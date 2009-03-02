BTCPrivateBank - btc-private-bk.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Планы nvestment: 3,43% - 3,74% - 4% в день в течение 35 дней (в основном включено)
Минимальный вклад $1
Рефские до 4 Levesl: 5% - 1% - 0.5% -0.5%
Вывод типа Ручной вывод
SSL зашита от Comodo CA Limited
Пользовательский скрипт
DDoS зашита от CloudFlare
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Цитата:
«BTC Private Bank» - уникальная компания, которая работает с криптовалютой, а также занимает лидирующие позиции в области управления инвестициями. Мы занимаемся профессиональным управлением активами, такими как недвижимость, акции, облигации и драгоценные металлы, а наши инвесторы являются частными лицами и компаниями.
Наша компания официально зарегистрирована в Великобритании в 2012 году и полностью подчиняется юрисдикции Соединенного Королевства.
«BTC Private Bank» готов взять на себя ответственность за ваши финансовые интересы. Доверьте свои средства настоящим профессионалам, которые знают, как сэкономить и увеличить свой капитал! Потому что наша компания использует опытную и компетентную команду, которая уже несколько лет приносит высокие результаты компании и ее клиентам!
Аналитика группы «BTC Private Bank» проводит ежемесячный обзор мировых рынков и еженедельный обзор инвестиционных идей. Это позволяет нам всегда быть на шаг впереди и иметь четкий план действий.
Мы сотрудничаем со страховой компанией, поэтому инвестиции всех наших клиентов защищены