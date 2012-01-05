Торговый советник, скальпер - Программное обеспечение | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Торговый советник, скальпер

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Программы для торговли на Форекс и Фондовом рынке: MetaTrader, Metastock и др. Торговые стратегии на базе этих программ (MetaQuotes Language 4 (MQL4). Советники, индикаторы, скрипты и прочие программы для торговли.
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Старый Сегодня, 19:49
#1
Интересующийся
 
Возраст: 26
Регистрация: 29.11.2015
Сообщений: 34
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Торговый советник, скальпер
Привет, спасибо что зашли! Итак еще один прибыльный торговый робот
Год выпуска: 2017
Валютные пары: EURUSD
Таймфрейм: М30
Время торговли: круглосуточно
Прибыльность: 60-90% в месяц
Описание: Данный робот по принципу работы похож с роботом, который был опубликован мною раньше на данном форуме. Отличие в том, что он работает только с одной парой на классическом счете. Открывает сделки на основе более качественного анализа МА.
Мониторинг реального счёта: https://www.mql5.com/ru/signals/355122
Этот робот лучшее решение для людей желающих получать постоянную прибыль, уделяя при этом минимум времени. Есть чат в телеграм, где сейчас более 70 пользователей роботом.
Для консерваторов есть возможность уменьшения риска большой просадки, путем уменьшения начального лота.
Готов к вашим вопросам
Мой первый робот http://mmgp.ru/showthread.php?t=5493...1#post13830489
__________________
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aidar1991 вне форума  
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