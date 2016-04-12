BULLEON - Революция в финансовых транзакциях! - ICO | MMGP

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 04:06 Сегодня, 04:06 Сегодня, 02:37 #1 Bulleon Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 03.12.2017 Сообщений: 7 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000 BULLEON - Революция в финансовых транзакциях!

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Bulleon

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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАЧАЛО ICO BULLEON!



Что такое Bulleon?



Bulleon – криптовалюта и продукт с огромным количеством привлеченных ресурсов. Владея Bulleon, вы можете получить свои дивиденды. Bulleon совместим с большинством провайдеров криптоуслуг и биржами. Рейтинг будет повышаться в зависимости от трудозатрат и усилий, вложенных в разработку проекта, его обеспечение и маркетинг. Мы намерены не просто создать практичную криптовалюту, но и сделать ее ценной, востребованной, безопасной и привлекательной. После того, как Bulleon наберет обороты (подробности в Техническом документе), он начнет создавать себе репутацию и завоевывать доверие, тем самым увеличивая свою стоимость.







Вы когда-нибудь задавались вопросом: «Есть ли у нас ценная, безопасная и готовая к использованию криптовалюта?»

Вы можете ответить: «Да, у нас есть Биткоин». Однако основная проблема заключается в том, что блокчейн Биткоина невозможно использовать в качестве инструмента для оплаты товаров и услуг.



Наша стратегия, как сделать Bulleon мощной и достойной валютой – это простота и уникальность на крипторынке. На стадиях разработки Bulleon, это будет «самообеспечиваемая» валюта, которая использует средства с продажи токенов для своей разработки. По мере продажи первых токенов, средства будут сразу же использоваться для укрепления Bulleon. Да, все верно – все ресурсы будут использоваться для Bulleon и поддержки его сообщества. Мы начали создание Bulleon для Вас и всего сообщества, которое поддерживает децентрализацию всего круга полномочий. Любой, кто решит стать участником, будет способствовать укреплению Bulleon. Вместе мы сможем создать коммерческий инструмент, который изменит наш мир. [/size]



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Вам дается второй шанс, если вы не были готовы в первый раз. Каждый, кто присоединится к этому проекту, получит свои выгоды.



ОБЪЕМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Только 1 % от общего объема зарезервирован для команды учредителей, 1 % - на сброс и 2 % предназначены для программы баунти.

Остальные 96 % закрыты в смарт-контракте ICO, даже у нас нет возможности управлять ими внутри контракта.

Поэтому покупка токенов - единственный способ «вытащить» их из контракта. Такое решение было принято в целях безопасности для инвесторов.





Общий объем Bulleon: 9,5 миллионов (9 500 000) BLN, из которых:

96% будут выставлены на продажу

2% будут распределены для программы баунти

1% будет распределен для сброса

1% будет зарезервирован для учредителей







СТРУКТУРА BULLEON



Bulleon опубликован в экосистеме Ethereum на основе блокчейн, на которой он представляет финансовую ценность. Несмотря на то, что это немного меняет представление о токене, это впечатляющие разработки.



Однако ERC20 делает ресурсы более доступными для замены, а также он обеспечивает их работу с децентрализованными приложениями, которые соответствуют этому же стандарту.

На сегодняшний день стандарт ERC20 позволяет любому совместимому токену отвечать требованиям новых проектов и услуг. Кроме того, он также обеспечивает токенизацию других функций, включая голосование. Токены проекта Bulleon дают право инвесторам голосовать и решать, каким они хотели бы видеть будущее проекта.[/size]



СТРУКТУРА ICO

Всего будет 12 фаз. Каждая фаза будет содержать 760 000 BLN в качестве фиксированной стоимости. Фазы не ограничены по времени, после завершения продажи в первой фазе, автоматически наступает следующая фаза.





ФАЗОВАЯ СТРУКТУРА ICO







СТРУКТУРА СМАРТ-КОНТРАКТА



Смарт-контракт Bulleon написан с использованием языка программирования Solidity, и является открытым. Каждый имеет полное право ознакомиться с этим контрактом. Можно легко понять, какие функции содержит его код. Смарт-контракт составлен таким образом, что владелец контракта не может контролировать его после размещения в сети Ethereum. Оставлено несколько функций при его составлении – в случае непредвиденных ситуаций они никак не смогут повлиять на Bulleon и его экономику, поэтому вам не о чем беспокоиться. Функции, которыми может пользоваться владелец контракта: смена владельца контракта или адреса для вывода средств, количество вывода ETH (если средства находятся в контракте), сжигание определенной суммы Bulleon. Никто не может создать большее количество Bulleon, перемещать их на другой адрес или каким-либо другим образом управлять Bulleon внутри смарт-контракта.[/size]



СМАРТ-КОНТРАКТ



Адрес смарт-контракта: 0xbff422e9af8e453314639d4665745a9a39aa0592

Источник контракта *

Адрес токена:





Торговля

Вы можете продавать Bulleon



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добавлено через 6 минут

ВВЕДЕНИЕ



В нашем современном веке инновационные технологии выходят за рамки человеческого воображения. Год от года появляются все более сумасшедшие идеи. Перемены в жизни происходят постоянно. Технологии вносят изменения в нашу повседневную жизнь. Одним из самых важных аспектов жизни человека является финансовый сектор; технологии создают революцию в совершении финансовых транзакций по всему миру благодаря внедрению криптовалют на финансовый рынок.



Мы рады, что вы заинтересовались нашим проектом – вы пришли в нужное время и в нужное место. Внимательно изучите наше предложение. Bulleon – не просто криптовалюта, это будет продукт с огромным количеством привлеченных ресурсов. Вы не нуждаетесь в пояснении, что такое криптовалюта, поэтому перейдем к сути.

Вы когда-нибудь задавались вопросом: «Есть ли у нас ценная, безопасная и готовая к использованию криптовалюта?» Вы можете ответить: «Да, у нас есть Биткоин». Однако основная проблема заключается в том, что блокчейн Биткоина невозможно использовать в качестве инструмента для оплаты товаров и услуг. В данном документе вы найдете объяснение, почему так происходит.



Наша стратегия, как сделать Bulleon мощной и достойной валютой – это простота и уникальность на крипторынке. На стадиях разработки Bulleon, это будет «самообеспечиваемая» валюта, которая использует средства с продажи токенов для своей разработки. По мере продажи первых токенов, средства будут сразу же использоваться для укрепления Bulleon. Да, все верно – все ресурсы будут использоваться для Bulleon и поддержки его сообщества.



Мы начали создание Bulleon для Вас и всего сообщества, которое поддерживает децентрализацию всего круга полномочий. Любой, кто решит стать участником, будет способствовать укреплению Bulleon. Вместе мы сможем создать коммерческий инструмент, который изменит наш мир.



1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО РЫНКА

1.1. БИТКОИН



Биткоин – это криптовалюта, но криптовалюта не является Биткоином. Биткоин – родоначальник всех криптовалют, и мы все ценим это. Однако пришло время, когда «почтенному ветерану» пришла пора уйти в отставку. Редко говорят о том, сколько же электричества потребляет Биткоин? Бесспорно, Биткоин расходует чрезмерное количество электроэнергии. Только на одну транзакцию приходится около 100 кВт/ч. Такое количество энергии потребляют 3 семьи в день. Только за день Биткоин сжигает 66 ГВт-ч, такой энергии хватит для 46 миллионов домов.



Биткоин считается «криптозолотом» благодаря большому потенциалу в торговле. Возникла необходимость создания лучшей криптовалюты, чтобы остановить существующую и необъяснимую монополию Биткоина. Биткоин – ценная валюта, но устаревшая и медленная, в ней есть много проблем, которые невозможно решить. Каждый день появляется множество монет и токенов, но большинство не имеют экономической ценности и по своей сути бесполезны. Необходимо создать центральную валюту, которая обеспечит для трейдеров безопасность и надежность.



Одной из главных проблем онлайн-транзакций является «безопасность и доверие». Нам нужна криптовалюта, которая будет сочетать в себе эти два свойства и завоевывать доверие крипто-трейдеров. В данный момент мир находится в экономической нестабильности, он регулируется политикой правительства. Криптовалюта – это децентрализованная валюта, на которую не влияет эта политика, поэтому центральная монета будет преимуществом, если говорить о безопасности в мире.



Также вы сможете защититься от мошенников. Цифровые монеты невозможно дублировать, поэтому безопасность монет полностью в ваших руках. Криптовалюта помогает предотвратить кражу идентификационных данных; появление центральной монеты только защитит их. Вы отправляете точную сумму, необходимую для транзакции, без дальнейшего предоставления какой-либо информации получателю.



Центральная криптовалюта будет доступна каждому. По сравнению с традиционными способами отправки денежных средств, вы можете отправлять средства куда угодно без ограничений и по сниженным комиссиям. Нельзя допустить, чтобы Биткоин считался основной криптовалютой. На рынке присутствует нехватка ценной, быстрой, безопасной и надежной криптовалюты.



1.2. Может ли Эфир (ETH) использоваться в качестве валюты?



На самом деле, Эфириум – это не криптовалюта, а скорее распределенная вычислительная виртуальная машина, использующая концепцию блокчейн. По сути, это сеть блокчейн, которая может использоваться для проведения смарт-контрактов. Иногда сеть Эфириум называют Мировым Компьютером, так как он может автоматически работать на миллионах компьютеров по всему миру благодаря такому преимуществу, как децентрализация.



Сеть Биткоин работает без финансового учреждения, рабочая нагрузка лежит на пользователях указанной системы, и это первая система, которая так функционирует. Эфириум – следующий большой шаг, который позволяет программировать на блокчейне, по сравнению с узким назначением Биткоина (валютные транзакции). Эфириум представляет безграничные возможности с целым рядом заранее определенных функций.



Эфириум положил начало токену ERC20, который сейчас широко используется на ICO и при запуске криптовалют на блокчейне Эфириум; это значит, что новым субъектам не придется управлять, контролировать или стимулировать блокчейн-сети.



Эфир (ETH) является криптовалютой Эфириума. Заправляя виртуальную машину и стимулируя майнеров и нодов, Эфир является частью системы, но не самой системой, по сравнению с Биткоином. Эфир используется для оплаты за функционирование распределенной прикладной платформы Эфириум, по сути эфир не подсоединяется ни к какому токену.



1.3. Наши действия в текущей ситуации на рынке



Мы намерены создать не просто практичную криптовалюту, но и сделать ее ценной, быстрой, редкой, надежной, востребованной, безопасной и просто привлекательной. Мы хотим, чтобы каждый участник нашего проекта остался доволен. При продаже со смарт-контракта, капитализация рынка составит 2,85 млрд. долларов (по курсу 300 USD/BLN), после чего Bulleon достигнет плавающего обменного курса. Он станет самой большой криптовалютой в сети Ethereum, курс будет зависеть от объема и спроса, при поддержке сообщества и команды развития.



Мы поддерживаем сеть Эфириум и его сообщество. Мы считаем, что Эфириум – это событие века, подарок человечеству, который повлияет на наше будущее.





2. СТРУКТУРА BULLEON

2.1. Токен ERC20



Bulleon опубликован в экосистеме Эфириум на основе блокчейн, на которой он представляет финансовую ценность. Несмотря на то, что это немного меняет представление о токене, это впечатляющие разработки. Однако ERC20 делает ресурсы более доступными для замены, а также он обеспечивает их работу с децентрализованными приложениями, которые соответствуют этому же стандарту.

На сегодняшний день стандарт ERC20 позволяет любому совместимому токену отвечать требованиям новых проектов и услуг. Кроме того, он обеспечивает токенизацию других функций, включая голосование. Токены проекта Bulleon дают право инвесторам голосовать и решать, каким они хотели бы видеть будущее проекта.





2.2. Стандарт токена ERC20



Эфириум предлагает стандартизированный метод создания новых токенов на своем блокчейне, используя протокол ERC-20. ERC-20 – не просто какой-то код, программное обеспечение или технология. Напротив, это руководство для ускорения интеграции нескольких валют.



До появления ERC-20, с каждой новой криптовалютой создавалась система проверки баланса счета и проводились переводы средств. Эти методы содержали различные функции и аргументы, которые не всегда были совместимы с другими системами. Потоки ERC-20 имеют те же самые функции, названия и аргументы. Они используют стандартный набор правил и инструкций, которые обеспечивают взаимодействие обеих денежных систем. С 2015 года, разработчики повсеместно используют стандарт ERC-20, но использование Эфириума не является необязательным. В сентябре 2017 года Эфириум формализовал протокол, это означает, что все подписи в блокчейне Эфириум должны соответствовать стандарту. В дальнейшем, создание криптовалюты, которая соответствует ERC-20 в Эфириуме, подразумевает мгновенную совместимость с блокчейном Эфириум.





2.3. Почему стандарт токена ERC20 Эфириума более предпочтителен, чем блокчейн Биткоина?



Для лучшего понимания стандарта токена ERC20 (Эфириум), важно знать, почему сложно создавать новые приложения и валюты в оригинальном блокчейне Биткоина. В блокчейне Биткоина присутствуют проблемы, которые затрудняют выбор ICO и криптовалют. Эти проблемы изложены ниже.



1. Блокчейн Биткоина – не универсальная программа: Биткоин отличается тем, что он разработан в качестве денежной системы. Таким образом, реестр счета находится внутри программы. Это значит, что мы легко можем установить новый кошелек Биткоин для нашего ICO, но написать программу, которая подсчитывает и распределяет токены помимо этого кошелька, достаточно сложно. Поэтому для составления контрактов ICO необходима более универсальная программа.

2. Проблемы безопасности: Если говорить о безопасности, Биткоин не может быть связаны с системой по Тьюрингу, потому что эта система может найти ответ на любую вычисляемую проблему при наличии достаточного количества времени и памяти. В целом, для системы по Тьюрингу необходимы две вещи: первая – способность повторять или игнорировать инструкции при выполнении определенных условий, и вторая – возможность хранения данных в качестве переменной. Фактически, блокчейн Биткоина не имеет ничего общего с системой по Тьюрингу.



Одна из главных причин, почему Биткоин не является системой по Тьюрингу – он не поддерживает циклы программирования в качестве мер предосторожности. Циклы программирования будут вызывать DOS-атаки (отказ в обслуживании), потому что злоумышленники могут побуждать майнеров совершать бесконечные циклы. Однако эта проблема возникает при реализации ICO, так как циклы позволяют разработчикам проверять и заново рассчитывать данные. Для эффективного краудсейла необходим расчет общих взносов после каждого нового инвестора, затем завершение ICO определяется после выполнения определенных условий, а токены, купленные инвесторами, распределяются в течение ICO на основании алгоритма.

3. Длительный период подтверждения блоков (медленное подтверждение): И наконец, период подтверждения блоков Биткоина слишком длинный для криптовалют или ICO. При 10 минутах на блок, транзакция может занять около часа и подтвердиться после появления нескольких блоков в цепочке. Это значит, что новые взносы в краудсейл можно проверить только спустя час, и любые дальнейшие действия по ICO будут откладываться или задерживаться.



2.4. Каким образом стандарт токена ERC20 корректирует недостатки блокчейна Биткоина.



Стандарт токена ERC20 (Эфириум) решил проблемы в структуре блокчейна Биткоина следующим образом:



Эфириум, многофункциональная программа: Эфириум хранит дерево программ, используя сложную структуру данных под названием Merkle Patricia Tree, которая позволяет проводить быстрые изменения и тестирования различных правил, необходимых для проведения ICO. Вместо одного реестра транзакций, многокомпонентные программы в блокчейне Эфириум позволяют смарт-контрактам автоматически подсчитывать сумму привлеченных средств; тестировать и подтверждать транзакции; а также распределять новые токены по окончанию краудсейла.



Эфириум – полный по Тьюрингу: Эфириум является полной системой по Тьюрингу, которая была создана для коррекции недостатков Биткоина. Инструкции в программном коде Эфириума обрабатываются с использованием платежей в «газе». Газ побуждает людей использовать производительность своего центрального процессора для функционирования программ на блокчейне Эфириума. Если для обеспечения функционирования программы больше нет газа, она будет отменена. Это позволяет избежать бесконечных циклов и DOS-атак во время ICO, так как каждое действие будет окончательно отменено. В результате злоумышленник не сможет заблокировать обслуживание вашего краудсейла из-за сетевых атак, потому что проведение ICO стало более безопасным в сетях Эфириума.



Эфириум использует протокол GHOST: протокол с поглощением наиболее тяжёлой ветви (GHOST) позволяет быстрее создавать блоки без нарушения безопасности своего блокчейна. Это значит, что ICO-транзакции обрабатываются быстрее. Когда речь идет о краудсейле новых токенов, транзакции быстро проверяются и добавляются к общим суммам, полученным на краудсейле новых токенов. Затем происходит быстрое распределение новых токенов, без угрозы для безопасности и целостности блокчейна.

Мы представили основные преимущества стандарта токена ERC20 (Эфириум) по сравнению с блокчейном Биткоина.



2.5. График (Roadmap), версия 0.1



Q4/2017 - Запуск проекта

Q4/2017 - Раздача

Q4/2017 - Начало программы баунти

Q4/2017 –Старт ICO

Q4/2017 - Размещение на децентрализованных биржах

Q4/2017 - Начало официальной маркетинговой кампании

Q1/2018 - Отбор и привлечение сотрудников

Q1/2018 - Размещение на основных биржах



3. СТРУКТУРА СМАРТ-КОНТРАКТА

3.1. Смарт-контракт Bulleon



Смарт-контракт Bulleon написан с использованием языка программирования Solidity, и является открытым. Каждый имеет полное право ознакомиться с этим контрактом. Можно легко понять, какие функции содержит его код.



3.2. Функции смарт-контракта



Смарт-контракт составлен таким образом, что владелец контракта не может контролировать его после размещения в сети Ethereum. Оставлено несколько функций при его составлении – в случае непредвиденных ситуаций они никак не смогут повлиять на Bulleon и его экономику, поэтому вам не о чем беспокоиться. Функции, которыми может пользоваться владелец контракта: смена владельца контракта или адреса для вывода средств, количество вывода ETH (если средства находятся в контракте), сжигание определенной суммы Bulleon. Никто не может создать большее количество Bulleon, перемещать их на другой адрес или каким-либо другим образом управлять Bulleon внутри смарт-контракта. Даже у нас нет возможности управлять ими внутри контракта.

Поэтому покупка токенов - единственный способ «вытащить» их из контракта. Такое решение было принято в целях безопасности для инвесторов.



4. ФИНАНСЫ И ICO

4.1. Укрепление Bulleon



Криптовалюта Bulleon набирает свои обороты в зависимости от трудозатрат и усилий, вложенных в нее. Постоянная работа, увеличение количества участников в разработке проекта, маркетинг и быстрое расширение бизнеса дадут гарантию постоянного увеличения стоимости этой криптовалюты. Давайте посмотрим на схему.





1. Боб покупает токены Bulleon. После покупки он сразу же получает Bulleon на свой кошелек.



2. Bulleon получает платеж и сразу же использует его часть на разработку, привлекая больше сотрудников и специалистов (экспертов по маркетингу, советников, финансовых менеджеров, дизайнеров, программистов, ассистентов).



3. Остальная часть средств будет использована для агрессивного маркетинга на всех возможных каналах Интернета.



4. Эффективный маркетинг привлечет новых инвесторов.



5. Каждая покупка Bulleon, совершенная новыми участниками, укрепляет Bulleon.



6. По мере развития Bulleon, эта криптовалюта будет завоевывать доверие и репутацию, поэтому ее стоимость будет увеличиваться.





4.2. Факторы, влияющие на продажу Bulleon



Что случится, если рыночная стоимость Bulleon превысит цену продажи смарт-контракта?





Если при проведении продажи токена (на любой фазе) рыночная стоимость Bulleon достигает уровня, который превышает цену продажи смарт-контракта – это автоматически запустит процесс продажи продукта через смарт-контракт, и следовательно, скорректирует рыночную стоимость.



4.3. Фазовая структура ICO



Всего будет 12 фаз. Каждая фаза будет содержать 760 000 BLN в качестве фиксированной стоимости. Курс USD рассчитывается по цене за ETH 300 USD/ETH.



4.4. Распределение



Общий объем токенов Bulleon: 9,5 миллионов (9 500 000) BLN, из которых:

96% пойдут на продажу

2% будут распределены для программы баунти

1% будет распределен для раздачи

1% будет зарезервирован для учредителей

Токен Ethereum ERC20 – Bulleon (BLN)

Принимаемые способы оплаты: Эфир (ETH)

Максимальная сумма краудсейла: 1 060 009 ETH





4.5. Размещение средств



С самого начала необходимо решить три важных задачи. Первая – расширение команды, а также привлечение опытных сотрудников и экспертов. Вторая – размещение на основных фондовых биржах. Третья – разработка и запуск эффективной рекламной кампании.

Решение этих задач поможет создать Bulleon прочный и крепкий фундамент.



4.6. Дивиденды



После продажи всех токенов цель будет достигнута, и 80 % избыточных токенов (ETH) будут распределены в топ 25 % долевого участия по отношению к общим избыточным средствам. 20 % средств будут использоваться для поддержки функционирования компании.



Например, после достижения цели, общее количество избыточных средств – 485 000 ETH. Вы владеете 6650 BLN, которые составляют 0,07% всего объема BLN. Вы получаете 0,07% от избыточных средств в дивидендах, что составляет 339,5 ETH (около 100 000 USD).



4.7. График ICO и ограничения



Начало первой фазы ICO: 3 ноября 2017 года. Фазы не ограничены по времени, после окончания продаж в первой фазе, автоматически начинается следующая фаза.



Единовременная покупка имеет ограничение 1000 BLN/на адрес. Это значит, что если вы покупаете 800 BLN в 3 фазе и решаете купить 500 BLN с этого же адреса, вы заплатите только за 200 BLN, остальная часть платежа будет автоматически возвращена на ваш адрес.



Однако нет никаких ограничений по количеству BLN, которые вы можете хранить на своем адресе, ограничение действует только на покупку с одного и того же адреса.



Если в активной фазе выставлено на продажу небольшое количество BLN, покупка рассчитывается в соответствии с курсом фазы покупки и следующей фазой. Например, в 4 фазе осталось только 100 BLN, а вы хотите купить 800 BLN. Первые 100 BLN будут продаваться по курсу 4 фазы, остальные 700 BLN – по курсу 5 фазы.



4.8. Программа раздачи и баунти



По программе раздачи мы будем предлагать бесплатные BLN. Раздача – это важное задание для ознакомления людей с Bulleon, чтобы они начали торговлю на децентрализованных биржах и как можно быстрее установили рыночную стоимость после запуска проекта. Программа баунти поможет распространить информацию, поэтому переводчики, блогеры, авторы и другие участники получат вознаграждение за свою работу.





4.9. Пример инвестирования





Инвестор 8 покупает токены в 3 фазе по курсу 0,5 USD/BLN, с общим количеством 2000 USD. По такому курсу он получит 4000 BLN. Он решает продать BLN во время 5 фазы, когда цена контракта BLN составляет 1,5 USD/BLN. Рыночный курс не может превышать курс фазы, поэтому допускается, что цена продажи находится в диапазоне цен 5 фазы. Инвестор 8 продает все BLN по курсу 1,5 USD/BLN и получает доход 6 000 USD. Общая валовая прибыль составляет 4 000 USD с наценкой 200 %. В данном примере не рассчитываются дивиденды, так как они распределяются только после завершения последней фазы. СТАНЬТЕ УЧАСТНИКОМ РЕВОЛЮЦИИ В СФЕРЕ КРИПТОВАЛЮТBulleon – криптовалюта и продукт с огромным количеством привлеченных ресурсов. Владея Bulleon, вы можете получить свои дивиденды. Bulleon совместим с большинством провайдеров криптоуслуг и биржами. Рейтинг будет повышаться в зависимости от трудозатрат и усилий, вложенных в разработку проекта, его обеспечение и маркетинг. Мы намерены не просто создать практичную криптовалюту, но и сделать ее ценной, востребованной, безопасной и привлекательной. После того, как Bulleon наберет обороты (подробности в Техническом документе), он начнет создавать себе репутацию и завоевывать доверие, тем самым увеличивая свою стоимость.Вы можете ответить: «Да, у нас есть Биткоин». Однако основная проблема заключается в том, что блокчейн Биткоина невозможно использовать в качестве инструмента для оплаты товаров и услуг.Наша стратегия, как сделать Bulleon мощной и достойной валютой – это простота и уникальность на крипторынке. На стадиях разработки Bulleon, это будет «самообеспечиваемая» валюта, которая использует средства с продажи токенов для своей разработки. По мере продажи первых токенов, средства будут сразу же использоваться для укрепления Bulleon. Да, все верно – все ресурсы будут использоваться для Bulleon и поддержки его сообщества. Мы начали создание Bulleon для Вас и всего сообщества, которое поддерживает децентрализацию всего круга полномочий. Любой, кто решит стать участником, будет способствовать укреплению Bulleon. Вместе мы сможем создать коммерческий инструмент, который изменит наш мир. [/size]Вам дается второй шанс, если вы не были готовы в первый раз. Каждый, кто присоединится к этому проекту, получит свои выгоды.Только 1 % от общего объема зарезервирован для команды учредителей, 1 % - на сброс и 2 % предназначены для программы баунти.Остальные 96 % закрыты в смарт-контракте ICO,Поэтому покупка токенов - единственный способ «вытащить» их из контракта. Такое решение было принято в целях безопасности для инвесторов.Общий объем Bulleon: 9,5 миллионов (9 500 000) BLN, из которых:96% будут выставлены на продажу2% будут распределены для программы баунти1% будет распределен для сброса1% будет зарезервирован для учредителейСТРУКТУРА BULLEONBulleon опубликован в экосистеме Ethereum на основе блокчейн, на которой он представляет финансовую ценность. Несмотря на то, что это немного меняет представление о токене, это впечатляющие разработки.Однако ERC20 делает ресурсы более доступными для замены, а также он обеспечивает их работу с децентрализованными приложениями, которые соответствуют этому же стандарту.На сегодняшний день стандарт ERC20 позволяет любому совместимому токену отвечать требованиям новых проектов и услуг. Кроме того, он также обеспечивает токенизацию других функций, включая голосование. Токены проекта Bulleon дают право инвесторам голосовать и решать, каким они хотели бы видеть будущее проекта.[/size]Всего будет 12 фаз. Каждая фаза будет содержать 760 000 BLN в качестве фиксированной стоимости. Фазы не ограничены по времени, после завершения продажи в первой фазе, автоматически наступает следующая фаза.Смарт-контракт Bulleon написан с использованием языка программирования Solidity, и является открытым. Каждый имеет полное право ознакомиться с этим контрактом. Можно легко понять, какие функции содержит его код. Смарт-контракт составлен таким образом, что владелец контракта не может контролировать его после размещения в сети Ethereum. Оставлено несколько функций при его составлении – в случае непредвиденных ситуаций они никак не смогут повлиять на Bulleon и его экономику, поэтому вам не о чем беспокоиться. Функции, которыми может пользоваться владелец контракта: смена владельца контракта или адреса для вывода средств, количество вывода ETH (если средства находятся в контракте), сжигание определенной суммы Bulleon. Никто не может создать большее количество Bulleon, перемещать их на другой адрес или каким-либо другим образом управлять Bulleon внутри смарт-контракта.[/size]Адрес смарт-контракта:Источник контракта * подтвержден Адрес токена: 0x7b1309c1522afd4e66c31e1e6d0ec1319e1eba5e Вы можете продавать Bulleon на бирже EtherDelta . Bulleon будет размещен на основных фондовых биржах. Оставайтесь на связи!В нашем современном веке инновационные технологии выходят за рамки человеческого воображения. Год от года появляются все более сумасшедшие идеи. Перемены в жизни происходят постоянно. Технологии вносят изменения в нашу повседневную жизнь. Одним из самых важных аспектов жизни человека является финансовый сектор; технологии создают революцию в совершении финансовых транзакций по всему миру благодаря внедрению криптовалют на финансовый рынок.Мы рады, что вы заинтересовались нашим проектом – вы пришли в нужное время и в нужное место. Внимательно изучите наше предложение. Bulleon – не просто криптовалюта, это будет продукт с огромным количеством привлеченных ресурсов. Вы не нуждаетесь в пояснении, что такое криптовалюта, поэтому перейдем к сути.Вы когда-нибудь задавались вопросом: «Есть ли у нас ценная, безопасная и готовая к использованию криптовалюта?» Вы можете ответить: «Да, у нас есть Биткоин». Однако основная проблема заключается в том, что блокчейн Биткоина невозможно использовать в качестве инструмента для оплаты товаров и услуг. В данном документе вы найдете объяснение, почему так происходит.Наша стратегия, как сделать Bulleon мощной и достойной валютой – это простота и уникальность на крипторынке. На стадиях разработки Bulleon, это будет «самообеспечиваемая» валюта, которая использует средства с продажи токенов для своей разработки. По мере продажи первых токенов, средства будут сразу же использоваться для укрепления Bulleon. Да, все верно – все ресурсы будут использоваться для Bulleon и поддержки его сообщества.Мы начали создание Bulleon для Вас и всего сообщества, которое поддерживает децентрализацию всего круга полномочий. Любой, кто решит стать участником, будет способствовать укреплению Bulleon. Вместе мы сможем создать коммерческий инструмент, который изменит наш мир.Биткоин – это криптовалюта, но криптовалюта не является Биткоином. Биткоин – родоначальник всех криптовалют, и мы все ценим это. Однако пришло время, когда «почтенному ветерану» пришла пора уйти в отставку. Редко говорят о том, сколько же электричества потребляет Биткоин? Бесспорно, Биткоин расходует чрезмерное количество электроэнергии. Только на одну транзакцию приходится около 100 кВт/ч. Такое количество энергии потребляют 3 семьи в день. Только за день Биткоин сжигает 66 ГВт-ч, такой энергии хватит для 46 миллионов домов.Биткоин считается «криптозолотом» благодаря большому потенциалу в торговле. Возникла необходимость создания лучшей криптовалюты, чтобы остановить существующую и необъяснимую монополию Биткоина. Биткоин – ценная валюта, но устаревшая и медленная, в ней есть много проблем, которые невозможно решить. Каждый день появляется множество монет и токенов, но большинство не имеют экономической ценности и по своей сути бесполезны. Необходимо создать центральную валюту, которая обеспечит для трейдеров безопасность и надежность.Одной из главных проблем онлайн-транзакций является «безопасность и доверие». Нам нужна криптовалюта, которая будет сочетать в себе эти два свойства и завоевывать доверие крипто-трейдеров. В данный момент мир находится в экономической нестабильности, он регулируется политикой правительства. Криптовалюта – это децентрализованная валюта, на которую не влияет эта политика, поэтому центральная монета будет преимуществом, если говорить о безопасности в мире.Также вы сможете защититься от мошенников. Цифровые монеты невозможно дублировать, поэтому безопасность монет полностью в ваших руках. Криптовалюта помогает предотвратить кражу идентификационных данных; появление центральной монеты только защитит их. Вы отправляете точную сумму, необходимую для транзакции, без дальнейшего предоставления какой-либо информации получателю.Центральная криптовалюта будет доступна каждому. По сравнению с традиционными способами отправки денежных средств, вы можете отправлять средства куда угодно без ограничений и по сниженным комиссиям. Нельзя допустить, чтобы Биткоин считался основной криптовалютой. На рынке присутствует нехватка ценной, быстрой, безопасной и надежной криптовалюты.На самом деле, Эфириум – это не криптовалюта, а скорее распределенная вычислительная виртуальная машина, использующая концепцию блокчейн. По сути, это сеть блокчейн, которая может использоваться для проведения смарт-контрактов. Иногда сеть Эфириум называют Мировым Компьютером, так как он может автоматически работать на миллионах компьютеров по всему миру благодаря такому преимуществу, как децентрализация.Сеть Биткоин работает без финансового учреждения, рабочая нагрузка лежит на пользователях указанной системы, и это первая система, которая так функционирует. Эфириум – следующий большой шаг, который позволяет программировать на блокчейне, по сравнению с узким назначением Биткоина (валютные транзакции). Эфириум представляет безграничные возможности с целым рядом заранее определенных функций.Эфириум положил начало токену ERC20, который сейчас широко используется на ICO и при запуске криптовалют на блокчейне Эфириум; это значит, что новым субъектам не придется управлять, контролировать или стимулировать блокчейн-сети.Эфир (ETH) является криптовалютой Эфириума. Заправляя виртуальную машину и стимулируя майнеров и нодов, Эфир является частью системы, но не самой системой, по сравнению с Биткоином. Эфир используется для оплаты за функционирование распределенной прикладной платформы Эфириум, по сути эфир не подсоединяется ни к какому токену.Мы намерены создать не просто практичную криптовалюту, но и сделать ее ценной, быстрой, редкой, надежной, востребованной, безопасной и просто привлекательной. Мы хотим, чтобы каждый участник нашего проекта остался доволен. При продаже со смарт-контракта, капитализация рынка составит 2,85 млрд. долларов (по курсу 300 USD/BLN), после чего Bulleon достигнет плавающего обменного курса. Он станет самой большой криптовалютой в сети Ethereum, курс будет зависеть от объема и спроса, при поддержке сообщества и команды развития.Мы поддерживаем сеть Эфириум и его сообщество. Мы считаем, что Эфириум – это событие века, подарок человечеству, который повлияет на наше будущее.Bulleon опубликован в экосистеме Эфириум на основе блокчейн, на которой он представляет финансовую ценность. Несмотря на то, что это немного меняет представление о токене, это впечатляющие разработки. Однако ERC20 делает ресурсы более доступными для замены, а также он обеспечивает их работу с децентрализованными приложениями, которые соответствуют этому же стандарту.На сегодняшний день стандарт ERC20 позволяет любому совместимому токену отвечать требованиям новых проектов и услуг. Кроме того, он обеспечивает токенизацию других функций, включая голосование. Токены проекта Bulleon дают право инвесторам голосовать и решать, каким они хотели бы видеть будущее проекта.Эфириум предлагает стандартизированный метод создания новых токенов на своем блокчейне, используя протокол ERC-20. ERC-20 – не просто какой-то код, программное обеспечение или технология. Напротив, это руководство для ускорения интеграции нескольких валют.До появления ERC-20, с каждой новой криптовалютой создавалась система проверки баланса счета и проводились переводы средств. Эти методы содержали различные функции и аргументы, которые не всегда были совместимы с другими системами. Потоки ERC-20 имеют те же самые функции, названия и аргументы. Они используют стандартный набор правил и инструкций, которые обеспечивают взаимодействие обеих денежных систем. С 2015 года, разработчики повсеместно используют стандарт ERC-20, но использование Эфириума не является необязательным. В сентябре 2017 года Эфириум формализовал протокол, это означает, что все подписи в блокчейне Эфириум должны соответствовать стандарту. В дальнейшем, создание криптовалюты, которая соответствует ERC-20 в Эфириуме, подразумевает мгновенную совместимость с блокчейном Эфириум.Для лучшего понимания стандарта токена ERC20 (Эфириум), важно знать, почему сложно создавать новые приложения и валюты в оригинальном блокчейне Биткоина. В блокчейне Биткоина присутствуют проблемы, которые затрудняют выбор ICO и криптовалют. Эти проблемы изложены ниже.1. Блокчейн Биткоина – не универсальная программа: Биткоин отличается тем, что он разработан в качестве денежной системы. Таким образом, реестр счета находится внутри программы. Это значит, что мы легко можем установить новый кошелек Биткоин для нашего ICO, но написать программу, которая подсчитывает и распределяет токены помимо этого кошелька, достаточно сложно. Поэтому для составления контрактов ICO необходима более универсальная программа.2. Проблемы безопасности: Если говорить о безопасности, Биткоин не может быть связаны с системой по Тьюрингу, потому что эта система может найти ответ на любую вычисляемую проблему при наличии достаточного количества времени и памяти. В целом, для системы по Тьюрингу необходимы две вещи: первая – способность повторять или игнорировать инструкции при выполнении определенных условий, и вторая – возможность хранения данных в качестве переменной. Фактически, блокчейн Биткоина не имеет ничего общего с системой по Тьюрингу.Одна из главных причин, почему Биткоин не является системой по Тьюрингу – он не поддерживает циклы программирования в качестве мер предосторожности. Циклы программирования будут вызывать DOS-атаки (отказ в обслуживании), потому что злоумышленники могут побуждать майнеров совершать бесконечные циклы. Однако эта проблема возникает при реализации ICO, так как циклы позволяют разработчикам проверять и заново рассчитывать данные. Для эффективного краудсейла необходим расчет общих взносов после каждого нового инвестора, затем завершение ICO определяется после выполнения определенных условий, а токены, купленные инвесторами, распределяются в течение ICO на основании алгоритма.3. Длительный период подтверждения блоков (медленное подтверждение): И наконец, период подтверждения блоков Биткоина слишком длинный для криптовалют или ICO. При 10 минутах на блок, транзакция может занять около часа и подтвердиться после появления нескольких блоков в цепочке. Это значит, что новые взносы в краудсейл можно проверить только спустя час, и любые дальнейшие действия по ICO будут откладываться или задерживаться.Стандарт токена ERC20 (Эфириум) решил проблемы в структуре блокчейна Биткоина следующим образом:Эфириум, многофункциональная программа: Эфириум хранит дерево программ, используя сложную структуру данных под названием Merkle Patricia Tree, которая позволяет проводить быстрые изменения и тестирования различных правил, необходимых для проведения ICO. Вместо одного реестра транзакций, многокомпонентные программы в блокчейне Эфириум позволяют смарт-контрактам автоматически подсчитывать сумму привлеченных средств; тестировать и подтверждать транзакции; а также распределять новые токены по окончанию краудсейла.Эфириум – полный по Тьюрингу: Эфириум является полной системой по Тьюрингу, которая была создана для коррекции недостатков Биткоина. Инструкции в программном коде Эфириума обрабатываются с использованием платежей в «газе». Газ побуждает людей использовать производительность своего центрального процессора для функционирования программ на блокчейне Эфириума. Если для обеспечения функционирования программы больше нет газа, она будет отменена. Это позволяет избежать бесконечных циклов и DOS-атак во время ICO, так как каждое действие будет окончательно отменено. В результате злоумышленник не сможет заблокировать обслуживание вашего краудсейла из-за сетевых атак, потому что проведение ICO стало более безопасным в сетях Эфириума.Эфириум использует протокол GHOST: протокол с поглощением наиболее тяжёлой ветви (GHOST) позволяет быстрее создавать блоки без нарушения безопасности своего блокчейна. Это значит, что ICO-транзакции обрабатываются быстрее. Когда речь идет о краудсейле новых токенов, транзакции быстро проверяются и добавляются к общим суммам, полученным на краудсейле новых токенов. Затем происходит быстрое распределение новых токенов, без угрозы для безопасности и целостности блокчейна.Мы представили основные преимущества стандарта токена ERC20 (Эфириум) по сравнению с блокчейном Биткоина.Q4/2017 - Запуск проектаQ4/2017 - РаздачаQ4/2017 - Начало программы баунтиQ4/2017 –Старт ICOQ4/2017 - Размещение на децентрализованных биржахQ4/2017 - Начало официальной маркетинговой кампанииQ1/2018 - Отбор и привлечение сотрудниковQ1/2018 - Размещение на основных биржахСмарт-контракт Bulleon написан с использованием языка программирования Solidity, и является открытым. Каждый имеет полное право ознакомиться с этим контрактом. Можно легко понять, какие функции содержит его код.Смарт-контракт составлен таким образом, что владелец контракта не может контролировать его после размещения в сети Ethereum. Оставлено несколько функций при его составлении – в случае непредвиденных ситуаций они никак не смогут повлиять на Bulleon и его экономику, поэтому вам не о чем беспокоиться. Функции, которыми может пользоваться владелец контракта: смена владельца контракта или адреса для вывода средств, количество вывода ETH (если средства находятся в контракте), сжигание определенной суммы Bulleon. Никто не может создать большее количество Bulleon, перемещать их на другой адрес или каким-либо другим образом управлять Bulleon внутри смарт-контракта. Даже у нас нет возможности управлять ими внутри контракта.Поэтому покупка токенов - единственный способ «вытащить» их из контракта. Такое решение было принято в целях безопасности для инвесторов.Криптовалюта Bulleon набирает свои обороты в зависимости от трудозатрат и усилий, вложенных в нее. Постоянная работа, увеличение количества участников в разработке проекта, маркетинг и быстрое расширение бизнеса дадут гарантию постоянного увеличения стоимости этой криптовалюты. Давайте посмотрим на схему.1. Боб покупает токены Bulleon. После покупки он сразу же получает Bulleon на свой кошелек.2. Bulleon получает платеж и сразу же использует его часть на разработку, привлекая больше сотрудников и специалистов (экспертов по маркетингу, советников, финансовых менеджеров, дизайнеров, программистов, ассистентов).3. Остальная часть средств будет использована для агрессивного маркетинга на всех возможных каналах Интернета.4. Эффективный маркетинг привлечет новых инвесторов.5. Каждая покупка Bulleon, совершенная новыми участниками, укрепляет Bulleon.6. По мере развития Bulleon, эта криптовалюта будет завоевывать доверие и репутацию, поэтому ее стоимость будет увеличиваться.Что случится, если рыночная стоимость Bulleon превысит цену продажи смарт-контракта?Если при проведении продажи токена (на любой фазе) рыночная стоимость Bulleon достигает уровня, который превышает цену продажи смарт-контракта – это автоматически запустит процесс продажи продукта через смарт-контракт, и следовательно, скорректирует рыночную стоимость.Всего будет 12 фаз. Каждая фаза будет содержать 760 000 BLN в качестве фиксированной стоимости. Курс USD рассчитывается по цене за ETH 300 USD/ETH.Общий объем токенов Bulleon: 9,5 миллионов (9 500 000) BLN, из которых:96% пойдут на продажу2% будут распределены для программы баунти1% будет распределен для раздачи1% будет зарезервирован для учредителейТокен Ethereum ERC20 – Bulleon (BLN)Принимаемые способы оплаты: Эфир (ETH)Максимальная сумма краудсейла: 1 060 009 ETHС самого начала необходимо решить три важных задачи. Первая – расширение команды, а также привлечение опытных сотрудников и экспертов. Вторая – размещение на основных фондовых биржах. Третья – разработка и запуск эффективной рекламной кампании.Решение этих задач поможет создать Bulleon прочный и крепкий фундамент.После продажи всех токенов цель будет достигнута, и 80 % избыточных токенов (ETH) будут распределены в топ 25 % долевого участия по отношению к общим избыточным средствам. 20 % средств будут использоваться для поддержки функционирования компании.Например, после достижения цели, общее количество избыточных средств – 485 000 ETH. Вы владеете 6650 BLN, которые составляют 0,07% всего объема BLN. Вы получаете 0,07% от избыточных средств в дивидендах, что составляет 339,5 ETH (около 100 000 USD).Начало первой фазы ICO: 3 ноября 2017 года. Фазы не ограничены по времени, после окончания продаж в первой фазе, автоматически начинается следующая фаза.Единовременная покупка имеет ограничение 1000 BLN/на адрес. Это значит, что если вы покупаете 800 BLN в 3 фазе и решаете купить 500 BLN с этого же адреса, вы заплатите только за 200 BLN, остальная часть платежа будет автоматически возвращена на ваш адрес.Однако нет никаких ограничений по количеству BLN, которые вы можете хранить на своем адресе, ограничение действует только на покупку с одного и того же адреса.Если в активной фазе выставлено на продажу небольшое количество BLN, покупка рассчитывается в соответствии с курсом фазы покупки и следующей фазой. Например, в 4 фазе осталось только 100 BLN, а вы хотите купить 800 BLN. Первые 100 BLN будут продаваться по курсу 4 фазы, остальные 700 BLN – по курсу 5 фазы.По программе раздачи мы будем предлагать бесплатные BLN. Раздача – это важное задание для ознакомления людей с Bulleon, чтобы они начали торговлю на децентрализованных биржах и как можно быстрее установили рыночную стоимость после запуска проекта. Программа баунти поможет распространить информацию, поэтому переводчики, блогеры, авторы и другие участники получат вознаграждение за свою работу.Инвестор 8 покупает токены в 3 фазе по курсу 0,5 USD/BLN, с общим количеством 2000 USD. По такому курсу он получит 4000 BLN. Он решает продать BLN во время 5 фазы, когда цена контракта BLN составляет 1,5 USD/BLN. Рыночный курс не может превышать курс фазы, поэтому допускается, что цена продажи находится в диапазоне цен 5 фазы. Инвестор 8 продает все BLN по курсу 1,5 USD/BLN и получает доход 6 000 USD. Общая валовая прибыль составляет 4 000 USD с наценкой 200 %. В данном примере не рассчитываются дивиденды, так как они распределяются только после завершения последней фазы.

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__________________ Последний раз редактировалось Bulleon; Сегодня в 02:44 . Причина: Добавлено сообщение Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 04:06 Сегодня, 04:06 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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