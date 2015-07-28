Банк России отказался печатать деньги с действующим президентом РФ Путиным В.В. - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Банк России отказался печатать деньги с действующим президентом РФ Путиным В.В.



Информационное агентство



Это обращение подписал тогда глава "Аванти" г-н Рахман Янсуков и он мотивировал свою просьбу тем, что де у российского общества сейчас не хватает консолидации и что нужно поднимать уровень культуры обращения с деньгами. Также он вспомнил, про например, в Таджикистане и Казахстане первые лица этих государств упоминаются в Конституциях этих стран, что мол и нам надо тоже двигаться к этому, так как это есть положительный опыт.



С конца лета в "Аванти" ждали ответа на своё предложение и видимо в ЦБ РФ думали всю осень, что им сказать по сути их вопроса и вот наконец в первый день зимы главный финансовый регулятор страны озвучил свои мысли. Банк России напомнил, что как минимум последние 20 лет он занимается выпуском "городской серии купюр", то есть на них указываются символы городов России и данную серию он прерывать пока не собирается, да и вообще на купюрах РФ не печатаются лица действующих политиков и общественных деятелей.



Как сообщил в своём ответном письменном послании Янсукову глава отдела по обращению наличных денег ЦБ РФ г-н Юров: "У нас сложилась уже своя традиция, что желательно печать на деньгах, которые выпускаются в обращение в России и мы не печатаем изображения действующих в стране политических и общественных деятелей".



Сам г-н Янсуков уже тоже дал ответ на это уведомление и конечно, он выразил своё сожаление, что ЦБ отказался идти им навстречу. Как он выразился, что они могли бы сделать и исключение из этой их традиции, ведь на страну оказывают давление, и население должно было поддержать выпуск таких памятных купюр. Да и ценность бы российских денег в связи с этим лимитированным выпуском памятной купюры только по его мнению повысилась бы. Но вот не сложилось.



* И просьба к комментирующим быть корректными в своих постах, поскольку в РФ президент защищен статьями в законе!



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a21251048ba4 Информационное агентство РБК напоминает, что еще в августе этого года российское сообщество предпринимателей под названием "Аванти" обращалось к лично г-же Набиуллиной, главе Центробанка России, чтобы та дала разрешение на выпуск лимитированной партии памятных купюр номиналом в 10 000 рублей в честь президента РФ Путина В.В.Это обращение подписал тогда глава "Аванти" г-н Рахман Янсуков и он мотивировал свою просьбу тем, что де у российского общества сейчас не хватает консолидации и что нужно поднимать уровень культуры обращения с деньгами. Также он вспомнил, про например, в Таджикистане и Казахстане первые лица этих государств упоминаются в Конституциях этих стран, что мол и нам надо тоже двигаться к этому, так как это есть положительный опыт.С конца лета в "Аванти" ждали ответа на своё предложение и видимо в ЦБ РФ думали всю осень, что им сказать по сути их вопроса и вот наконец в первый день зимы главный финансовый регулятор страны озвучил свои мысли. Банк России напомнил, что как минимум последние 20 лет он занимается выпуском "городской серии купюр", то есть на них указываются символы городов России и данную серию он прерывать пока не собирается, да и вообще на купюрах РФ не печатаются лица действующих политиков и общественных деятелей.Как сообщил в своём ответном письменном послании Янсукову глава отдела по обращению наличных денег ЦБ РФ г-н Юров: "У нас сложилась уже своя традиция, что желательно печать на деньгах, которые выпускаются в обращение в России и мы не печатаем изображения действующих в стране политических и общественных деятелей".Сам г-н Янсуков уже тоже дал ответ на это уведомление и конечно, он выразил своё сожаление, что ЦБ отказался идти им навстречу. Как он выразился, что они могли бы сделать и исключение из этой их традиции, ведь на страну оказывают давление, и население должно было поддержать выпуск таких памятных купюр. Да и ценность бы российских денег в связи с этим лимитированным выпуском памятной купюры только по его мнению повысилась бы. Но вот не сложилось.Специально для mmgp.ru

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