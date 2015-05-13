Поисковик BitClave в ходе ICO привлек 25,5 млн за 32 секунды - Новости криптовалют | MMGP
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Поисковик BitClave в ходе ICO привлек 25,5 млн за 32 секунды

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Имя: Станислав
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Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
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Поисковик BitClave в ходе ICO привлек 25,5 млн за 32 секунды


BitClave после официального запуска ICO закрыл hard-cap на сумму $25.5 млн всего за 32 секунды.
За столь короткий срок было проведено 13168 транзакций.


Согласитесь, это потрясающий результат, который демонстрирует большую заинтересованность участников проекта.

BitClave является разработчиком поисковой платформы Base, которая напрямую соединяет рекламодателей и простых пользователей, исключая работу с посредниками. Эта децентрализованная платформа, которая позволяет своим пользователям самому решать, открывать ли личные данные или нет, тем самым получать токены CAT в качестве вознаграждения.

Напомню, что в ходе pre-ICO стартап BitClave поднял внушительные $22 млн от 64 000 зарегистрированных пользователей. После проведения ICO, BitClave распределил 550 842 000 из 2 млрд выпущенных токенов CAT. Все непроданные токены будут зарезервированы в долгосрочной перспективе.

Алекс Бессонов, исполнительный директор BitClave, заявил:
«Это впечатляющий результат. Мы бы не провели ICO без столь сильной поддержки нашего сообщества и последователей. Мы очень благодарны всем. Продажа токенов - это только начало нашей работы. На следующем этапе развития мы выйдем на рынок с первым инновационным решением и четко продемонстрируем работу системы. Будьте на связи!»
__________________
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Метки
ico, криптовалюта, токены
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