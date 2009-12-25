Страны БРИКС создадут рабочую группу по правовому регулированию криптовалют - Новости криптовалют | MMGP
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Страны БРИКС создадут рабочую группу по правовому регулированию криптовалют

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Старый Сегодня, 13:14
#1
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Страны БРИКС создадут рабочую группу по правовому регулированию криптовалют

ТАСС сообщает, что на прошедшем недавно IV юридическом форуме БРИКС, страны договорились о создании рабочей группы, которая займется законодательным регулированием рынка криптовалют и операций с ними.

Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев сказал в интервью ТАСС:

«Мы создаем международную рабочую группу, которая будет вырабатывать единые подходы по правовому регулированию цифровой экономики в странах БРИКС».

Также Груздев отметил, что на сегодняшний день зарегистрировано более 3 тысяч различных криптовалют, но несмотря на значительные цифры, до сих пор не определено общее отношение ни к ним, ни к их статусу. Чем их считать? Ценными бумагами? Цифровыми деньгами? Финансовым товаром? Этими вопросами и займется вновь создаваемая комиссия, возглавлять которую будет Россия.

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pilot10 вне форума  
Старый Сегодня, 13:40
#2
Интересующийся
 
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Сообщений: 103
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Re: Страны БРИКС создадут рабочую группу по правовому регулированию криптовалют
Очень интересно ! что они там напридумывают ?!
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Vas73 на форуме  
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