Adsyoutraffic - adsyoutraffic.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Adsyoutraffic - adsyoutraffic.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:00
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 75,419
Благодарностей: 4,999
Записей в блоге: 3
УГ: 45
КП: 0.133
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Adsyoutraffic - adsyoutraffic.com
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 26.11.2017 PerfectMoney Верифицирован, 1.9 Trust Score point(s) Payeer

языки: EN



Описание:

Цитата:
Adsyoutraffic - профессиональная команда иностранной валютной торговой компании, юридически зарегистрированная по международному праву. Компания уже приобрела 9-летний опыт инвестирования в форекс. Используя долгосрочную или краткосрочную инвестиционную стратегию или технический анализ, команда по торговле иностранной валютой компании всегда может помочь клиентам торговать самым безопасным способом и с максимальной отдачей. Если вы хотите добиться стабильной прибыли или выше, мы можем настроить набор безопасных торговых механизмов для удовлетворения вашего спроса на прибыль.
Инвест планы:

вклад 15.00$ (%0.50 в день)

вклад 50.00$(%0.60 в день)

вклад 100.00$(%0.70 в день)

депозит:

01.12.17 10:48 Transfer Sent Payment: 50.00 USD to account U14323634 from U1294xxx. Batch: 196744993. Memo: Shopping Cart Payment.

подробности:

Минимальный вклад: 15$
Максимальный вклад: 100$
Реферальские: 10%
Выплаты: инстантом
Скрипт: Other
Особенности: SSL +

Update Date: 2017-06-11T20:59:19Z
Creation Date: 2017-06-11T20:59:19Z
Registrar Registration Expiration Date: 2018-06-11T20:59:19Z
Registrar: GoDaddy.com, LLC

Name Server: NS23.DOMAINCONTROL.COM
Name Server: NS24.DOMAINCONTROL.COM

РЕГИСТРАЦИЯ
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Старый Сегодня, 15:35
#2
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 2,745
Благодарностей: 624
УГ: 2656
КП: 0.050
Re: Adsyoutraffic - adsyoutraffic.com
Цитата:
Сообщение от all-hyips Посмотреть сообщение
%0.50 в день
Прошу модератора перенести тему в низкопроцентники!
__________________
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Старый Сегодня, 15:53
#3
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 75,419
Благодарностей: 4,999
Записей в блоге: 3
УГ: 45
КП: 0.133
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Re: Adsyoutraffic - adsyoutraffic.com
Цитата:
Сообщение от WOH Посмотреть сообщение
Прошу модератора перенести тему в низкопроцентники!
31 день по 0.5% выходит 15,5% в месяц, округляем - получается 16%.
__________________
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Старый Сегодня, 15:59
#4
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 2,745
Благодарностей: 624
УГ: 2656
КП: 0.050
Re: Adsyoutraffic - adsyoutraffic.com
Цитата:
Сообщение от all-hyips Посмотреть сообщение
31 день по 0.5% выходит 15,5% в месяц, округляем - получается 16%.
Вы сами прекрасно знаете что 0,5% всегда считались низкопроцентниками.
__________________
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