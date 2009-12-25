Страны БРИКС создадут рабочую группу по правовому регулированию криптовалют - Новости криптовалют | MMGP

ТАСС сообщает, что на прошедшем недавно IV юридическом форуме БРИКС, страны договорились о создании рабочей группы, которая займется законодательным регулированием рынка криптовалют и операций с ними.
Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев сказал в интервью ТАСС:
«Мы создаем международную рабочую группу, которая будет вырабатывать единые подходы по правовому регулированию цифровой экономики в странах БРИКС».
Также Груздев отметил, что на сегодняшний день зарегистрировано более 3 тысяч различных криптовалют, но несмотря на значительные цифры, до сих пор не определено общее отношение ни к ним, ни к их статусу. Чем их считать? Ценными бумагами? Цифровыми деньгами? Финансовым товаром? Этими вопросами и займется вновь создаваемая комиссия, возглавлять которую будет Россия.
Источник