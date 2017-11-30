GUARDING ONLINE - guarding.online - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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GUARDING ONLINE - guarding.online

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 12:24
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 75,476
Благодарностей: 4,999
Записей в блоге: 3
УГ: 45
КП: 0.133
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GUARDING ONLINE - guarding.online
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 04.12.2017 PerfectMoney Payeer Bitcoin AdvCash

языки: английский, русский, вьетнамский, итальянский, немецкий



Описание:

Цитата:
Guarding Онлайн - это инновационная и практическая инвестиционная платформа, которая приветствует всех пользователей во всем мире. Мы будем действовать исключительно в качестве третьей стороны между вами (Пользователи платформы) и предприятием (наши инвестиции). Эта прибыльная возможность зарабатывать деньги онлайн родилась в ответ на растущий глобальный спрос на guarding продукцию. Наша главная цель заключается в постоянном увеличении взаимной отдачи от инвестиций с помощью онлайн платформы. Для достижения этой цели мы готовы предоставить вам очень высокую прибыль от 12% ежедневно в течение 12 календарных дней для приобретения цифровых средств через принятые электронные кошельки и по условиям, представленные в нашем 12/12 план инвестиций..
Инвест планы:

12% в день 12 календарных дней

депозит:

04.12.17 08:18 Transfer Sent Payment: 100.00 USD to account U15844673 from U1294xxx. Batch: 197249802. Memo: Shopping Cart Payment. Create deposit all-hyips.info.

подробности:

Минимальный вклад: 5$
Максимальный вклад: 250000$
Реферальские: 10% 2%
Выплаты: инстантом
Скрипт: Original
Особенности: SSL, ExclusiveScript

Updated Date: 2017-11-30T21:23:31.0Z
Creation Date: 2017-11-30T21:23:28.0Z
Registry Expiry Date: 2018-11-30T23:59:59.0Z

Name Server: MONA.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: ROCKY.NS.CLOUDFLARE.COM
DNSSEC: unsigned
Registry Billing ID: C163510438-CNIC
Billing Name: WhoisGuard Protected
Billing Organization: WhoisGuard, Inc.

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Последний раз редактировалось all-hyips; Сегодня в 12:34.
all-hyips вне форума  
Старый Сегодня, 12:33
#2
 
Регистрация: 28.11.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: GUARDING ONLINE - guarding.online
laser.online ?
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Underv3rs на форуме  
Старый Сегодня, 12:59
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 337
Благодарностей: 46
УГ: 0
КП: 0.000
Re: GUARDING ONLINE - guarding.online
Цитата:
Сообщение от Underv3rs Посмотреть сообщение
laser.online ?
Да нее, тут чувак который открывает постоянно проекты тыря дизайн подчистую и планы. Насчет работы, тут хз, понятно, что такого ажиотажа не будет.. + биткоин страховой фонд не кликабелен, а посему админ может нарисовать что угодно.
__________________
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Riddick777 на форуме  
Старый Сегодня, 13:01
#4
Любитель
 
Имя: Георгий
Пол: Мужской
Возраст: 45
Адрес: Гудаута
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.08.2017
Сообщений: 307
Благодарностей: 118
УГ: 13
КП: 0.000
Re: GUARDING ONLINE - guarding.online
Ясно, что оригинал, никогда не вернётся со старым дизайном, значит тут копия, ну и уважающий себя админ не наймёт автора темы. По всему тут шлак.
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В горячем споре равно жалко и дурака, и мудреца,
поскольку истина как палка-всегда имеет два конца
Gugunava на форуме  
Старый Сегодня, 13:20
#5
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 326
Благодарностей: 156
УГ: 0
КП: 0.147
Re: GUARDING ONLINE - guarding.online
Это как lazer только blazer.

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bax12 на форуме  
Старый Сегодня, 13:25
#6
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.12.2014
Сообщений: 1,074
Благодарностей: 199
УГ: 3
КП: 0.000
Re: GUARDING ONLINE - guarding.online
Вот аналогичная тема
Найди 10 отличий. "проработал" пару дней

По уму в мошенники сносить нужно, но доказательств нет
Aleksandr Baldin на форуме  
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