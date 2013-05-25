Coinifica - Coinifica.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Я не админ проекта
Старт 29.11.2017
Проект - coinifica.com
О проекте ( легенда ) :
Маркетинг:
Цитата:
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Мы обеспечиваем отличную доходность инвестиций, предоставляя нашим клиентам финансовые и инвестиционные услуги высшего качества, а также созданём долгосрочное партнерство, обеспечивая отличную поддержку клиентов и безопасность доверенных нам денежных средств.
Coinifica частная компания осуществляющая торговые операции на рынке криптовалют и предоставляющая услуги по альтернативному управлению капиталом, зарегистрированная в Великобритании в 2017 году (регистрационный номер 10663586).
В нашей компании состоящей из технически ориентированых трейдеров мы создали и разработали торговую систему которая приносит стабильный и надёжный доход нашим клиентам.
Фиксированный 3%
ежедневный доход
на срок 50
календарных дней*
* Начальный депозит включен в дневные выплаты
Партнерская программа 3 уровня :
До 5 партнеров 5 - 1 - 0.5%
6 - 12 партнеров : 6 - 1.25 - 0.75%
13 и более партнеров : 7 - 1.5 - 1%
Региональные представители : 8 - 2 - 1%
Особенности:
Расчёт прибыли каждый день, 7 дней в неделю
Нет комиссионных или иных скрытых оплат за вывод средств
Низкий минимум для депозитов, всего 10 USD/EUR
Минимальная сумма для вывода средств всего 1.00 USD/EUR
Резервный фонд, который пополняется ежедневно, используется в качестве страховки
Надёжный выделенный сервер предоставляет защиту против любой DDOS атаки и гарантирует бесперебойную работу сайта
SSL сертификат используется для защиты информации
Быстрая поддержка пользователей, помощь и совет по любому поводу
Ежедневные резервные копии всех баз данных наших клиентов
РЕГИСТРАЦИЯ
Вклад :
12.05.17 00:42 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U12663891 from U4095553. Batch: 197338203. Memo: Shopping Cart Payment. Payment transfer. Coinifica 7676573.