева личной резиденции.
Детский волшебник пояснил, что у него имеется своя давняя валюта в шишках и он считает, что если люди будут получать заработную плату в этой валюте, то будут только рады.
По материалам: http://oane.ws/2017/12/04/ded-moroz-...todedulek.html