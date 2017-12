BTCPrivateBank - btc-private-bk.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Naale Премиум



BTCPrivateBank - btc-private-bk.com Я не админ !



Старт 2017-11-26







Принимает:BTC,Payeer,​PerfectMoney,AdvCash,Ethereum,Dash,Li teCoin



Новый проект: BTC Private Bank



Планы nvestment: 3,43% - 3,74% - 4% в день в течение 35 дней (в основном включено)



Минимальный вклад $1



Рефские до 4 Levesl: 5% - 1% - 0.5% -0.5%



Вывод типа Ручной вывод



SSL зашита от Comodo CA Limited



Пользовательский скрипт



Перевод с Google:



Цитата: «BTC Private Bank» - уникальная компания, которая работает с криптовалютой, а также занимает лидирующие позиции в области управления инвестициями. Мы занимаемся профессиональным управлением активами, такими как недвижимость, акции, облигации и драгоценные металлы, а наши инвесторы являются частными лицами и компаниями.



Наша компания официально зарегистрирована в Великобритании в 2012 году и полностью подчиняется юрисдикции Соединенного Королевства.



«BTC Private Bank» готов взять на себя ответственность за ваши финансовые интересы. Доверьте свои средства настоящим профессионалам, которые знают, как сэкономить и увеличить свой капитал! Потому что наша компания использует опытную и компетентную команду, которая уже несколько лет приносит высокие результаты компании и ее клиентам!



Аналитика группы «BTC Private Bank» проводит ежемесячный обзор мировых рынков и еженедельный обзор инвестиционных идей. Это позволяет нам всегда быть на шаг впереди и иметь четкий план действий.



Мы сотрудничаем со страховой компанией, поэтому инвестиции всех наших клиентов защищены Инвестиционные планы:



Цитата: 3,43% в день



на срок 35 дней

вклад от 1 до 1000



3,71% в день



на срок 35 дней

вклад от 1001 до 4999



4% в день



на срок 35 дней

вклад от 5000 до 1000000 Посмотреть и Зарегистрироваться



+Whois Info:



Цитата: Registrar:

Internet Domain Service BS Corp

Registration Date:

2017-11-15

Expiration Date:

2018-11-15

Updated Date:

2017-11-15

Status:

clientTransferProhibited

Name Servers:

arya.ns.cloudflare.com

lou.ns.cloudflare.com



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 197143492

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U16509332 (BTC Private Bank)

Amount: 240.00 USD

Memo: Replenishment of an account through PerfectMoney user naale on 240.00 USD ref. # 61 Мой вклад: Перевод с Google:

