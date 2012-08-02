Apple вложит $ 15,4 млрд в ирландский фонд из-за мошенничества с налогами - Горячие новости | MMGP
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Apple вложит $ 15,4 млрд в ирландский фонд из-за мошенничества с налогами

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#1
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Apple вложит $ 15,4 млрд в ирландский фонд из-за мошенничества с налогами
Ирландия ожидает, что производитель iPhone выплатит $ 15,4 млрд в виде налогов на депозитный счет в первом квартале 2018 года. Об этом в понедельник заявил министр финансов.



Европейская комиссия заявила, что рекордная сумма стала результатом того, что Apple получила нелегальные налоговые льготы от Ирландии. Спустя год после приказа ЕС и постоянно медлительных действий Дублина появились результаты в суде. Теперь Ирландия ищет инвестиционного менеджера для управления счетом, которого планирует назначить уже в следующем месяце.

Перед встречей с комиссаром Европейской комиссии, министр финансов Ирландии Пашал Донохо сказал журналистам: «Мы уже пришли с Apple к соглашению по основным принципам функционирования и управления фондом. Ожидается, что компания начнет передавать деньги в первом квартале 2018 года».



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Старый Сегодня, 02:34
#2
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Re: Apple вложит $ 15,4 млрд в ирландский фонд из-за мошенничества с налогами
Надеюсь, что для Apple это не будет слишком накладно, как-никак, а деньги большие.
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