Компания "Аэрофлот" инвестирует 124 млн рублей на продвижение в соцсетях - Горячие новости | MMGP

Руководство российской государственной компании "Аэрофлот - российские авиалинии" заявляет, что готово инвестировать 124 млн рублей на продвижение имиджа компании в сегменте "высокого уровня обслуживания", в социальных сетях. На продвижение имиджа среди целевой аудитории за границей, в социальных сетях, будет инвестировано 106,2 млн рублей. В частности рекламная компания затронет в социальных сетях граждан таких стран, как США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Израиль, Китай, Индия, Таиланд, Вьетнам, Япония, Южная Корея, стран Балканского региона, Румыния, Чехия, Турция и стран СНГ.
Стоимость рекламной компании в социальных сетях, которая охватит граждан России, оценивается в 17,7 млн рублей.
По материалам interfax.ru