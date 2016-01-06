Обзор и работа с мультивалютным крипто-кошельком СoinsBank - Криптовалютные кошельки | MMGP

veranika55



Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 6,103 Благодарностей: 2,210 УГ: 36 Записей в CT -блоге: 285 Подписок CT: 26 КП: 0.257 подарки

Обзор и работа с мультивалютным крипто-кошельком СoinsBank



Мультивалютный кошелек CoinsBank



Сайт кошелька https://coinsbank.com



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Кошелек работает по принципы "все в одном" и включает в себя Кошелек,

Дебетовую Карту,

Торговые инструменты,

Биржу,

Чарты

Мобильное приложение.



О кошельке:



Кошелек CoinsBank является универсальным решением. Платформа, на которой базируется кошелек предоставляет услуги широкого спектора.



В платформу входят: безопасный кошелек, шлюзы для приема фиатных денег, дебетовые карточки на торговых биржах, чарты, и торговые инструменты.



Аналогичные услуги можно получить и мобильных приложений.





Мультивалютный кошелек:



Сочетание фиатных платежных систем, банковских услуг и криптовалюты.



Депозиты можно делать как в фиатных деньгах, так и в различных криптовалютах. Валюты могут быть обменяны внутри кошелька практически мгновенно. Деньги пользователей в кошельке CoinsBank хранятся в холодных кошельках и полностью подкреплены резервами.

Поддерживает криптовалюты Bitcoin, Litecoin.

Поддерживает фиатные платежные системы Perfect Money, Qiwi, OKPay, EPay

Осуществляет банковские переводы (USD, EUR, CHF, AUD, GBP, JPY) поддерживает карты.



Выпускает собственные дебетовые карты CoinsBank

Дебетовые карты дают пользователям доступ к их средствам на счетах CoinsBank. Карты могут быть использованы для снятия денег практически в любом банкомате по сему миру. Сотрудничает с многими баками по всему миру. Все операции с дебетовыми картами осуществляются в режиме реального времени в соответствующей местной валюте.



Инструменты для продавцов

CoinsBank предлагает API для разработчиков, для интегрирования услуг компании и их продуктов на платформе. Торговые инструменты могут быть использованы для получения платежей в любой валюте, поддерживаемой на платформе.



Биржа

Разработана как для новичков так и для профессиональных трейдеров.

Биржа CoinsBank является лицензированной биржей. Предлагает удобное управление ордерами и обмен данными в режиме реального времени. Существует набор инструментов, чтобы помочь трейдерам принимать более обоснованные решения. Пользователи могут торговать криптовалютами и forex на бирже.



Информационные чарты

Чарты предлагают рыночную информацию, обновляемую в режиме реального времени из 12 различных бирж в 12 странах. Рыночная информация доступна постоянно. Пользователи могут установить сигналы, чтобы следить за изменениями рынка, а так же можно использовать различные аналитические инструменты для изучения чартов.



Мобильное приложение

Мобильное приложение создано, чтобы пользователи могли контролировать свои счета в CoinsBank с мобильных устройств и оперативно распоряжаться деньгами, не завися от основного компьютера. Приложение может быть использовано для управления картами, платежами, конвертацией средств и получения обновлений на рынке.



Цена услуг



Криптовалюты: Bitcoin, LiteCoin.

Вывод средств - 0.5%



Банковские платежи:

Вывод средств: 1% - 3.5% - зависит от валюты платежа.



Кредитные карты:

Вывод средств: USD, EUR, GBP - 2% + 9.95

RUB - от 5000 до 300000 - 2% + 1000



Платежные системы:

Perfect Money, Epay, Qiwi - вывод средств отсутствует

OKPay - 1.5%.



Сборы при осуществлении торговли - 0.5%.



Подробно с расценками кошелька можно ознакомится здесь:



Внесение депозитов:







Для внесения депозита необходимо сделать следующие действия:

1. Войти в счет

2. Перейти в раздел депозиты

3. Выбрать валюту, которую вы хотите внести

4. Выбрать способ оплаты







Заполнить появившуюся форму. После этого вы будете перенаправлены в платежную систему.

Вклады обрабатыватся в течение 5-10 минут.









Существует 6 типов карт популярных систем, доступных в долларах США, Евро, фунтах и российских рублях



No-name Анонимные без указания имени



No-name Limited Анонимные, доступны для всех жителей любой страны, но оборот карты ограничен до 250 евро или 300 долларов

Named Именные - карты такого типа выдаются лично и доступны только жителям определенных стран. Эти карты имеют более низкие ставки сборов и комиссий, чем анонимные карты.

Named White Именные белые - Специальные карты с низкими комиссиями и без абонентской платы на весь срок службы карты.

Virtual Виртуальные - выдаются сроком на 1 месяц, 3 месяца, 1 год или 3 года. Предназначены только для совершения онлайн-платежей. Создаются в течение 5 минут.

Virtual Prepaid Виртуальные предоплаченные - с ограниченным лимитом 100, 500, 1000, 2000 EUR, USD или GBP. Предназначены только для совершения онлайн-платежей. Создаются в течение 5 минут.



Способы получения карт:







Обмен валют



Кошелек поддерживает основные мировые валюты: USD, EUR, GBP, криптовалюты: Bitcoin, LiteCoin, российский рубль. Все средства можно моментально поменять по рыночному курсу.







Безопасность кошелька:



В основу кошелька ставится безопасность денежных средств и сохранность денег на кошельках пользователей.



Существует двухфакторная аутентификации с момента создания учетной записи. Таким образом чтобы войти в кошелек необходимо не только знать логин и пароль, но и подтвердить вход через почту.



Составной частью внутренней безопасности кошелька является внимательное рассмотрение и проверка всех видов деятельности и операций, оперативное реагирования на вопросы пользователей.



Компания, которой принадлежит кошелек имеет международный сертификат PCI DSS на осуществление денежных преводов.



Предусмотрена система «холодных» (в автономном режиме) кошельками и дополнительных мер безопасности, для обеспечения безопасности услуг.



Торговля на бирже



На платформе предусмотрен простой интерфейс, который позволяет пользователям просто и легко управлять ордерами и обмениваться данными в режиме реального времени.



Для более удобного осуществления инвестиций предусмотрены функции Stop-loss and Take-profit. По каждой сделке предоставляются подробные отчеты, что обеспечивает еще большую прозрачность и понятность операций.

Чтобы начать торговлю не требуется проходить верификацию и получать подтверждающие документы или разрешения.

Участие на рынке FOREX позволяет клиентам совершать сделки не только в криптовалюте, но и торговать основными мировыми валютами, поддерживаемыми платформой. Все трейдеры защищены законами и регулирующими органами Belize на основе полученной лицензии на осуществление брокерской деятельности. Мультивалютный кошелек CoinsBankКошелек работает по принципы "все в одном" и включает в себяКошелек,Дебетовую Карту,Торговые инструменты,Биржу,ЧартыМобильное приложение.Кошелек CoinsBank является универсальным решением. Платформа, на которой базируется кошелек предоставляет услуги широкого спектора.В платформу входят: безопасный кошелек, шлюзы для приема фиатных денег, дебетовые карточки на торговых биржах, чарты, и торговые инструменты.Аналогичные услуги можно получить и мобильных приложений.Депозиты можно делать как в фиатных деньгах, так и в различных криптовалютах. Валюты могут быть обменяны внутри кошелька практически мгновенно. Деньги пользователей в кошельке CoinsBank хранятся в холодных кошельках и полностью подкреплены резервами.Bitcoin, Litecoin.Perfect Money, Qiwi, OKPay, EPay(USD, EUR, CHF, AUD, GBP, JPY) поддерживает карты.Дебетовые карты дают пользователям доступ к их средствам на счетах CoinsBank. Карты могут быть использованы для снятия денег практически в любом банкомате по сему миру. Сотрудничает с многими баками по всему миру. Все операции с дебетовыми картами осуществляются в режиме реального времени в соответствующей местной валюте.CoinsBank предлагает API для разработчиков, для интегрирования услуг компании и их продуктов на платформе. Торговые инструменты могут быть использованы для получения платежей в любой валюте, поддерживаемой на платформе.Разработана как для новичков так и для профессиональных трейдеров.Биржа CoinsBank является лицензированной биржей. Предлагает удобное управление ордерами и обмен данными в режиме реального времени. Существует набор инструментов, чтобы помочь трейдерам принимать более обоснованные решения. Пользователи могут торговать криптовалютами и forex на бирже.Чарты предлагают рыночную информацию, обновляемую в режиме реального времени из 12 различных бирж в 12 странах. Рыночная информация доступна постоянно. Пользователи могут установить сигналы, чтобы следить за изменениями рынка, а так же можно использовать различные аналитические инструменты для изучения чартов.Мобильное приложение создано, чтобы пользователи могли контролировать свои счета в CoinsBank с мобильных устройств и оперативно распоряжаться деньгами, не завися от основного компьютера. Приложение может быть использовано для управления картами, платежами, конвертацией средств и получения обновлений на рынке.Вывод средств - 0.5%Вывод средств: 1% - 3.5% - зависит от валюты платежа.Вывод средств: USD, EUR, GBP - 2% + 9.95RUB - от 5000 до 300000 - 2% + 1000Perfect Money, Epay, Qiwi - вывод средств отсутствуетOKPay - 1.5%.Сборы при осуществлении торговли - 0.5%.Подробно с расценками кошелька можно ознакомится здесь: СoinsBank Для внесения депозита необходимо сделать следующие действия:1. Войти в счет2. Перейти в раздел депозиты3. Выбрать валюту, которую вы хотите внести4. Выбрать способ оплатыЗаполнить появившуюся форму. После этого вы будете перенаправлены в платежную систему.Вклады обрабатыватся в течение 5-10 минут.Анонимные без указания имениАнонимные, доступны для всех жителей любой страны, но оборот карты ограничен до 250 евро или 300 долларовИменные - карты такого типа выдаются лично и доступны только жителям определенных стран. Эти карты имеют более низкие ставки сборов и комиссий, чем анонимные карты.Именные белые - Специальные карты с низкими комиссиями и без абонентской платы на весь срок службы карты.Виртуальные - выдаются сроком на 1 месяц, 3 месяца, 1 год или 3 года. Предназначены только для совершения онлайн-платежей. Создаются в течение 5 минут.Виртуальные предоплаченные - с ограниченным лимитом 100, 500, 1000, 2000 EUR, USD или GBP. Предназначены только для совершения онлайн-платежей. Создаются в течение 5 минут.Способы получения карт:Кошелек поддерживает основные мировые валюты: USD, EUR, GBP, криптовалюты: Bitcoin, LiteCoin, российский рубль. Все средства можно моментально поменять по рыночному курсу.В основу кошелька ставится безопасность денежных средств и сохранность денег на кошельках пользователей.Существует двухфакторная аутентификации с момента создания учетной записи. Таким образом чтобы войти в кошелек необходимо не только знать логин и пароль, но и подтвердить вход через почту.Составной частью внутренней безопасности кошелька является внимательное рассмотрение и проверка всех видов деятельности и операций, оперативное реагирования на вопросы пользователей.Компания, которой принадлежит кошелек имеет международный сертификат PCI DSS на осуществление денежных преводов.Предусмотрена система «холодных» (в автономном режиме) кошельками и дополнительных мер безопасности, для обеспечения безопасности услуг.На платформе предусмотрен простой интерфейс, который позволяет пользователям просто и легко управлять ордерами и обмениваться данными в режиме реального времени.Для более удобного осуществления инвестиций предусмотрены функции Stop-loss and Take-profit. По каждой сделке предоставляются подробные отчеты, что обеспечивает еще большую прозрачность и понятность операций.Чтобы начать торговлю не требуется проходить верификацию и получать подтверждающие документы или разрешения.Участие на рынке FOREX позволяет клиентам совершать сделки не только в криптовалюте, но и торговать основными мировыми валютами, поддерживаемыми платформой. Все трейдеры защищены законами и регулирующими органами Belize на основе полученной лицензии на осуществление брокерской деятельности.

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__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 00:06 .