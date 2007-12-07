STP или маркет-мейкинг? Что думают трейдеры - Общие вопросы работы Брокеров | MMGP

В индустрии уже долгое время идет борьба между маркет-мейкингом и STP-обработкой валютных ордеров. В первом случае брокеры осуществляют внутренний неттинг позиций и принимают на себя риски по книгам заявок, а во втором отправляют ордера своих клиентов на рынок форекс через прайм-брокера.
Но какой тип исполнения наиболее объективен для розничных трейдеров? Чтобы ответить на этот вопрос, аналитическое подразделение Finance Magnates провело специальный опрос среди трейдеров-читателей портала Forexlive.
Трейдерам был задан следующий вопрос: «Принимая решение о том, с кем торговать, учитываете ли вы, является ли компания маркет-мейкером или STP-брокером?»
Результаты оказались весьма интригующими: даже самая искушенная аудитория трейдеров, читающих Forexlive, не знает о существовании такой классификации среди брокеров
. Почти 30% респондентов ответили, что не имеют представления о разнице между этими типами компаний.
При этом большинство трейдеров предпочитают STP-брокеров, а именно, около 45% из 403 опрошенных. Порядка 16% респондентов признались, что им все равно, является ли их брокер маркет-мейкером, но в целом предпочитают этот вариант.
Около 11% читателей Forexlive считают, что достаточно лишь бренда, чтобы убедить их открыть счет у брокера.
А теперь на мгновение абстрагируемся от факта конкуренции между маркет-мейкерами и STP-брокерами и оценим вопрос беспристрастно. Неважно, являетесь ли вы маркет-мейкером или провайдером STP-исполнения, главное для любой компании – честность по отношению к своим клиентам. Большинство трейдеров не заметит, с каким типом компании он торгует, если исполнение его заявок будет безупречным и справедливым.
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