Заказы на ёлки из питомника КХ "Колионово" за криптовалюту превысили рублевые заявки - Горячие новости криптовалют | MMGP

Заказы на новогодние ёлки из питомника КХ "Колионово" за криптовалюту превысили рублевые заявки.
Вчера заказы и общий спрос на елочки к Новому году из многопрофильного крестьянского хозяйства "Колионово" с оплатой в колионах и криптовалютах превысили такую же заявку, но в рублях.
Колион (KLN)
- это собственная криптовалюта деревни Колионово созданная местным фермером Михаилом Шляпниковым для расчета с соседями и односельчанами.
"На пару сотен новогодних елочек с сопутствующими документами уже сделаны предварительные заказы для доставки в столицу России и частично предоплачены криптовалютой Колион (KLN) и диксонт-токена kolionPlus", - сообщает предприниматель и основатель криптовалюты крестьянского хозяйства "Колионово" фермер Михаил Шляпников на своей страничке в Фейсбук
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Диксонтный токен kolionPlus
начисляется каждый месяц на все кошельки с Колион (KLN) в виде дивидендов из расчета 12% годовых.
При покупке новогодней ёлочки за криптовалюту полагается местное украшение - это оригинал старого еще напечатанного на бумаге Коллиона (образца 2014 года). В настоящее время он запрещен к обращению на территории России.
Специально для форума MMGP
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