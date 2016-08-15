Sonexcloud - sonexcloud.com - HYIP с почасовыми планами | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Sonexcloud - sonexcloud.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 18:04
#1
ФЛАГМАН В МИРЕ HYIP
Премиум
 
Аватар HotInvest-io
 
Имя: HotInvest
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 1,304
Благодарностей: 94
УГ: 11
КП: 0.000
Sonexcloud - sonexcloud.com
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт 04/12/2017

Описание: (через переводчик)
Sonex Cloud Servise Limited - крупная международная компания, настоящий эксперт в области разработки облачных криптовалютных систем. Наша команда состоит из многих специалистов, которые работают над разработкой проекта и постоянной прибылью. Биткойн - одна из самых стабильных криптовалютных систем в мире, поэтому мы выбрали ее для нашего инвестиционного проекта. Наши специалисты применяют современные технологии облачной разработки. Кроме того, этот метод минимизирует риски как для нас, так и для наших партнеров.

Инвестиционные планы:
От 8.4% до 9.6% в сутки (0.35%-0.4% каждый час)/ срок вклада 16 дней/ депозит от 0.001 BTC/ депозит включен в выплаты/ начисления % каждый час.

Платежные системы: Bitcoin.
Минимальный депозит: BTC 0.001
Минимальный вывод: BTC 0.0005
Комиссия: нет.
Выплаты: инстант.
Реферальная система: 4%-1%-1% от суммы инвестиции реферала.
Рефбек: 4% на блоге.

>>>>>Регистрация в проекте<<<<<
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Мой вклад: 0.012 BTC - c15a4b1a1337fccc2b5fb544b96aa5400de6f6b5dc7110b4ee ae57c8f7adb2b5

Техника:
Домен: NameCheap Inc., 2017-10-20 - 2018-10-20
Хостинг: HETZNER
SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-11-12 - 2018-11-12
Скрипт: Gold Coders - лицензия есть
__________________
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Последний раз редактировалось HotInvest-io; Сегодня в 18:11.
HotInvest-io вне форума  
Старый Сегодня, 18:33
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,675
Благодарностей: 1,708
УГ: 18
КП: 0.052
подарки
Re: Sonexcloud - sonexcloud.com
Упор тут на эту "штуку"
Цитата:
Сообщение от HotInvest-io Посмотреть сообщение
срок вклада 16 дней
а не "навсегда" как сейчас повелось у криптовиков.
Но будет ли работать посмотрим со временем, лично я на заборе.
__________________
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Долгожданный старт!!====Профит ждет вас!
ssergiuss вне форума  
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