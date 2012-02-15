[pre-ICO] SureRemit - переводы от отправителя до торговца 8.12.17-5.01.18 - ICO | MMGP

1. Описание ICO
SureRemit
использует технологию блокчейн для подключения отправителей средств по всему миру непосредственно к продавцам, которые предоставляют товары и услуги, необходимые получателям на родине.
В мире насчитывается около 250 миллионов иммигрантов, отправляющих более 600 миллиардов долларов, чтобы каждый год поддерживать своих друзей и семьи. Рынок денежных переводов является важным источником финансирования для многих людей и семей во всем мире. Иммигранты сталкиваются с двумя серьезными проблемами при осуществлении трансграничных и местных денежных переводов:
Затраты
Затраты при денежных переводов набирают обороты. Перевод денег через банки и оператов традиционных международных денежных переводов может обойтись в 7-12% от переданной суммы.
Видимость
Более 40% денежных переводов предназначено для конкретных видов использования, таких как еда, одежда, медицина, плата за обучение в школе или оплата счетов за коммунальные услуги. Отправители хотят быть уверены в том, чтобы их деньги использовались по прямому назначению.
SureRemit будет использовать платформу Stellar для выпуска токенов RMT. Stellar - это очень сложная и безопасная платформа, которой доверяют крупные банки и авторитетные компании, такие как IBM и Deloitte. Разработка и управление запатентованными блокчейн решениями связана с определенными угрозами безопасности, от которых защищает платформа Stellar. Концепция SureRemit, экосистема и решение также созрели, а разработка на Stellar позволит нам сосредоточить ресурсы на маркетинге и расширять признание на наших целевых коридорах денежных переводов. Концепция SureRemit понятна и проста; мы требуем одинаково четкую, простую и вместе с тем сложную платформу для управления Remit Token.
Кроме того, немедленная и непрерывная ликвидность необходима для успеха платформы SureRemit. Есть существующая деловая активность, в которую мы войдём, тем самым потребовав немедленного обмена выпущенными RMT. Stellar облегчает выпуск и торговлю токенами на децентрализованной бирже моментально, в то время как мы ведем переговоры о партнерстве с другими биржами.
Наш продукт ориентирован на денежные переводы, отрасль, где средства является одной из самых значительных «болевых точек». Наша миссия состоит в том, чтобы снизить затраты при целевых денежных переводах до минимума, а недорогая модель транзакций Stellar с большими объемами делает их идеальными для транзакций с токенами RMT. Кроме того, Stellar ориентирована на развивающиеся страны, которые составляют большинство коридоров денежных переводов, на которые мы нацеливаемся. Stellar стремится к расширению доступа и поддержке людей на этих рынках с платформами и решениями, которые помогут им обмениваться средствами. Их основная миссия совпадает с нашей.
Безопасность
Атомные транзакции на Stellar состоят из простых декларативных операций, приводящих к более проверяемому кода и меньшему количеству ошибок безопасности. Ethereum полагается на полный потенциал программирования Turing, который дает менее проверяемый код и повышает риск уязвимостей.
Затраты
Плата за транзакцию незначительна на Stellar (.00001 XLM ~ = 0,0000002). 10 XLM/депозит предложения (рефаунд при заполнении или отмене предложения). Нет платы за газ для расчетов. Стоимость транзакций на Ethereum зависит от сложности вычислений, скорости транзакции и фиксированной стоимости эфира. Средняя стоимость перевода составляет 0,094 доллара США.
Скорость
Для Stellar требуется 5 секунд, по сравнению с 3,5 минутами на Ethereum.
Философия
Миссия Stellar совпадает с миссией SureRemit, чтобы обеспечить лучшие и инновационные финансовые услуги на рынках с недостаточным уровнем обслуживания.
2. Выгода для покупателей токенов:
Для использования SureRemit потребуется токены RMT. Токены RMT не являются долевым участием в компании.
3. Дивиденды и вознаграждения
Нет дивидендов и вознаграждения.
4. Детали ICO/PreICO
ICO:
Символ - RMT;
Название - Remit token;
Стандарт - не указано;
Платформа - Stellar;
Общее количество токенов: 1 млрд;
Доступно для покупки: 500 млн;
Максимальная цель - $10 млн;
Минимальная цель - не указано;
Метод покупки: XLM, ETH, BTC, LTC, USD
Цена: $0,02
PreICO:
Начнется 8 декабря 2017 года и завершиться 5 января 2018 года
ICO:
Начнется 10 января 2018 года и завершиться 10 февраля 2018 года
Распределение токенов:
Команда и советники - 10%
Сообщество - 5%
Краудсейл - 50%
Компания - 35%
Распределение средств:
Разработка технологий - 25%
Legal&Ops - 10%
Merchant Exp. - 35%
Маркетинг - 30%
5. Описание баунти кампании
Нет баунти кампании
6. Сайт, WhitePaper, контакты
https://token.sureremit.co/
https://token.sureremit.co/SureRemit...per-v.1.21.pdf
https://www.facebook.com/sureremit
http://www.twitter.com/sureremit
http://www.instagram.com/sureremit
https://medium.com/sureremit
http://t.me/sureremit