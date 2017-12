CdvCapital - cdvcapital.biz - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Naale Премиум



CdvCapital - cdvcapital.biz Я не админ !



Старт 2017-12-04







Принимает:BTC,Payeer,​PerfectMoney,AdvCash



Новый проект: CDV CAPITAL LTD





Планы nvestment: 104% - 140% после 1 дня, 125% - 340% через 5 дней, 180% - 670% через 10 дней, 340% - 1400% через 20 дней



Минимальный вклад $20



Рефские до 5%



Вывод типа Ручной вывод



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



Перевод с Google:



Цитата: Почти каждый человек, который заинтересован в зарабатывании денег в Интернете или хочет инвестировать свои деньги, столкнулся с такой концепцией, как рынок Forex. На первый взгляд может показаться, что заработок на Форексе очень прост, и за короткое время вы можете увеличить первоначальный капитал и получить стабильный доход в течение длительного времени. Однако реальность намного сложнее, о чем свидетельствует простая статистика, которая показывает, что 90% людей, которые пытались заработать деньги на рынке Форекс, теряют свой первоначальный капитал, если не в первую неделю, а затем через несколько месяцев. И это подтверждают многие инвесторы, аналитики и финансовые эксперты. Почему это случилось? Много причин. Эта неспособность управлять капиталом, стремление к быстрой прибыли, отсутствие знаний и опыта, отсутствие понимания тонкости валютного рынка, неправильный выбор стратегии и т. Д. Не обязательно быть успешным трейдером и потратить много времени и усилий на проведение кропотливой и систематической работы, чтобы заработать на рынке Forex. Вы можете просто инвестировать свой капитал в компании, которые профессионально занимаются торговлей на рынке Forex. Инвестиционные планы:



Цитата: 140% после 1 дня

Процентная ставка ($) Прибыль (%)

$ 20,00 - $ 350,00 104,00

351,00 долл. США - 700,00 долл. США 105,00

701,00 долл. США - 1500,00 долл. США 106,00

$ 1501,00 - $ 2500,00 108,00

$ 2501,00 - $ 5000,00 112,00

5001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 120,00

10001,00 долл. США - 25 000,00 долл. США 130,00

$ 25001,00 - $ 50000,00 140,00



340% через 5 дней

Процентная ставка ($) Прибыль (%)

$ 20.00 - $ 350.00 125.00

351,00 долл. США - 700,00 долл. США 130,00

$ 701,00 - $ 1500,00 135,00

1501,00 долл. США - 2500,00 долл. США 150,00

$ 2501,00 - $ 5000,00 175,00

5001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 220,00

10001,00 долл. США - 25 000,00 долл. США 275,00

25001,00 долл. США - 50000,00 долл. США 340,00



670% через 10 дней

Процентная ставка ($) Прибыль (%)

$ 20.00 - $ 350.00 180.00

351,00 долл. США - 700,00 долл. США 190,00

701,00 долл. США - 1500,00 долл. США 200,00

1501,00 долл. США - 2500,00 долл. США 240,00

$ 2501,00 - $ 5000,00 300,00

5001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 430,00

10001,00 долл. США - 25 000,00 долл. США 540,00

$ 25001,00 - $ 50000,00 670,00



1400% через 20 дней

Процентная ставка ($) Прибыль (%)

$ 20,00 - $ 350,00 340,00

351,00 долл. США - 700,00 долл. США 360,00

701,00 долл. США - 1500,00 долл. США 380,00

1501,00 долл. США - 2500,00 долл. США 500,00

$ 2501,00 - $ 5000,00 620,00

5001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 900,00

$ 10001,00 - $ 25000,00 1100,00

25001,00 долл. США - 50000,00 долл. США 1400,00



2400% через 50 дней

Процентная ставка ($) Прибыль (%)

$ 20.00 - $ 500.00 1000.00

501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 1500,00

1001,00 долл. США - 5000 долл. США 2000,00 долл. США

5001,00 долл. США - 25 000,00 долл. США 2400,00



И еще планы ... Посмотреть и Зарегистрироваться





+Whois Info:



Цитата: Registrar:

NameCheap, Inc.

Registration Date:

2017-11-30

Expiration Date:

2018-11-30

Updated Date:

2017-12-01

Status:

clientTransferProhibited

addPeriod

Name Servers:

ns5.ddos-guard.net

ns2.ddos-guard.net

ns6.ddos-guard.net

ns4.ddos-guard.net

ns3.ddos-guard.net

ns1.ddos-guard.net



Цитата:

Perfect Money® payment complete

Batch # 197245214

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U16412655 (cdvcapital.biz)

Amount: 240.00 USD

Memo: Deposit to cdvcapital.biz User naale

