Adsyoutraffic - adsyoutraffic.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Adsyoutraffic - adsyoutraffic.com



старт 26.11.2017 PerfectMoney Верифицирован, 1.9 Trust Score point(s) Payeer



языки: EN







Описание:



Цитата: Adsyoutraffic - профессиональная команда иностранной валютной торговой компании, юридически зарегистрированная по международному праву. Компания уже приобрела 9-летний опыт инвестирования в форекс. Используя долгосрочную или краткосрочную инвестиционную стратегию или технический анализ, команда по торговле иностранной валютой компании всегда может помочь клиентам торговать самым безопасным способом и с максимальной отдачей. Если вы хотите добиться стабильной прибыли или выше, мы можем настроить набор безопасных торговых механизмов для удовлетворения вашего спроса на прибыль. Инвест планы:



вклад 15.00$ (%0.50 в день)



вклад 50.00$(%0.60 в день)



вклад 100.00$(%0.70 в день)







депозит:



01.12.17 10:48 Transfer Sent Payment: 50.00 USD to account U14323634 from U1294xxx. Batch: 196744993. Memo: Shopping Cart Payment.



подробности:



Минимальный вклад: 15$

Максимальный вклад: 100$

Реферальские: 10%

Выплаты: инстантом

Скрипт: Other

Особенности: SSL +



Update Date: 2017-06-11T20:59:19Z

Creation Date: 2017-06-11T20:59:19Z

Registrar Registration Expiration Date: 2018-06-11T20:59:19Z

Registrar: GoDaddy.com, LLC



Name Server: NS23.DOMAINCONTROL.COM

Name Server: NS24.DOMAINCONTROL.COM



