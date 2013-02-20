Крипто-стартап Blockstack привлёк $50 млн через ICO при поддержке братьев Уинклвосс - Горячие новости криптовалют | MMGP

Крипто-стартап Blockstack привлёк $50.000.000 через ICO при поддержке криптомиллиардеров братьев Уинклвосс.
Первоначальное предложение по продаже криптомонет (ICO) крипто-стартапа Blockstack официально закрылось, и сегодня компания объявила о привлечении $50 миллионов за счет продажи 440 миллионов токенов.
В прошлом месяце в рамках программы первичного предложения криптотокенов инвесторами проекта выступили несколько венчурных фондов, в том числе Winklevoss Capital (венчурный инвестиционный фонд братьев криптомиллиардеров Уинклвоссов), учредитель новостного интернет блога о сервисах и компаниях Techcrunch Майкл Аррингтон, а также учредитель новостного социального сайта Digg Кевин Роуз.
Тем не менее в своих публикациях, команда стартапа старалась отметить, что инвестирование в проект это долгосрочные вложения.
Также в Blockstack отметили, что большая сумма инвестиций в сумме 6.000.000 долларов поступила от инвестиционного фонда пожелавшего остаться не раскрытым согласившись заблокировать половину принадлежащих ему криптотокенов на 4 года. У остальных вкладчиков была 2-ух летняя блокировка с максимальным размером инвестиций в $3 тысячи.
Сооснователь Blockstack Муньеб Али рассказал CoinDesk:
«Мне думается, что это больше походит на раунд финансирования с профессиональными опытными инвесторами, а не начинающими частными вкладчиками, которые инвестируют средства в непонятные проекты».
Также компания Blockstack предоставила больше информации относительно ICO. Сообщалось, что более 800 инвесторов и компаний принимали участие в первичной реализации криптотокенов (пресейл криптотокенов не происходил), где минимальные вклады составляли $3000. Средняя сумма вкладов составила $6140.
Из привлеченных денег стартапу станут доступны только $10.000.000. Другие средства можно будет получить при достижении определённых основных раундов. Очередные средства в размере $20 миллионов будут доступны, когда консультативным советом будет утвержден запуск новой версии продукта. Окончательные $20 миллионов будут разблокированы, когда он достигнет своей последней цели - миллион верифицированных пользователей.
Стартап-компания Blockstack, основанная в 2013г. и первоначально называлась Onename, разработала децентрализованную архитектуру для публикации в сети Интернет, которая была разработана вокруг пользовательского контроля. Для осуществления поставленных целей криптотокен проекта будет работать на технологии Virtualchain от Blockstack, согласно опубликованной белой книге.
Перевод специально для форума MMGP.