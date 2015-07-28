Банк России отказался печатать деньги с действующим президентом РФ Путиным В.В. - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,910 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Банк России отказался печатать деньги с действующим президентом РФ Путиным В.В.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:51
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,779
Благодарностей: 1,857
УГ: 30
КП: 0.222
подарки
Банк России отказался печатать деньги с действующим президентом РФ Путиным В.В.


Информационное агентство РБК напоминает, что еще в августе этого года российское сообщество предпринимателей под названием "Аванти" обращалось к лично г-же Набиуллиной, главе Центробанка России, чтобы та дала разрешение на выпуск лимитированной партии памятных купюр номиналом в 10 000 рублей в честь президента РФ Путина В.В.

Это обращение подписал тогда глава "Аванти" г-н Рахман Янсуков и он мотивировал свою просьбу тем, что де у российского общества сейчас не хватает консолидации и что нужно поднимать уровень культуры обращения с деньгами. Также он вспомнил, про например, в Таджикистане и Казахстане первые лица этих государств упоминаются в Конституциях этих стран, что мол и нам надо тоже двигаться к этому, так как это есть положительный опыт.

С конца лета в "Аванти" ждали ответа на своё предложение и видимо в ЦБ РФ думали всю осень, что им сказать по сути их вопроса и вот наконец в первый день зимы главный финансовый регулятор страны озвучил свои мысли. Банк России напомнил, что как минимум последние 20 лет он занимается выпуском "городской серии купюр", то есть на них указываются символы городов России и данную серию он прерывать пока не собирается, да и вообще на купюрах РФ не печатаются лица действующих политиков и общественных деятелей.

Как сообщил в своём ответном письменном послании Янсукову глава отдела по обращению наличных денег ЦБ РФ г-н Юров: "У нас сложилась уже своя традиция, что желательно печать на деньгах, которые выпускаются в обращение в России и мы не печатаем изображения действующих в стране политических и общественных деятелей".

Сам г-н Янсуков уже тоже дал ответ на это уведомление и конечно, он выразил своё сожаление, что ЦБ отказался идти им навстречу. Как он выразился, что они могли бы сделать и исключение из этой их традиции, ведь на страну оказывают давление, и население должно было поддержать выпуск таких памятных купюр. Да и ценность бы российских денег в связи с этим лимитированным выпуском памятной купюры только по его мнению повысилась бы. Но вот не сложилось.

* И просьба к комментирующим быть корректными в своих постах, поскольку в РФ президент защищен статьями в законе!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5a21251048ba4
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Банк России разрешил банкам не уничтожать деньги в своих банкоматах OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 2 27.10.2017 22:25
Виталик Бутерин встретился с президентом России Владимиром Путиным Alex077 Новости криптовалют 1 04.06.2017 13:05
Индия намерена печатать пластиковые деньги Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 64 01.01.2017 21:44
В России создали патриотичный мессенджер с Путиным, Жириновским и балалайкой Aliaksandre Новости технологий и интернета 1 02.11.2015 15:22
МВФ призывает ЕЦБ активнее печатать деньги Андреслав Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.07.2015 06:54

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар NETWEB-monitor
Radioactive-wastes - Radioactive-wastes.ru
От NETWEB-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар speedyyboy
jade-plant.biz - Jade Plant
От speedyyboy в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Меняю Liberty Reserve на Яндекс Деньги
От Mara в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватара нет
Gmentor.com - 100% страхование вкладов.
От PG-INVEST в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Bullet9991111
Слив первого депозита
От Bullet9991111 в разделе «Forex: форум для начинающих»
Аватара нет
Обналичу PayPal
От Anna3938 в разделе «PayPal»
.     
Пользователей
432,910
Тем
502,154
Сообщений
12,595,292

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram