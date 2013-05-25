Coinifica - Coinifica.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,344 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Coinifica - Coinifica.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 04:55
#1
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар Sportsmen777
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 5,285
Благодарностей: 1,294
УГ: 5
КП: 0.148
подарки
Coinifica - Coinifica.com
Я не админ проекта

Старт 29.11.2017

Проект - coinifica.com




О проекте ( легенда ) :

Цитата:
Мы обеспечиваем отличную доходность инвестиций, предоставляя нашим клиентам финансовые и инвестиционные услуги высшего качества, а также созданём долгосрочное партнерство, обеспечивая отличную поддержку клиентов и безопасность доверенных нам денежных средств.

Coinifica частная компания осуществляющая торговые операции на рынке криптовалют и предоставляющая услуги по альтернативному управлению капиталом, зарегистрированная в Великобритании в 2017 году (регистрационный номер 10663586).

В нашей компании состоящей из технически ориентированых трейдеров мы создали и разработали торговую систему которая приносит стабильный и надёжный доход нашим клиентам.

Маркетинг:

Фиксированный 3% ежедневный доход на срок 50 календарных дней*
* Начальный депозит включен в дневные выплаты


Партнерская программа 3 уровня :

До 5 партнеров 5 - 1 - 0.5%

6 - 12 партнеров : 6 - 1.25 - 0.75%

13 и более партнеров : 7 - 1.5 - 1%

Региональные представители : 8 - 2 - 1%


Особенности:

Расчёт прибыли каждый день, 7 дней в неделю

Нет комиссионных или иных скрытых оплат за вывод средств

Низкий минимум для депозитов, всего 10 USD/EUR

Минимальная сумма для вывода средств всего 1.00 USD/EUR

Резервный фонд, который пополняется ежедневно, используется в качестве страховки

Надёжный выделенный сервер предоставляет защиту против любой DDOS атаки и гарантирует бесперебойную работу сайта

SSL сертификат используется для защиты информации

Быстрая поддержка пользователей, помощь и совет по любому поводу

Ежедневные резервные копии всех баз данных наших клиентов



РЕГИСТРАЦИЯ


Вклад : 12.05.17 00:42 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U12663891 from U4095553. Batch: 197338203. Memo: Shopping Cart Payment. Payment transfer. Coinifica 7676573.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ИНСАЙДЫ ИНВЕСТ ПРОЕКТОВ В ТЕЛЕГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ Vip-invests ПРЕДЛАГАЕТ : ЛУЧШИЕ ХАЙП ПРОЕКТЫ, ОТЛИЧНЫЙ РЕФБЕК ДО 300%, ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ
Возвращаем жирные рефбеки : Profitablemorrows -7.5%, Cryptotek - 10%, Bitcy - 10%
Sportsmen777 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар sirozha79
whitefeatherfund - whitefeatherfund.com
От sirozha79 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Matanga
Bitcoin освободит денежные переводы от комиссионного бремени
От Matanga в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Denver10
Топ-10 криптовалют показывают формирование бычьего тренда на следующую неделю
От Denver10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар ITG
Imperial Trading Group - обучение и капитал для трейдеров, управление для инвесторов.
От ITG в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
выплата с проекта Sposta.ru
От jinarat в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар werop
реальные партнерки
От werop в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
433,344
Тем
502,688
Сообщений
12,614,309

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram