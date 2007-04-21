Crypto Index - cryptoindex.biz - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 22:17
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 15,734
Благодарностей: 6,461
УГ: 67
КП: 0.135
подарки
награды Волшебный горшочек 
Crypto Index - cryptoindex.biz
Доброго Времени суток, Форумчане, Друзья! Представляю хорошо подготовленный фаст с классическими планами!

я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.
старт проекта: 03.12.2017

Регистрация В Проекте!

О Проекте!!!

(гугл перевод)

Цитата:
Криптовалюта биткоин уже давно занимает прочные позиции на рынке цифровых валют. Популярность биткоина растет на высокой скорости. Это неудивительно, ведь биткоин быстро распространяется и приносит хорошие деньги. С каждым годом все больше людей начинают инвестировать в перспективные компании, которые торгуют на специализированных биржах биткоинов, и получают высокие доходы.
Одним из самых больших преимуществ биткоина является его волатильность - высокая амплитуда колебаний, так как их можно купить дешево и продать дорого на специализированных биржах. Многие начинают торговать биткоинами самостоятельно и терпят неудачу, потому что не знают всех тонкостей работы с этой цифровой валютой и не думают о стратегии или просто не имеют достаточных знаний в области криптовалюты.
Если вы устали от работы 12 часов в день с неудобным графиком, что инвестиции в CRYPTOINDEX Limited это лучший выбор для вас. Почему вы должны инвестировать в нашу компанию? Потому что биткоин не только присутствует, но и стремительно развивается будущее, в котором мы откроем для вас двери. Новые люди каждый день начинают работать с нами, они становятся успешными и получают большие деньги.
CRYPTOINDEX общества доверяю, потому что у нас работают только квалифицированные и проверенные сотрудники: биткойн-майнеры, аналитиков, трейдеров и финансовых экспертов, которые будут эффективно выполнять свою работу. Две основные функции нашей деятельности заключаются в добыче биткоинов и их торговле.
Специалисты CRYPTOINDEX Limited постоянно занимаются мониторингом бирж для расчета оптимального времени покупки и продажи биткоина. Это дает нам возможность заработать как можно больше и потратить как можно меньше. Продажи осуществляются на таких всемирно известных биржах, как Bitfinex, Bitstamp и других. Инвестиции нашей компании необходимы для дальнейшего развития: приобретение компьютерных систем и серверов для добычи полезных ископаемых, а также создание собственных, которые принесут нам дополнительный доход. И мы пытаемся сделать bitcoin более популярным в постсоветских странах.
Инвестировать с CRYPTOINDEX общества и быть уверенными в завтрашнем дне. Ваш выбор ваш успех завтра!

Маркетинг Проекта!!!

Цитата:
Все планы Бессрочные!
8%
Ежедневные начисления
Min 0.001 BTC
Max 10 BTC

9%
Ежедневные начисления
Min 10.001 BTC
Max 25 BTC

10%
Ежедневные начисления
Min 25.001 BTC
Max 50 BTC

12%
Ежедневные начисления
Min 50.001 BTC
Max 100 BTC

15%
Ежедневные начисления
Min 100.001 BTC
Max 500 BTC

Регламент Выплат!!!

Инстант!


Минимальный Вывод!!!!

0.0005 BitCoin.



Платёжные Системы!!!

Bitcoin


Реферальная программа!!!

5-1%


Поддержка и Социальные Сети!!!

форма контактов, почта: admin@cryptoindex.biz

Внимание!!!
Технические Характеристики
Check GoldCoders' HYIP Manager License
cryptoindex.biz - Licensed

[IMGDates Created on 2017-09-11 - Expires on 2018-09-11 - Updated on 2017-12-01
IP Address 185.86.148.109 - 1 other site is hosted on this server
IP Location Sweden - Vastra Gotalands Lan - Goeteborg - Makonix Sia
ASN Sweden AS52173 MAKONIX, LV (registered Jan 19
2011)
Name Server: ns12.strongns.net
Name Server: ns17.strongns.net
Name Server: ns22.strongns.net
Name Server: ns12.strongns.biz
Name Server: ns22.strongns.biz



Регистрация В Проекте!

Депозит!!!

Цитата:
ОТПРАВЛЕНО
December 3 @ 09:09 PM
Кому:
1AJf6yWtCRqS6QkZrgw5XLHVEbY3NdmvcK
От:
Мой кошелек Bitcoin
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$102.43
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Ярослав Яценко вне форума  
Старый Сегодня, 22:45
#2
Топ Мастер
 
Имя: Анатольевна))
Пол: Женский
Адрес: EU
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 6,397
Благодарностей: 3,933
УГ: 13
КП: 0.338
подарки
Re: Crypto Index - cryptoindex.biz
Сейчас биток так прет, что вот жалко его куда-то депать, проще на росте заработать...
----
А так сайтик ничего, приятный, все при нем, а больше (ничего умного) сказать и нечего))))
__________________
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Tati Tishmann вне форума  
Старый Сегодня, 22:50
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар Musya Rich
 
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Re: Crypto Index - cryptoindex.biz
Темка Оформлена по Высшему разряду, Ярику Респект
А вот генке Витки отдавать не хоца, хоть и капилка тут все равно! Фиатом еще куда ни шло хитрануть.
__________________
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Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 22:58
#4
Топ Мастер
 
Имя: Анатольевна))
Пол: Женский
Адрес: EU
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 6,397
Благодарностей: 3,933
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КП: 0.338
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Re: Crypto Index - cryptoindex.biz
Цитата:
Сообщение от Musya Rich Посмотреть сообщение
хоть и капилка тут все равно!
тут форевер, копилкой и не пахнет))) Мусь, ты хоть тему читай или сайт смотри, прежде чем в теме писать))))
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Tati Tishmann вне форума  
Старый Сегодня, 23:04
#5
Премиум
Премиум
 
Аватар Musya Rich
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 15,358
Благодарностей: 6,841
УГ: 658
КП: 0.374
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Re: Crypto Index - cryptoindex.biz
Цитата:
Сообщение от Tati Tishmann Посмотреть сообщение
тут форевер
Не ожиданный поворот, я че то этого ни где не увидел Сорри.
__________________
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Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 23:14
#6
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 23,455
Благодарностей: 10,959
УГ: 123
КП: 0.097
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Re: Crypto Index - cryptoindex.biz
Цитата:
Сообщение от Tati Tishmann Посмотреть сообщение
Мусь, ты хоть тему читай или сайт смотри, прежде чем в теме писать))))
а зачем читать?
главное написать

Цитата:
Сообщение от Musya Rich Посмотреть сообщение
Темка Оформлена по Высшему разряду, Ярику Респект
а остальное пофиг
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tigr на форуме  
Старый Сегодня, 23:22
#7
Специалист
 
Имя: Димон
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Майами
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.05.2014
Сообщений: 637
Благодарностей: 356
УГ: 7
КП: 0.000
Re: Crypto Index - cryptoindex.biz
Дизайн походу этой студии Weblinealliance

Судя по гринбару долго собирали этот проект(66 дней)
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wxw1986 на форуме  
Старый Сегодня, 23:43
#8
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 2,400
Благодарностей: 1,171
УГ: 20
КП: 0.000
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Re: Crypto Index - cryptoindex.biz
...так конечно полный фарш,все по феншую,но пока воздержусь до утра...всем профита!
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бро на форуме  
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