OilTrend - oiltrend.biz - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Планы nvestment: 104% - 120% после 1 дня, 116% - 200% через 3 дня, 160% - 500% через 7 дней
Минимальный вклад $10
Рефские до 5%
Вывод типа Ручной вывод
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Цитата:
Добро пожаловать в OIL Trend!
OIL TREND LIMITED - международная инвестиционная компания, специализирующаяся на торговле нефтью, которая включает покупку ценных бумаг компаний, занимающихся добычей нефти. Началась глобальная конкуренция за истощающиеся нефтяные месторождения, и частные компании, а также правительства увеличивают расходы на новое оборудование, чтобы получить последнюю прибыль от нефтяных сделок, так как нефть будет вымерена в течение ближайших пятидесяти лет или около того. Мы делаем инвестиции в такие компании, как British Petroleum, покупая их фьючерсы и ценные бумаги, а затем повторно продавая их после значительного повышения цен.
Инвестиционные планы:
Цитата:
120% ПОСЛЕ 1 ДНЯ
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 100,00 104,00
План 2 $ 101,00 - $ 500,00 106,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 109,00
План 4 $ 1001.00 - $ 10000.00 114.00
План 5 $ 10001.00 - $ 100000.00 120.00
200% ПОСЛЕ 3 ДНЕЙ
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 100,00 116,00
План 2 $ 101,00 - $ 500,00 124,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 136,00
План 4 $ 1001,00 - $ 10000,00 156,00
План 5 $ 10001,00 - $ 100000,00 200,00
500% ПОСЛЕ 7 ДНЕЙ
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 100,00 160,00
План 2 $ 101.00 - $ 500.00 190.00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 240,00
План 4 $ 1001,00 - $ 10000,00 350,00
План 5 10001,00 долл. США - 100 000,00 долл. США 500,00
1200% ПОСЛЕ 15 ДНЕЙ
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 100,00 300,00
План 2 $ 101.00 - $ 500.00 400.00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 700,00
План 4 1001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 950,00
План 5 10001,00 долл. США - 100 000,00 долл. США 1200,00