«Дед Мороз» опроверг информацию о выпуске «криптодедулек» - Горячие новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,361 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

«Дед Мороз» опроверг информацию о выпуске «криптодедулек»

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:57
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,816
Благодарностей: 1,639
УГ: 551
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
«Дед Мороз» опроверг информацию о выпуске «криптодедулек»



"Дед Мороз" опроверг слухи о планах запустить собственную цифровую валюту «криптодедульки».


"Дед Мороз" резиденция которого расположена в одном из красивейших городов Вологодской области под названием Великий Устюг заявил об опровержении планов выпустить собственные цифровые деньги с названием «криптодедульки». В своем сообщении "Дед Мороз" призывает не доверять слухам о планах установки в его рождественской усадьбе крипто-ферму для добычи криптовалюты.

Слухи были основаны на том, что в процессе конференции организованной для средств массовой информации, ранее проходившей в Нижнем Новгороде, "Дед Мороз", стремясь быть современным сказал, что его знакомые посоветовали ему запустить собственную цифровую валюту и назвать ее «дедулька». Спустя некоторое время появилось опровержение желания выпустить собственную криптовалюту.

Были опровергнуты все слухи относительно планов установки фермы по добыче собственной криптовалюты для обогрева личной резиденции.
Детский волшебник пояснил, что у него имеется своя давняя валюта в шишках и он считает, что если люди будут получать заработную плату в этой валюте, то будут только рады.




По материалам: http://oane.ws/2017/12/04/ded-moroz-...todedulek.html

__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек
$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$
Denver10 на форуме  
Ответить
Метки
mining, майнинг, майнинг биткоин, майнинг криптовалют, майнинг криптовалюты
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Приватбанк опроверг информацию о договоренностях с НБУ svn1975 Новости в мире финансов и инвестиций 2 07.04.2016 15:45
Адвокат опроверг информацию об обнаружении орудия убийства Немцова moskva Политика и экономика 0 03.06.2015 15:45
Росфинмониторинг опроверг информацию о введении банковских санкций против 41 страны Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 4 21.04.2015 14:55
НБУ раскроет информацию о реальных владельцах банков и информацию о рефинансировании morg Новости в банковской сфере и страховании 0 14.01.2015 13:32
Дед Мороз Shair Курилка 9 26.08.2014 19:00

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Иннокентий Безвариантов
Портрет жулика - Том Takese (Вечный вор)
От Иннокентий Безвариантов в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар TheGOLDskull
eurasia-finance - eurasia-finance.net
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Denver10
Рейтинг бездомных нардепов-миллионеров
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар pilot10
Bitcoin НЕ потерпел крах | BitNovosti.com
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Советник a-Demon. Стоит от 20 до 400$. Выкладываю исходник.
От delaryc в разделе «Программное обеспечение»
Аватар Alcest
Томас Петерфи: Биткоин дестабилизирует глобальную экономику
От Alcest в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
433,361
Тем
502,706
Сообщений
12,615,384

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram