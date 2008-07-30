panther-trade.com - Panther-trade - HYIP с почасовыми планами | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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panther-trade.com - Panther-trade

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Старый Вчера, 23:28
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 10,094
Благодарностей: 1,190
УГ: 424
КП: 0.110
подарки
panther-trade.com - Panther-trade
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 04.12.2017 года в 16-00 по МСК





О проекте:
Добро пожаловать в Panther Trade LTD. Мы являемся ведущей компанией, специализирующейся на рынке Forex и Cryptocurrency.

Наша цель - добиться максимальной отдачи от деятельности на валютном рынке Forex и Cryptocurrency. Если вы хотите войти в мир онлайн-трейдинга на валютном и крипто валютном рынке, тогда добро пожаловать в наш фонд. Инвестиции с Panther Trade LTD являются доступными, безопасными и подойдут большому кругу инвесторов. Наша команда неустанно работает над тем, чтобы бы добиваться наилучших результатов и роста на протяжении всей своей инвестиционной карьеры.

Panther Trade LTD - инвестиционный фонд, который работает с 2016 года и добился отличных результатов. Опыт и навыки наших трейдеров и финансовых экспертов являются ключом к успеху инвестиционного фонда. На протяжении многих лет, каждый из трейдеров проводил торговые операции на самых высоких уровнях и создал солидную репутацию, благодаря которой попал в команду Panther Trade LTD. Наши обученные сотрудники и опытные специалисты в области финансов и смежных областей , включая торговлю, аналитику, маркетинг, компьютерные технологии, право и менеджмент, готовы предоставить профессиональные услуги. Прибыль, полученная благодаря работе наших специалистов, справедливо распределяется между фондом и частными инвесторами, нашими клиентами.

Маркетинг:


Инвестиционный план:
100 / 1.6$ / 0.0004BTC - 500000 руб / 8540$ / 1BTC 1.72% в час на 72 часа (итого 124%)
Депозит включён в выплаты
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Количество открываемых вкладов не ограничено

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Perfect Money, AdvCash, Bitcoin, Qiwi, Яндекс Деньги
Выплаты инстант
Минимальный вклад 100 руб / 1.6 $ / 0.004 BTC
Минималка на вывод 10 руб / 0.15 $ / 0.002 BTC
При выводе денег комиссии нет

Языки:


Партнёрская программа:

Партнёрка 3-lvl: 6%-2%-1% от вклада
Для участия в партнёрской программе личного вклада не требуется

Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/panther_trade
Телеграм чат: https://t.me/joinchat/G1uCPEdVBgoAw3qrLDkXbw
Телеграм: @PantherTradeLTD
Группа фб: https://www.facebook.com/coinmix.mining
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете panther-trade.com:


Обзор panther-trade.com - новый сайт, который платит 75 рублей каждый час!
Свои отзывы о panther-trade.com можете оставлять в комментариях под темой.
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Lordborg на форуме  
Старый Вчера, 23:39
#2
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о w
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 49,650
Благодарностей: 41,567
Записей в блоге: 11
УГ: 193
КП: 0.084
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награды Волшебный горшочек 
Re: panther-trade.com - Panther-trade
Что тут, очередное вк что ли, попробовать тут чирики тока можно думаю ..
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Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Вчера, 23:44
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 10,094
Благодарностей: 1,190
УГ: 424
КП: 0.110
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Автор темы Re: panther-trade.com - Panther-trade
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
вк что ли
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Lordborg на форуме  
Сказали спасибо:
Smirnov Nikolay (Вчера)
Старый Вчера, 23:54
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 28.07.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: panther-trade.com - Panther-trade
Очередная выплата!
Дата операции: 04 Дек 2017 22:51
ID операции: 438397941
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 34.67 p
Комментарий: Выплата с проекта panther-trade.com для пользователя twister
__________________
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Ivangraga на форуме  
Старый Вчера, 23:58
#5
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Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о w
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 49,650
Благодарностей: 41,567
Записей в блоге: 11
УГ: 193
КП: 0.084
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: panther-trade.com - Panther-trade
Ладно ладно, чириком рискну, так уж и быть.. Потестим, а там усилится не долго..

Цитата:
04 Dec, 21:17 Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID: 8ddda7e9-a54f-4495-b0dd-5acb331d4c68
Кому: kivia@tutanota.com
Снято: -10.00 USD
Примечание: panther-trade.com
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Smirnov Nikolay на форуме  
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