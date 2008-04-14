CdvCapital - cdvcapital.biz - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Планы nvestment: 104% - 140% после 1 дня, 125% - 340% через 5 дней, 180% - 670% через 10 дней, 340% - 1400% через 20 дней
Минимальный вклад $20
Рефские до 5%
Вывод типа Ручной вывод
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от DDos-Guard
Перевод с Google:
Цитата:
Почти каждый человек, который заинтересован в зарабатывании денег в Интернете или хочет инвестировать свои деньги, столкнулся с такой концепцией, как рынок Forex. На первый взгляд может показаться, что заработок на Форексе очень прост, и за короткое время вы можете увеличить первоначальный капитал и получить стабильный доход в течение длительного времени. Однако реальность намного сложнее, о чем свидетельствует простая статистика, которая показывает, что 90% людей, которые пытались заработать деньги на рынке Форекс, теряют свой первоначальный капитал, если не в первую неделю, а затем через несколько месяцев. И это подтверждают многие инвесторы, аналитики и финансовые эксперты. Почему это случилось? Много причин. Эта неспособность управлять капиталом, стремление к быстрой прибыли, отсутствие знаний и опыта, отсутствие понимания тонкости валютного рынка, неправильный выбор стратегии и т. Д. Не обязательно быть успешным трейдером и потратить много времени и усилий на проведение кропотливой и систематической работы, чтобы заработать на рынке Forex. Вы можете просто инвестировать свой капитал в компании, которые профессионально занимаются торговлей на рынке Forex.
Инвестиционные планы:
Цитата:
140% после 1 дня
Процентная ставка ($) Прибыль (%)
$ 20,00 - $ 350,00 104,00
351,00 долл. США - 700,00 долл. США 105,00
701,00 долл. США - 1500,00 долл. США 106,00
$ 1501,00 - $ 2500,00 108,00
$ 2501,00 - $ 5000,00 112,00
5001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 120,00
10001,00 долл. США - 25 000,00 долл. США 130,00
$ 25001,00 - $ 50000,00 140,00
340% через 5 дней
Процентная ставка ($) Прибыль (%)
$ 20.00 - $ 350.00 125.00
351,00 долл. США - 700,00 долл. США 130,00
$ 701,00 - $ 1500,00 135,00
1501,00 долл. США - 2500,00 долл. США 150,00
$ 2501,00 - $ 5000,00 175,00
5001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 220,00
10001,00 долл. США - 25 000,00 долл. США 275,00
25001,00 долл. США - 50000,00 долл. США 340,00
670% через 10 дней
Процентная ставка ($) Прибыль (%)
$ 20.00 - $ 350.00 180.00
351,00 долл. США - 700,00 долл. США 190,00
701,00 долл. США - 1500,00 долл. США 200,00
1501,00 долл. США - 2500,00 долл. США 240,00
$ 2501,00 - $ 5000,00 300,00
5001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 430,00
10001,00 долл. США - 25 000,00 долл. США 540,00
$ 25001,00 - $ 50000,00 670,00
1400% через 20 дней
Процентная ставка ($) Прибыль (%)
$ 20,00 - $ 350,00 340,00
351,00 долл. США - 700,00 долл. США 360,00
701,00 долл. США - 1500,00 долл. США 380,00
1501,00 долл. США - 2500,00 долл. США 500,00
$ 2501,00 - $ 5000,00 620,00
5001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 900,00
$ 10001,00 - $ 25000,00 1100,00
25001,00 долл. США - 50000,00 долл. США 1400,00
2400% через 50 дней
Процентная ставка ($) Прибыль (%)
$ 20.00 - $ 500.00 1000.00
501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 1500,00
1001,00 долл. США - 5000 долл. США 2000,00 долл. США
5001,00 долл. США - 25 000,00 долл. США 2400,00