Coinifica - Coinifica.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Имя: Андрей Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 25.05.2013 Сообщений: 5,285 Благодарностей: 1,294 УГ: 5 КП: 0.148 подарки

Coinifica - Coinifica.com Я не админ проекта



Старт 29.11.2017



Проект - coinifica.com









О проекте ( легенда ) :



Цитата: Мы обеспечиваем отличную доходность инвестиций, предоставляя нашим клиентам финансовые и инвестиционные услуги высшего качества, а также созданём долгосрочное партнерство, обеспечивая отличную поддержку клиентов и безопасность доверенных нам денежных средств.



Coinifica частная компания осуществляющая торговые операции на рынке криптовалют и предоставляющая услуги по альтернативному управлению капиталом, зарегистрированная в Великобритании в 2017 году (регистрационный номер 10663586).



В нашей компании состоящей из технически ориентированых трейдеров мы создали и разработали торговую систему которая приносит стабильный и надёжный доход нашим клиентам.

Маркетинг:



Фиксированный 3% ежедневный доход на срок 50 календарных дней*

* Начальный депозит включен в дневные выплаты





Партнерская программа 3 уровня :



До 5 партнеров 5 - 1 - 0.5%



6 - 12 партнеров : 6 - 1.25 - 0.75%



13 и более партнеров : 7 - 1.5 - 1%



Региональные представители : 8 - 2 - 1%





Особенности:



Расчёт прибыли каждый день, 7 дней в неделю



Нет комиссионных или иных скрытых оплат за вывод средств



Низкий минимум для депозитов, всего 10 USD/EUR



Минимальная сумма для вывода средств всего 1.00 USD/EUR



Резервный фонд, который пополняется ежедневно, используется в качестве страховки



Надёжный выделенный сервер предоставляет защиту против любой DDOS атаки и гарантирует бесперебойную работу сайта



SSL сертификат используется для защиты информации



Быстрая поддержка пользователей, помощь и совет по любому поводу



Ежедневные резервные копии всех баз данных наших клиентов







РЕГИСТРАЦИЯ





