Укрзализныця объявила цены билетов в Европу - Горячие новости | MMGP

2 декабря ПАО "Укрзализныця" начинает продажу проездных билетов на международные поезда, следующие в страны ЕС, с установлением скидок к действующим граничным тарифам.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Билеты можно приобрести на поезда и беспересадочные вагоны в Варшаву, Вену, Будапешт, Вроцлав, Перемышль, Братиславу, Прагу, Кошице, Бухарест и Сучаву.
"Во исполнение протокольного поручения Кабинета Министров Украины ПАО "Укрзализныця" приняло меры относительно установления скидок к действующим предельным тарифам в международном сообщении и отработке графика движения поездов 2017/2018 с учетом этих скидок", - информируют в УЗ.
Стоимость проезда в страны ЕС будет рассчитываться с учетом курса евро на дату приобретения билета. В частности, при курсе евро 31,1 грн стоимость проезда будет следующая:
Львов-Варшава - 1728,25 грн;
Львов-Вроцлав - 1634,66 грн;
Киев-Варшава - 1350,78 грн;
Интерсити+ Киев-Перемышль (через Коростень): 1 класс - 705,03 грн, 2 класс - 489,77 грн;
Интерсити+ Киев-Перемышль (через Козятин, Винницу и Тернополь): 1 класс - 767,42 грн, 2 класс - 536,57 грн;
Интерсити+ Львов-Перемышль: 1 класс - 274,52 грн, 2 класс - 190,30 грн;
Киев-Братислава - 2264,83 грн;
Киев-Прага - 3013,52 грн;
Киев-Кошице - 1456,85 грн;
Киев-Бухарест - 2551,52 грн;
Вадул-Сирет - Бухарест - 954,60 грн;
Вадул-Сирет - Сучава - 174,70 грн;
Киев-Будапешт - 2002,79 грн;
Львов-Будапешт - 1400,99 грн;
Киев-Вена - 2505,04 грн.
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