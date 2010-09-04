Гостиницы "Премьер Палац" и "Днестр" привлекут 1,1 млрд. грн. от Укргазбанка - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Украинский госбанк выделит гостинице "Премьер Палац" кредит на 980 млн. грн., а гостинице "Днестр" – на 130 млн. грн.
Как сообщило киевское ЧАО "Отель "Премьер Палац" в системе раскрытия информации Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), наблюдательный совет общества одобрил заключение ипотечного договора с Укргазбанком на сумму 979,51 млн. грн. В сообщении указывается, что сумма ипотечного договора составляет 168% стоимости активов гостиницы "Премьер Палац".
ЧАО Туристическо-отельный комплекс "Днестр" (Киев) также сообщает о решении заключить с Укргазбанком генеральный кредитный договор на сумму 130 млн. грн., которая соответствует 60,8% активов ЧАО.
Отель "Премьер Палац" начал свою работу в 2004 году. Отель входит в сеть гостиниц Premier Hotels and Resorts, которая принадлежит ООО "Премьер Интернешнл" (Киев). Гостиничный оператор управляет сетью из 18 гостиниц категории 2-5 звезд под брендами Premier Palace Hotels, Premier Hotels, Premier Compass Hotels в 13 населенных пунктах Украины.
По итогам прошлого года ЧАО "Отель "Премьер Палац" сократило чистый убыток в три раза по сравнению с 2015 годом, до 193 млн. грн.
По данным за второй квартал 2017 года, в число основных акционеров ЧАО входит кипрская Pumori Enterprises Investments Ltd. с долей в 62%, украинская ООО "Восточно-европейская отельная компания" (12,7%) и ООО "Отельный комплекс "Русь" (16%). Последний также входит в сеть Premier Hotels and Resorts.
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