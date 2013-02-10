Компания "Аэрофлот" инвестирует 124 млн рублей на продвижение в соцсетях - Горячие новости | MMGP
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Компания "Аэрофлот" инвестирует 124 млн рублей на продвижение в соцсетях

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Компания "Аэрофлот" инвестирует 124 млн рублей на продвижение в соцсетях
Руководство российской государственной компании "Аэрофлот - российские авиалинии" заявляет, что готово инвестировать 124 млн рублей на продвижение имиджа компании в сегменте "высокого уровня обслуживания", в социальных сетях. На продвижение имиджа среди целевой аудитории за границей, в социальных сетях, будет инвестировано 106,2 млн рублей. В частности рекламная компания затронет в социальных сетях граждан таких стран, как США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Израиль, Китай, Индия, Таиланд, Вьетнам, Япония, Южная Корея, стран Балканского региона, Румыния, Чехия, Турция и стран СНГ.

Стоимость рекламной компании в социальных сетях, которая охватит граждан России, оценивается в 17,7 млн рублей.

По материалам interfax.ru
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