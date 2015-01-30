WinterIncome - winterincome.online - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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WinterIncome - winterincome.online

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 02:53
#1
HyipClub.Club
Премиум
 
Аватар $ROLEX$
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2015
Сообщений: 6,838
Благодарностей: 3,706
УГ: 33
КП: 0.400
подарки
WinterIncome - winterincome.online
Я не админ и админа не знаю!
Новый проект: WinterIncome
Легенда

Перевод с Google: (RU)

Цитата:
WINTERINCOME ДЛЯ ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ

WinterIncome Limited была основана в 2017 году как торговая инвестиционная платформа группой энтузиастов торговли. Мы выигрываем от сдачи в аренду шале, курорты, зимний отдых в горах и горнолыжные подъемники на горнолыжные курорты.

Наша компания обладает высоким потенциалом для роста.
Управляется командой, которая имеет большой опыт инвестиций.
Устойчивая инвестиционная стратегия для достижения долгосрочных результатов для наших клиентов по всему миру.
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы.
Старт 03.12.2017
Планы

Цитата:
115% after 1 Day, 180% after 5 Days, 420% after 10 Days, 900% after 20 Days, VIP1 3000% after 40 days, VIP2 1000% after 15 Days
-Принимают: Perfectmoney (верифиц.), Advcash (верифиц.) Payeer, Bitcoin
-ДДОС Защита -
-SSL - Comodo Ca Limited [GB]
-Выделенный сервер
-Домен - на 1 год
-Реф программа - 2%-1%
-Скрипт - DQscript
-Выплаты - Ручные

Whois
Цитата:
DOMAIN INFORMATION
Domain:winterincome.online
Registrar:Namecheap
Registration Date:2017-11-02
Expiration Date:2018-11-02
Updated Date:2017-12-02
Status:serverTransferProhibited
clientTransferProhibited
Name Servers:ns1.winterincome.online
ns2.winterincome.online
Цитата:
12.03.17 22:24; Sent Payment: -500.00 USD to account U16122627 from U8239798. Batch: 197219653. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to 115 after 1 Day by ROLEX.
Всем Хорошего Настроения!
__________________


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Последний раз редактировалось $ROLEX$; Сегодня в 03:00.
$ROLEX$ вне форума  
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