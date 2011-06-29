Robex.top - матрица без приглашений - МЛМ-игры | MMGP
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Robex.top - матрица без приглашений

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Вчера, 23:58
#1
Любитель
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Адрес: Московская обл.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 220
Благодарностей: 32
УГ: 0
КП: 0.292
Robex.top - матрица без приглашений
Матрица ROBEX
Автозаполняемая матрица без обязательных приглашений:
матрицы закрываются в порядке очереди оплаты вступительного взноса.

Первый раз вижу матрицу на скрипте фруктовой фермы.
Маркетинг состоит из 5 матриц, активация первой матрицы стоит 500р, последующие активируются после закрытия первой матрицы.
Плюс маркетинга, что можно пользователи получают выплаты не только когда закрывают матрицу, но и пока ждут ее закрытия... Причем чем выше уровень матрицы, тем выше денежный подарок.
Каждый раз как после тебя открывается матрица- происходит розыгрыш подарков среди пользователей активировавших данную матрицу ранее.
Таким образом, чем раньше войдешь в проект, тем не только ближе к верхушке станешь, но и тем больше призиков получишь.
Поидее можно уйти в плюс даже не закрыв ниодной матрицы.
Старт завтра (2 декабря) в 20:00 так что успеете встать в лидеры.
Еще один важный момент- не обязательно привлекать рефералов- матрицы закроются по очереди. (еще один стимул встать раньше)
Так же на проекте система реинвестов- вы открываете новую матрицу первого уровня как только закрываете матрицу второго, третьего и т.д. уровней.
Для рефоводов тоже условия хорошие: думаю привлекать сюда будет выгоднее, так как за реферала платят несколько раз: сначала 25 рублей, потом 50 рублей и так далее (чем выше уровень матрицы открывает реферал, тем больше платят).
А если Ваш реферал закроет 5 матрицу, то вам начислят 5000 рублей!
(так что если Вы меня обгоните на старте, то не расстроюсь сильно- особенно если закроете последнюю матрицу)

И по традиции: я не админ, абрикосами с ним не торговал и его тещей не знаком))
Нажмите на изображение для увеличения Название: 1.jpg Просмотров: 0 Размер: 35.0 Кб ID: 207744
Вклад в проект 1000руб - планирую открыть 2 матрицы в момент старта, Вам так же советую попробовать открыть 2-3 матрицы сразу.
За закрытие третьей матрицы начисляют 2000 рублей, планирую, что хотя бы одна из двух матриц дойдет до 3 уровня и закроется- и буду в плюсе.
(хотя надеюсь на плюс еще раньше за счет случайных призов)
За закрытие последней матрицы начисляют 50 тыс рублей.
РЕГИСТРАЦИЯ
не забудьте про старт в 20:00- так мы встанем в лидеры
__________________
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iksport на форуме  
Старый Сегодня, 00:01
#2
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,542
Благодарностей: 8,199
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Robex.top - матрица без приглашений
Цитата:
Сообщение от iksport Посмотреть сообщение
так мы встанем в лидеры
Сразу напомнила глобл ван , лёд тронулся все дела
__________________
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moskva на форуме  
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Метки
игра, матрица, млм и пирамида, реферальная структура
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