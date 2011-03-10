Почему РФ, собирая 30 млн т. картофеля в год, всё равно импортирует его сотнями тысяч - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Почему РФ, собирая 30 млн т. картофеля в год, всё равно импортирует его сотнями тысяч



Федеральные российские СМИ пишут, что с января по сентябрь этого года импорт обычных для нас овощей вырос от 40 до почти 100% и эксперты уверены, что и в следующем году картошки, лука, капусты и т.д. мы будем ввозить не меньше, а даже больше. Казалось, что Россия в состоянии сама обеспечить себя всеми традиционных составляющими для нашего столь многими любимого "борща", но постоянно импортирует и импортирует овощи из-за границы.



К примеру, капустки за указанный период нами было импортировано на 60%, чем за такой срок в прошлом году - 132 000 т. Картошку ввезли за тот же период на 97% больше - 536 000 т. А лука и чеснока мы получили на 100% больше, а именно 347 000 т.



Но, к примеру, в 2016 году мы собрали почти 30 млн т. картошки, так зачем же тогда нам нужно докупать ну прямо-таки какие-то "несчастные" сотни тысяч тонн этого клубня? Своей же фактически: ешь - не хочу.



А как утверждают специалисты в этой области, то здесь всё просто - у нас по стране не хватает овощехранилищ и поэтому наши овощи в большей своей части сгнивают к концу января, а кушать хочется, вот поэтому и частично докупаем. Здесь стоит также заметить, что все 3 весенних месяца и начало лета, т.е. 4-5 месяцев кряду Россия на 100% зависима от импортных овощей.



Между тем, наши селяне при строительстве у себя овощехранилищ могут получать довольно ощутимые меры государственной поддержки, например, укажи в заявке на кредит в банке, что собрался строить овощехранилище и бери деньги под 5% годовых сроком на 8 лет - просто отлично. Также по завершению строительство овощехранилища государство должно тебе компенсировать 20% твоих капзатрат. Но очередей за такими кредитами не видно, поскольку на лицо высокая закредитованность сельских тружеников и банки опасаются давать им больше денег. А построй ты такое хранилище и запусти его в эксплуатацию, то в мае каждого года ты будешь выручать денег на 300% больше, чем скажем в середине осени, в октябре. Но толп селян за кредитами, повторим, не видно.



И как утверждает директор Российского плодоовощного союза г-н Глушков, в этом году по сбору овощей мы просели где-то на процентов 10-15, и поэтому он предрекает значительный рост оптовых цен на овощи в 2018 году. Но тут же он успокаивает, что опт слабо связан с розницей и когда цена опта слишком растёт, то ретейлеры начинают закупать больше и этот рост гасят. Но что примечательно, когда г-н Глушков задал недавно им вопрос, что мол а что вы не снижаете цены, ведь мы, оптовики их для вас снизили, то те ответили незамысловато и прямо - а зачем, ведь у нас и так всё берут... Интересная логика, правда?



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a24163f8cc63 Федеральные российские СМИ пишут, что с января по сентябрь этого года импорт обычных для нас овощей вырос от 40 до почти 100% и эксперты уверены, что и в следующем году картошки, лука, капусты и т.д. мы будем ввозить не меньше, а даже больше. Казалось, что Россия в состоянии сама обеспечить себя всеми традиционных составляющими для нашего столь многими любимого "борща", но постоянно импортирует и импортирует овощи из-за границы.К примеру, капустки за указанный период нами было импортировано на 60%, чем за такой срок в прошлом году - 132 000 т. Картошку ввезли за тот же период на 97% больше - 536 000 т. А лука и чеснока мы получили на 100% больше, а именно 347 000 т.Но, к примеру, в 2016 году мы собрали почти 30 млн т. картошки, так зачем же тогда нам нужно докупать ну прямо-таки какие-то "несчастные" сотни тысяч тонн этого клубня? Своей же фактически: ешь - не хочу.А как утверждают специалисты в этой области, то здесь всё просто - у нас по стране не хватает овощехранилищ и поэтому наши овощи в большей своей части сгнивают к концу января, а кушать хочется, вот поэтому и частично докупаем. Здесь стоит также заметить, что все 3 весенних месяца и начало лета, т.е. 4-5 месяцев кряду Россия на 100% зависима от импортных овощей.Между тем, наши селяне при строительстве у себя овощехранилищ могут получать довольно ощутимые меры государственной поддержки, например, укажи в заявке на кредит в банке, что собрался строить овощехранилище и бери деньги под 5% годовых сроком на 8 лет - просто отлично. Также по завершению строительство овощехранилища государство должно тебе компенсировать 20% твоих капзатрат. Но очередей за такими кредитами не видно, поскольку на лицо высокая закредитованность сельских тружеников и банки опасаются давать им больше денег. А построй ты такое хранилище и запусти его в эксплуатацию, то в мае каждого года ты будешь выручать денег на 300% больше, чем скажем в середине осени, в октябре. Но толп селян за кредитами, повторим, не видно.И как утверждает директор Российского плодоовощного союза г-н Глушков, в этом году по сбору овощей мы просели где-то на процентов 10-15, и поэтому он предрекает значительный рост оптовых цен на овощи в 2018 году. Но тут же он успокаивает, что опт слабо связан с розницей и когда цена опта слишком растёт, то ретейлеры начинают закупать больше и этот рост гасят. Но что примечательно, когда г-н Глушков задал недавно им вопрос, что мол а что вы не снижаете цены, ведь мы, оптовики их для вас снизили, то те ответили незамысловато и прямо - а зачем, ведь у нас и так всё берут... Интересная логика, правда?Специально для mmgp.ru

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