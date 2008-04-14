OilTrend - oiltrend.biz - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 11:46
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 47,192
Благодарностей: 3,012
Записей в блоге: 1
УГ: 30
КП: 0.067
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
OilTrend - oiltrend.biz
Я не админ!

Старт 2017-12-05



Принимает:BTC,Payeer,​PerfectMoney,AdvCash,Payza

Новый проект:OIL TREND LIMITED

Планы nvestment: 104% - 120% после 1 дня, 116% - 200% через 3 дня, 160% - 500% через 7 дней

Минимальный вклад $10

Рефские до 5%

Вывод типа Ручной вывод

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от GeniusGuard

Перевод с Google:

Цитата:
Добро пожаловать в OIL Trend!
OIL TREND LIMITED - международная инвестиционная компания, специализирующаяся на торговле нефтью, которая включает покупку ценных бумаг компаний, занимающихся добычей нефти. Началась глобальная конкуренция за истощающиеся нефтяные месторождения, и частные компании, а также правительства увеличивают расходы на новое оборудование, чтобы получить последнюю прибыль от нефтяных сделок, так как нефть будет вымерена в течение ближайших пятидесяти лет или около того. Мы делаем инвестиции в такие компании, как British Petroleum, покупая их фьючерсы и ценные бумаги, а затем повторно продавая их после значительного повышения цен.
Инвестиционные планы:

Цитата:
120% ПОСЛЕ 1 ДНЯ
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 100,00 104,00
План 2 $ 101,00 - $ 500,00 106,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 109,00
План 4 $ 1001.00 - $ 10000.00 114.00
План 5 $ 10001.00 - $ 100000.00 120.00


200% ПОСЛЕ 3 ДНЕЙ
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 100,00 116,00
План 2 $ 101,00 - $ 500,00 124,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 136,00
План 4 $ 1001,00 - $ 10000,00 156,00
План 5 $ 10001,00 - $ 100000,00 200,00


500% ПОСЛЕ 7 ДНЕЙ
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 100,00 160,00
План 2 $ 101.00 - $ 500.00 190.00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 240,00
План 4 $ 1001,00 - $ 10000,00 350,00
План 5 10001,00 долл. США - 100 000,00 долл. США 500,00


1200% ПОСЛЕ 15 ДНЕЙ
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 100,00 300,00
План 2 $ 101.00 - $ 500.00 400.00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 700,00
План 4 1001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 950,00
План 5 10001,00 долл. США - 100 000,00 долл. США 1200,00

+Whois Info:

Цитата:
Registrar:
NameCheap, Inc.
Registration Date:
2017-11-12
Expiration Date:
2018-11-12
Updated Date:
2017-11-17
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
ns3.easy-geo-dns.com
ns1.easy-geo-dns.com
ns2.easy-geo-dns.com
ns4.easy-geo-dns.com
Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 197364745
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U15582920 (OIL TREND LIMITED)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to OIL TREND LIMITED User naale , 120 AFTER 1 DAY
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 11:55
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 2,150
Благодарностей: 224
УГ: 29
КП: 0.024
Re: OilTrend - oiltrend.biz
градация по прибыли не воодушевляет
__________________
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reallyOo на форуме  
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