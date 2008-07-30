panther-trade.com - Panther-trade - HYIP с почасовыми планами | MMGP

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Старт был 04.12.2017 года в 16-00 по МСК
О проекте:
Добро пожаловать в Panther Trade LTD. Мы являемся ведущей компанией, специализирующейся на рынке Forex и Cryptocurrency.
Наша цель - добиться максимальной отдачи от деятельности на валютном рынке Forex и Cryptocurrency. Если вы хотите войти в мир онлайн-трейдинга на валютном и крипто валютном рынке, тогда добро пожаловать в наш фонд. Инвестиции с Panther Trade LTD являются доступными, безопасными и подойдут большому кругу инвесторов. Наша команда неустанно работает над тем, чтобы бы добиваться наилучших результатов и роста на протяжении всей своей инвестиционной карьеры.
Panther Trade LTD - инвестиционный фонд, который работает с 2016 года и добился отличных результатов. Опыт и навыки наших трейдеров и финансовых экспертов являются ключом к успеху инвестиционного фонда. На протяжении многих лет, каждый из трейдеров проводил торговые операции на самых высоких уровнях и создал солидную репутацию, благодаря которой попал в команду Panther Trade LTD. Наши обученные сотрудники и опытные специалисты в области финансов и смежных областей , включая торговлю, аналитику, маркетинг, компьютерные технологии, право и менеджмент, готовы предоставить профессиональные услуги. Прибыль, полученная благодаря работе наших специалистов, справедливо распределяется между фондом и частными инвесторами, нашими клиентами.
Маркетинг:
Инвестиционный план:
100 / 1.6$ / 0.0004BTC - 500000 руб / 8540$ / 1BTC 1.72% в час на 72 часа (итого 124%)
Депозит включён в выплаты
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Количество открываемых вкладов не ограничено
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Perfect Money, AdvCash, Bitcoin, Qiwi, Яндекс Деньги
Выплаты инстант
Минимальный вклад 100 руб / 1.6 $ / 0.004 BTC
Минималка на вывод 10 руб / 0.15 $ / 0.002 BTC
При выводе денег комиссии нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 3-lvl: 6%-2%-1% от вклада
Для участия в партнёрской программе личного вклада не требуется
Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/panther_trade
Телеграм чат: https://t.me/joinchat/G1uCPEdVBgoAw3qrLDkXbw
Телеграм: @PantherTradeLTD
Группа фб: https://www.facebook.com/coinmix.mining
Есть форма для обратной связи на самом сайте
Мой вклад / листинг:
Мой вклад в личном кабинете panther-trade.com:
Обзор panther-trade.com - новый сайт, который платит 75 рублей каждый час!
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