Crypto Index - cryptoindex.biz - HYIP от 61% в месяц | MMGP

старт проекта: 03.12.2017



О Проекте!!!

(гугл перевод)

Цитата: Криптовалюта биткоин уже давно занимает прочные позиции на рынке цифровых валют. Популярность биткоина растет на высокой скорости. Это неудивительно, ведь биткоин быстро распространяется и приносит хорошие деньги. С каждым годом все больше людей начинают инвестировать в перспективные компании, которые торгуют на специализированных биржах биткоинов, и получают высокие доходы.

Одним из самых больших преимуществ биткоина является его волатильность - высокая амплитуда колебаний, так как их можно купить дешево и продать дорого на специализированных биржах. Многие начинают торговать биткоинами самостоятельно и терпят неудачу, потому что не знают всех тонкостей работы с этой цифровой валютой и не думают о стратегии или просто не имеют достаточных знаний в области криптовалюты.

Если вы устали от работы 12 часов в день с неудобным графиком, что инвестиции в CRYPTOINDEX Limited это лучший выбор для вас. Почему вы должны инвестировать в нашу компанию? Потому что биткоин не только присутствует, но и стремительно развивается будущее, в котором мы откроем для вас двери. Новые люди каждый день начинают работать с нами, они становятся успешными и получают большие деньги.

CRYPTOINDEX общества доверяю, потому что у нас работают только квалифицированные и проверенные сотрудники: биткойн-майнеры, аналитиков, трейдеров и финансовых экспертов, которые будут эффективно выполнять свою работу. Две основные функции нашей деятельности заключаются в добыче биткоинов и их торговле.

Специалисты CRYPTOINDEX Limited постоянно занимаются мониторингом бирж для расчета оптимального времени покупки и продажи биткоина. Это дает нам возможность заработать как можно больше и потратить как можно меньше. Продажи осуществляются на таких всемирно известных биржах, как Bitfinex, Bitstamp и других. Инвестиции нашей компании необходимы для дальнейшего развития: приобретение компьютерных систем и серверов для добычи полезных ископаемых, а также создание собственных, которые принесут нам дополнительный доход. И мы пытаемся сделать bitcoin более популярным в постсоветских странах.

Инвестировать с CRYPTOINDEX общества и быть уверенными в завтрашнем дне. Ваш выбор ваш успех завтра!

Маркетинг Проекта!!!

Цитата: Все планы Бессрочные!

8%

Ежедневные начисления

Min 0.001 BTC

Max 10 BTC



9%

Ежедневные начисления

Min 10.001 BTC

Max 25 BTC



10%

Ежедневные начисления

Min 25.001 BTC

Max 50 BTC



12%

Ежедневные начисления

Min 50.001 BTC

Max 100 BTC



15%

Ежедневные начисления

Min 100.001 BTC

Max 500 BTC

Регламент Выплат!!!

Инстант!



Минимальный Вывод!!!!

0.0005 BitCoin.





Платёжные Системы!!!

Bitcoin



Реферальная программа!!!

5-1%



Поддержка и Социальные Сети!!!

Внимание!!!

Технические Характеристики

cryptoindex.biz - Licensed



[IMGDates Created on 2017-09-11 - Expires on 2018-09-11 - Updated on 2017-12-01

IP Address 185.86.148.109 - 1 other site is hosted on this server

IP Location Sweden - Vastra Gotalands Lan - Goeteborg - Makonix Sia

ASN Sweden AS52173 MAKONIX, LV (registered Jan 19

2011)

Name Server: ns12.strongns.net

Name Server: ns17.strongns.net

Name Server: ns22.strongns.net

Name Server: ns12.strongns.biz

Name Server: ns22.strongns.biz



Депозит!!!

Цитата: ОТПРАВЛЕНО

December 3 @ 09:09 PM

Кому:

1AJf6yWtCRqS6QkZrgw5XLHVEbY3NdmvcK

От:

Мой кошелек Bitcoin

Добавить описание



$102.43

