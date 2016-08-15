Sonexcloud - sonexcloud.com - HYIP с почасовыми планами | MMGP

Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт 04/12/2017
Описание: (через переводчик)
Sonex Cloud Servise Limited - крупная международная компания, настоящий эксперт в области разработки облачных криптовалютных систем. Наша команда состоит из многих специалистов, которые работают над разработкой проекта и постоянной прибылью. Биткойн - одна из самых стабильных криптовалютных систем в мире, поэтому мы выбрали ее для нашего инвестиционного проекта. Наши специалисты применяют современные технологии облачной разработки. Кроме того, этот метод минимизирует риски как для нас, так и для наших партнеров.
Инвестиционные планы:
От 8.4%
до 9.6%
в сутки (0.35%-0.4% каждый час)/ срок вклада 16 дней/ депозит от 0.001 BTC/ депозит включен в выплаты/ начисления % каждый час.
Платежные системы:
Bitcoin.
Минимальный депозит:
BTC 0.001
Минимальный вывод:
BTC 0.0005
Комиссия:
нет.
Выплаты:
инстант.
Реферальная система:
4%-1%-1% от суммы инвестиции реферала.
Рефбек:
4% на блоге.
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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Мой вклад: 0.012 BTC - c15a4b1a1337fccc2b5fb544b96aa5400de6f6b5dc7110b4ee ae57c8f7adb2b5
Техника:
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
Домен: NameCheap Inc., 2017-10-20 - 2018-10-20
Хостинг: HETZNER
SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-11-12 - 2018-11-12
Скрипт: Gold Coders - лицензия есть