У киевлянина в липовом обменнике украли $50 тысяч - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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У киевлянина в липовом обменнике украли $50 тысяч
Вечер четверга, 30 ноября, для одного киевлянина выдался весьма неприятным. Как потерпевший сообщил правоохранителям ГУ Национальной полиции в Киеве, он направился к обменнику на улице Владимирской (Голосеевский район), там парень хотел обменять достаточно крупную сумму денег.
Киевлянин принес с собой $50 тысяч. Как он прибыл к месту своего назначения, работник обменника принял у него деньги, но не обменял их на гривны, а просто взял и исчез с ними. Скорее всего, он вылез через окно.
Затем правоохранители выяснили, что обменник по улице Владимирской функционировал нелегально.
Нацполиция уже открыла уголовное производство по ст. 190 УК – мошенничество.
Ранее сообщалось, что в столице активизировался новый вид мошенничества при обмене валют. На несколько дней арендуется торговый киоск под видом обменника, дальше в интернете размещают объявления об обмене валют по очень выгодному курсу. Но как только кассир получает в руки валюту – исчезает. Клиент думает, что он вышел в соседнюю комнату, чтобы положить деньги в сейф, но на самом деле мошенник сбегает через дыру в стене или крыше.
По материалам СТРАНА.UA