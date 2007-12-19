[ICO] Finamatrix - финансовый фонд на блокчейн на AI - $100 млн уже собрано - ICO | MMGP
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[ICO] Finamatrix - финансовый фонд на блокчейн на AI - $100 млн уже собрано

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Старый Сегодня, 16:38
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[ICO] Finamatrix - финансовый фонд на блокчейн на AI - $100 млн уже собрано


Cроки проведения - до момента продажи 500 млн токенов или достижения хард кэпа в 88 тыс биткоин.

Что такое Finamatrix?

Finamatrix - это проект, который оптимально интегрировал Blockchain с технологией AI для надежного управления рисками для достижения прогнозируемой отдачи.
Компания Finamatrix, основанная в 2006 году, является фирмой, специализирующейся на AI, и стремится к тому, чтобы соответствовать правилам валютного регулирования Сингапура (МАС).

Технология AI
Finamatrix - фирма, специализирующаяся на технологии AI, которая создала уникальный продукт - AI Aggregator, использующий для финансовых прогнозов огромное количество различных факторов. Finamatrix дает вам AI, чтобы помочь достичь ваших финансовых целей.
Мы продвигаем массовое внедрение AI, позволяя владельцам токена FIX автоматически получать доступ к AI для управления рисками и захвата финансовых возможностей на крайне неустойчивых рынках, включая криптовалюты.
Finamatrix AI интегрируется с блокчейн Waves, используя уникальные протоколы API (интеллектуальные контракты) для выполнения бесшовного управления рисками, что позволит обеспечить получение прибыли.

Расписание продаж токена Finamatrix
Ранние инвесторы, которые покупают сейчас, получают самую дешевую цену за токен.
1-й уровень: 30 000 токенов FIX за 1 BTC (до достижения 10 м)
2-й уровень: 18 000 токенов FIX за 1 бит BTC (до достижения 30 м)
3-й уровень: 13 000 токенов FIX за 1 BTC (до достижения 60 м)
4-й уровень: 8 000 токенов FIX за 1 бит BTC (до достижения 180 м)
5-й уровень: 3800 токенов FIX за 1 BTC (до достижения 220 м)




Для получения последней информации о Token Sale, пожалуйста, посетите: https://finamatrix.net/token-sale/

Детали ICO
Всего будет выпущено: 1,000,000,000 (1 FIX равен одному праву голоса. Владельцы FIX могут голосовать по вопросам подачи токенов и другим вопросам в ходе ежеквартальных объявлений).

Общее количество токенов, которые предлагаются на краудсейле: 500 000 000
Находится в обороте: около 280 000 000 токенов ( на 25 ноября 2017 года)
Основатель Team & Partners: 30% всех токенов.

Токены FIX начали торговаться по базовой цене 0,10 долларов США или эквивалентной стоимости.
Finamatrix получила инвестиционное обязательство в размере 100 миллионов долларов для Фонда FIX.

Купить токен можно на https://waveswallet.io/ биржа DEX.
После успешной покупки вы сразу же получаете токены FIX в своем кошельке и можете сразу ими торговать в Waves DEX (и других биржах в будущем).

Название токена: Finamatrix
Символ: FIX
Идентификатор токена (проверяется здесь в проверенных активах Waves): GS5RfWDS8ytVnxqr7M2pnqeFuu7BpSwGnADTcw23FvbZ

Пожалуйста, дважды проверьте идентификатор токена, прежде чем покупать правильный токен.

Бонусы FIX- WAVES

Бонусная программа: программа лояльности, основанная на ежеквартальных проверенных финансовых отчетах Finamatrix. Лучшие 10% всех владельцев токенов FIX с точки зрения их количества получат бонусные FIX в качестве бонуса.
Finamatrix разделяет до 50% чистого увеличения стоимости портфеля за финансовый квартал. Например, если стоимость портфеля увеличится на 20% после одного финансового квартала, мы можем предоставить до половины 20%, что составляет 10% в виде FIX для наших владельцев токенов.

Сайт
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Последний раз редактировалось kislov; Сегодня в 16:44.
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