Биржа Bitfinex добавила поддержку криптовалюты YOYO - Новости криптовалют | MMGP
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Биржа Bitfinex добавила поддержку криптовалюты YOYO

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Биржа Bitfinex добавила поддержку криптовалюты YOYO

Вторая в мире по суточному объему торгов криптовалютная биржа Bitfinex добавила в листинг цифровую валюту YOYOW (YOYO).

Торговля новой криптовалютой доступна в парах с биткоином, Ethereum (ETH) и американским долларом.

Как отмечается на сайте проекта, YOYOW представляет собой блокчейн-экосистему для различного контента (текст, видео, изображения, аудио и т. д.). Посредством механизмов децентрализованного консенсуса система вознаграждает создателей контента, инвесторов, кураторов и пользователей платформы. Детальные подробности о проекте указаны в whitepaper.

Также на днях популярная гонконгская биржа добавила поддержку криптовалюты QASH.

QASH представляет собой универсальный нативный токен финтех-платформы LIQUID.
Как и в случае с YOYO, торговля QASH доступна в парах с BTC, ETH и USD.

Напомним, ранее ForkLog сообщал о том, как между собой связаны скандально известная компания Tether Ltd и биржа Bitfinex.

Источник.
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