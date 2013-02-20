Заказы на ёлки из питомника КХ "Колионово" за криптовалюту превысили рублевые заявки - Горячие новости криптовалют | MMGP
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Заказы на ёлки из питомника КХ "Колионово" за криптовалюту превысили рублевые заявки

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#1
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Заказы на ёлки из питомника КХ "Колионово" за криптовалюту превысили рублевые заявки


Заказы на новогодние ёлки из питомника КХ "Колионово" за криптовалюту превысили рублевые заявки.


Вчера заказы и общий спрос на елочки к Новому году из многопрофильного крестьянского хозяйства "Колионово" с оплатой в колионах и криптовалютах превысили такую же заявку, но в рублях.

Колион (KLN) - это собственная криптовалюта деревни Колионово созданная местным фермером Михаилом Шляпниковым для расчета с соседями и односельчанами.

"На пару сотен новогодних елочек с сопутствующими документами уже сделаны предварительные заказы для доставки в столицу России и частично предоплачены криптовалютой Колион (KLN) и диксонт-токена kolionPlus", - сообщает предприниматель и основатель криптовалюты крестьянского хозяйства "Колионово" фермер Михаил Шляпников на своей страничке в Фейсбук.

Диксонтный токен kolionPlus начисляется каждый месяц на все кошельки с Колион (KLN) в виде дивидендов из расчета 12% годовых.

При покупке новогодней ёлочки за криптовалюту полагается местное украшение - это оригинал старого еще напечатанного на бумаге Коллиона (образца 2014 года). В настоящее время он запрещен к обращению на территории России.





Специально для форума MMGP.

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Последний раз редактировалось Denver10; Сегодня в 16:39.
Denver10 на форуме  
Старый Сегодня, 17:59
#2
Специалист
 
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Инвестирую в: Другое
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Re: Заказы на ёлки из питомника КХ "Колионово" за криптовалюту превысили рублевые зая
если не ошибаюсь, то за эти напечатанные колионы, человека чуть-ли не сажать собирались...
а вообще, мне нравится организация подобных сообществ, при условии, что намерения у них благие.
__________________
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инвестиции в криптовалюты, крипто, криптовалюта, криптовалюта майнинг, криптовалюты
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