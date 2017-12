Magnus-Inv - magnus-inv.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

monhyip Премиум



Magnus-Inv - magnus-inv.com Старт проекта: 23 ноября 2017 года.



Язык: EN



О проекте:

Цитата: Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты. Magnus-Inv.com - это долгосрочная программа выдачи частных кредитов, поддерживаемая торговлей на рынке Форекс и инвестирующая в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе. Инвестиционные планы:

Цитата: 101.1% After 1 Day

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $100.00 1.10 Платежные системы:

PerfectMoney, Advcash



Реферальная программа:

1%



О сервере:

IP Address 51.255.127.221 is hosted on a dedicated server

IP Location France - Hauts-de-france - Roubaix - Ovh Ltd

ASN France AS16276 OVH, FR (registered Feb 15, 2001)

Name Server: ns1.magnus-inv.com

Name Server: ns2.magnus-inv.com



SSL:

Valid from November 21, 2017 to November 22, 2018

Serial Number: b993e0e012e6eef10255056c490da9cb

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA



ПОСМОТРЕТЬ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ



Наш депозит:

Pay system : PerfectMoney

Date: 11/30/2017 06:48

Batch: 196547849

From: U1426715

To: U15679533

Amount: -50.25

Currency: USD

