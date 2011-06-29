Robex.top - матрица без приглашений - МЛМ-игры | MMGP

Матрица ROBEX
Автозаполняемая матрица без обязательных приглашений:
матрицы закрываются в порядке очереди оплаты вступительного взноса.
Первый раз вижу матрицу на скрипте фруктовой фермы.
Маркетинг состоит из 5 матриц, активация первой матрицы стоит 500р
, последующие активируются после закрытия первой матрицы.
Плюс маркетинга, что можно пользователи получают выплаты не только когда закрывают матрицу, но и пока ждут ее закрытия
... Причем чем выше уровень матрицы, тем выше денежный подарок.
Каждый раз как после тебя открывается матрица- происходит розыгрыш подарков среди пользователей активировавших данную матрицу ранее.
Таким образом, чем раньше войдешь в проект, тем не только ближе к верхушке станешь, но и тем больше призиков получишь.
Поидее можно уйти в плюс даже не закрыв ниодной матрицы.
Старт завтра (2 декабря) в 20:00
так что успеете встать в лидеры.
Еще один важный момент- не обязательно привлекать рефералов- матрицы закроются по очереди. (еще один стимул встать раньше)
Так же на проекте система реинвестов- вы открываете новую матрицу первого уровня как только закрываете матрицу второго, третьего и т.д. уровней.
Для рефоводов тоже условия хорошие: думаю привлекать сюда будет выгоднее, так как за реферала платят несколько раз: сначала 25 рублей, потом 50 рублей и так далее (чем выше уровень матрицы открывает реферал, тем больше платят).
А если Ваш реферал закроет 5 матрицу, то вам начислят 5000 рублей
!
(так что если Вы меня обгоните на старте, то не расстроюсь сильно- особенно если закроете последнюю матрицу)
И по традиции: я не админ, абрикосами с ним не торговал и его тещей не знаком))
Вклад в проект 1000руб - планирую открыть 2 матрицы в момент старта, Вам так же советую попробовать открыть 2-3 матрицы сразу.
За закрытие третьей матрицы начисляют 2000 рублей, планирую, что хотя бы одна из двух матриц дойдет до 3 уровня и закроется- и буду в плюсе.
(хотя надеюсь на плюс еще раньше за счет случайных призов)
За закрытие последней матрицы начисляют 50 тыс рублей.
РЕГИСТРАЦИЯ
не забудьте про старт в 20:00- так мы встанем в лидеры