Apple вложит $ 15,4 млрд в ирландский фонд из-за мошенничества с налогами - Горячие новости | MMGP

Ирландия ожидает, что производитель iPhone выплатит $ 15,4 млрд в виде налогов на депозитный счет в первом квартале 2018 года. Об этом в понедельник заявил министр финансов.
Европейская комиссия заявила, что рекордная сумма стала результатом того, что Apple получила нелегальные налоговые льготы от Ирландии. Спустя год после приказа ЕС и постоянно медлительных действий Дублина появились результаты в суде. Теперь Ирландия ищет инвестиционного менеджера для управления счетом, которого планирует назначить уже в следующем месяце.
Перед встречей с комиссаром Европейской комиссии, министр финансов Ирландии Пашал Донохо сказал журналистам: «Мы уже пришли с Apple к соглашению по основным принципам функционирования и управления фондом. Ожидается, что компания начнет передавать деньги в первом квартале 2018 года».